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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) ООН (3928) Гутерриш Антониу (301) Протасевич Роман (309)

Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность перехватом самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Генеральный секретарь поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с таким расследованием", - сказал представитель генсека.

Также читайте: Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Беларуси из-за задержания Протасевича, - Меркель

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания... Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 2666
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24.05.2021 21:26
+9
Чому ж барига цього не робив коли Гриба викрали !?
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24.05.2021 21:36
+8
До начала 60-х годов была ООН
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
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24.05.2021 21:30
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Бульбофюрер мразь!

СМИ: Роман Протасевич попал в больницу в тяжелом состоянии

Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 6869
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24.05.2021 21:25 Ответить
избивали и пытали на допросах скоты .
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24.05.2021 21:36 Ответить
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания... Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 2666
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24.05.2021 21:26 Ответить
Предлагаю слушать в Печерском, быстро и обьективно.
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24.05.2021 21:28 Ответить
Главное, что уже успели выразить глубокую обеспокоенность Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 3980
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24.05.2021 21:30 Ответить
Это они его прямо распяли. Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 6659
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24.05.2021 21:31 Ответить
50 лет расследований и 300лет слушаний, нужно же провести объективное расследование и вынести справедливый вердикт. Ходжа Насреддин дето сейчас люто ржот
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24.05.2021 21:57 Ответить
кого именно призывает?
как генсек мог бы и сам создать какую ооновскую комиссию или не на то оонь была создана?
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24.05.2021 21:27 Ответить
а.. вот... нашел - "все соответствующие стороны" призывает генсек...
волнуется и переживает значит...
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24.05.2021 21:30 Ответить
Ой, та шо ви причепились? Чоловік собі "на хліб" заробляє "обєспокоєнностями". Хто шо має, тим і торгує.
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24.05.2021 21:47 Ответить
конвенции ООН нарушены. международное пиратство - Генсек ООН просто обязан подать голос
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24.05.2021 22:38 Ответить
а он и подал ...
"все соответствующие стороны" призывает.
а для чего еще оно там сидит? - не вопросы же решать....
та и как их порешаешь с кацапней имеющей право вето? - тока и остается шо призывать "все соответствующие стороны"...
короче - ето глухой бесполезняк ета оонь - шо есть шо нету....
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24.05.2021 22:44 Ответить
и не одного протасевича, а всех 5 человек, "пропавших" с рейса в минске...
может не ему одному грозит смертная казнь..что за остальные люди, их фамилии, поведение в аэропорту афин...
если агенты фсб, то россия соучастник терракта...государство-террорист
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24.05.2021 21:31 Ответить
ну террорист, ну государство, зато бонба ядрена есть
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24.05.2021 21:36 Ответить
Этот гутиереш зайдёт в сортир поссать а на выходе даже не вспомнит кто такой Протасевич. Вот цена всем этим глубоким обеспокоенностям.
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24.05.2021 21:28 Ответить
Вспомнит при простатите.
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24.05.2021 21:29 Ответить
он за крым и ордло ничего не упоминал, случайно?
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24.05.2021 21:28 Ответить
За ту "обеспокоєнность" вони вже отримали зарплату. Тепер нова "обеспокоєнность" і нова зарплата. Треба ж якось "на хліб" заробляти. І взагалі на всіх "обеспокоєнностєй" не хватить...
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24.05.2021 21:41 Ответить
Лига наций 2.0
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24.05.2021 21:28 Ответить
Бюрократия не способна решать кризисные проблемы в принципе! это противоречит самой ее сути. Еще в древности в случае кризиса на помощь правителю выбирали военного вождя, на время - до решения проблемы...Сейчас эти люди называются кризис-менеджеры и успешно действуют в бизнесе, некоторых городах. А вот выше....там власть держащие ее из рук и на секунду выпустить боятся - а вдруг не вернут...
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24.05.2021 21:48 Ответить
Запад взрастила рашистскую гидру, которая присосалась северным потоком, туристами и прочими способами. Теперь только "озабоченности". А в 1990-е можно было решить проблему рашизма раз и навсегда, пока была возможность.
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24.05.2021 21:29 Ответить
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 4176
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24.05.2021 21:29 Ответить
До начала 60-х годов была ООН
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
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24.05.2021 21:30 Ответить
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 5856
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24.05.2021 21:32 Ответить
Чому ж барига цього не робив коли Гриба викрали !?
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24.05.2021 21:36 Ответить
а хто його викрав можна поцікавиться, і де він зараз?
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24.05.2021 21:40 Ответить
В Гугле забанили?
ТЫЦЬ
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24.05.2021 21:51 Ответить
я це знаю на відміну від лошаріка дмитрика. нехай і він взнає.
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24.05.2021 21:54 Ответить
І знову "глибоко стурбований" генсек. Цікаво, наскільки глибоко? По самі "гланди", чи ще глибше? Якби цю мега-організацію просто розігнали, її відсутність ніхто б і не помітив, крім самих "стурбованих".
Було б правильно тепер всі, без винятку, літаки з БССР примусово саджати по всьому світу (де вони літають), та проводити догляд, чи немає там бомб, зброї та терористів, причому над кожною країною окремо.
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24.05.2021 21:33 Ответить
не помогут ваши расследования . высылайте боевой дрон для ликвидации Лукашенко . все остальное сотрясение воздуха .
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24.05.2021 21:35 Ответить
грузите бочки апельсинами?
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24.05.2021 21:36 Ответить
Слуга Народа ?
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24.05.2021 21:37 Ответить
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 224.....
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24.05.2021 21:38 Ответить
хорошему генсеку - хороший палец на в кого потыкать, а за себя он не в ответе.
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24.05.2021 21:43 Ответить
Гавно организация которая должна уже давно исдохнуть...ничего не делает, ни на что не влияет!
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24.05.2021 21:45 Ответить
озабоченная взволнованность?
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24.05.2021 21:49 Ответить
ООН , - це шось нагадує лігу націй перед другою світовою війною .
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24.05.2021 21:51 Ответить
Оооо, даже озабоченные амёбы призывают что-то делать, знатно вляпался лука если даже такие импотенты проснулись
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24.05.2021 21:55 Ответить
Лукавому - до відомого місця дверцята ...
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24.05.2021 21:59 Ответить
ООН- Организация Обеспокоенных Наций. NATO - Nothing Acts,Talking Only
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24.05.2021 22:25 Ответить
Даже в 1930-х годах, уж на что мягкотелые были политики, "умиротворявшие" Гитлера, но и то выкинули СССР из Лиги Наций из-за агрессии к Финляндии.
На кой этот ООН нужен, если не вышвыривают за шиворот РФ и РБ, какую бы дичь они не творили?
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24.05.2021 23:19 Ответить
а каким боком генсек ООН? пока что не спрашивал никто. где запрос? просто сидел и читал прессу? да этот Кофи Анан нифига мог быть не в курсе и не должен.
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25.05.2021 03:48 Ответить
 
 