МЗС Литви рекомендує громадянам країни покинути Білорусь
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Міністерство закордонних справ Литовської Республіки рекомендує громадянам країни утриматися від поїздок до Білорусі, а тим, хто зараз перебуває в країні, - повернутися на батьківщину.
Про це йдеться в офіційній заяві литовського зовнішньополітичного відомства, поширеній 24 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Беручи до уваги події 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, був змушений приземлитися і виникла загроза безпеці та життю людей, міністерство закордонних справ закликає громадян Литви не в'їжджати на територію Білорусі. Громадяни Республіки повинні покинути цю країну", - йдеться в повідомленні відомства.
Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон заявила, що країна не буде пропускати рейси, які мають намір перетнути повітряний простір Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, а тепер апетити зростають. Пора б уже і відреагувати, можливо всупереч "доцільності"