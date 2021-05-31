Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность перехватом самолета Ryanair в Минске и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Генеральный секретарь поддерживает призывы к проведению полного, прозрачного и независимого расследования этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с таким расследованием", - сказал представитель генсека.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания...
как генсек мог бы и сам создать какую ооновскую комиссию или не на то оонь была создана?
волнуется и переживает значит...
"все соответствующие стороны" призывает.
а для чего еще оно там сидит? - не вопросы же решать....
та и как их порешаешь с кацапней имеющей право вето? - тока и остается шо призывать "все соответствующие стороны"...
короче - ето глухой бесполезняк ета оонь - шо есть шо нету....
может не ему одному грозит смертная казнь..что за остальные люди, их фамилии, поведение в аэропорту афин...
если агенты фсб, то россия соучастник терракта...государство-террорист
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
ТЫЦЬ
Було б правильно тепер всі, без винятку, літаки з БССР примусово саджати по всьому світу (де вони літають), та проводити догляд, чи немає там бомб, зброї та терористів, причому над кожною країною окремо.
На кой этот ООН нужен, если не вышвыривают за шиворот РФ и РБ, какую бы дичь они не творили?