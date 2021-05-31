Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность перехватом самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Генеральный секретарь поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с таким расследованием", - сказал представитель генсека.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.