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МЗС Литви рекомендує громадянам країни покинути Білорусь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Литви рекомендує громадянам країни покинути Білорусь

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки рекомендує громадянам країни утриматися від поїздок до Білорусі, а тим, хто зараз перебуває в країні, - повернутися на батьківщину.

Про це йдеться в офіційній заяві литовського зовнішньополітичного відомства, поширеній 24 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги події 23 травня, коли пасажирський літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс, був змушений приземлитися і виникла загроза безпеці та життю людей, міністерство закордонних справ закликає громадян Литви не в'їжджати на територію Білорусі. Громадяни Республіки повинні покинути цю країну", - йдеться в повідомленні відомства.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимон заявила, що країна не буде пропускати рейси, які мають намір перетнути повітряний простір Білорусі.

Також читайте: "Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И как дано Украина перестала ее покупать?? С утра еще покупала...и никаких постанов...указов и законов о том что бы это запретить сегодня не было...
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24.05.2021 16:01
+3
зато Украина и дальше покупает электроэнергию у врагов и террористов. МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1584
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24.05.2021 15:56
+3
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 263
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24.05.2021 15:57
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зато Украина и дальше покупает электроэнергию у врагов и террористов. МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1584
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24.05.2021 15:56 Відповісти
уже не покупет, успокойся
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24.05.2021 15:57 Відповісти
так, я не понял, ты что против Порошенка?
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24.05.2021 16:01 Відповісти
И как дано Украина перестала ее покупать?? С утра еще покупала...и никаких постанов...указов и законов о том что бы это запретить сегодня не было...
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24.05.2021 16:01 Відповісти
Иван успокойся, покупает ты не в курсе.
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24.05.2021 16:02 Відповісти
В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян, башаров - 2 штуки, и петров 2 штуки возвращались случайно этим рейсом с просмотра шпилей Акрополя.
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24.05.2021 15:57 Відповісти
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 263
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24.05.2021 15:57 Відповісти
Глеб123. Соратник твоего президента Путлера.
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24.05.2021 16:03 Відповісти
Зеленский и его банда будут убивать украинцев и поддерживать банду Путлера-Лукашенко. "Исключенный" нардеп Шевченко сегодня это анонсировал.
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24.05.2021 16:00 Відповісти
А наш мід в рот води набрав. Чи, може, і зовсім не води...
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24.05.2021 16:02 Відповісти
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 2318 У нас не мід , МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 4338 у нас МЗС
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24.05.2021 16:11 Відповісти
ещё инструкции с московии не пришли
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24.05.2021 16:13 Відповісти
Литва, взагалі, супер МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1775
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24.05.2021 16:12 Відповісти
Усе сходило режиму Лукашенка. Доцільнісь та дапломатія завжди перемагали. Перший (для нас) дзвіночок, що почули усі, було викрадення і вивезення з Білорусі до Московщини нашого юнака Гриба.
Ну, а тепер апетити зростають. Пора б уже і відреагувати, можливо всупереч "доцільності"
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24.05.2021 16:18 Відповісти
Vsio tut verno jesli teroristi vziali zalozniki samoliot kotorom byli v tom cysle 90 celovek Litvi i derzali zaloznikami 7 casov,tak s terorista lusenko mozno zdat sto xoces i dalse
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24.05.2021 16:24 Відповісти
Если посмотреть на ситуацию объективно, то в том что "Батька" принял этого редактора, вина полностью лежит на Протасевиче и Цихановской. Это результат того, что они пропагандировали, цветочки, фанарики, и т.д. и т.п. "Батька" в данном слцчае проводит мастер-класс того как надо бороться за власть.
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24.05.2021 16:31 Відповісти
 
 