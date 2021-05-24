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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) ООН (2759) Гутерріш Антоніу (350) Протасевич Роман (296)

Генсек ООН закликає розслідувати затримання Протасевича

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек ООН закликає розслідувати затримання Протасевича

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння перехопленням літака Ryanair у Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжжарік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Генеральний секретар підтримує заклики до проведення повного, прозорого і незалежного розслідування цього тривожного інциденту і закликає всі відповідні сторони співпрацювати з таким розслідуванням", - сказав представник генсека.

Також читайте: Євросоюз викликав посла Білорусі у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair і затриманням Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів", - президенти країн Балтії закликали до запровадження санкцій проти режиму Лукашенка
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Топ коментарі
+11
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания... Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 2666
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24.05.2021 21:26
+9
Чому ж барига цього не робив коли Гриба викрали !?
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24.05.2021 21:36
+8
До начала 60-х годов была ООН
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
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24.05.2021 21:30
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Бульбофюрер мразь!

СМИ: Роман Протасевич попал в больницу в тяжелом состоянии

Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 6869
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24.05.2021 21:25 Відповісти
избивали и пытали на допросах скоты .
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24.05.2021 21:36 Відповісти
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича

Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания... Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 2666
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24.05.2021 21:26 Відповісти
Предлагаю слушать в Печерском, быстро и обьективно.
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24.05.2021 21:28 Відповісти
Главное, что уже успели выразить глубокую обеспокоенность Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 3980
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Это они его прямо распяли. Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 6659
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24.05.2021 21:31 Відповісти
50 лет расследований и 300лет слушаний, нужно же провести объективное расследование и вынести справедливый вердикт. Ходжа Насреддин дето сейчас люто ржот
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24.05.2021 21:57 Відповісти
кого именно призывает?
как генсек мог бы и сам создать какую ооновскую комиссию или не на то оонь была создана?
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24.05.2021 21:27 Відповісти
а.. вот... нашел - "все соответствующие стороны" призывает генсек...
волнуется и переживает значит...
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Ой, та шо ви причепились? Чоловік собі "на хліб" заробляє "обєспокоєнностями". Хто шо має, тим і торгує.
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24.05.2021 21:47 Відповісти
конвенции ООН нарушены. международное пиратство - Генсек ООН просто обязан подать голос
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24.05.2021 22:38 Відповісти
а он и подал ...
"все соответствующие стороны" призывает.
а для чего еще оно там сидит? - не вопросы же решать....
та и как их порешаешь с кацапней имеющей право вето? - тока и остается шо призывать "все соответствующие стороны"...
короче - ето глухой бесполезняк ета оонь - шо есть шо нету....
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24.05.2021 22:44 Відповісти
и не одного протасевича, а всех 5 человек, "пропавших" с рейса в минске...
может не ему одному грозит смертная казнь..что за остальные люди, их фамилии, поведение в аэропорту афин...
если агенты фсб, то россия соучастник терракта...государство-террорист
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24.05.2021 21:31 Відповісти
ну террорист, ну государство, зато бонба ядрена есть
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24.05.2021 21:36 Відповісти
Этот гутиереш зайдёт в сортир поссать а на выходе даже не вспомнит кто такой Протасевич. Вот цена всем этим глубоким обеспокоенностям.
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24.05.2021 21:28 Відповісти
Вспомнит при простатите.
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24.05.2021 21:29 Відповісти
он за крым и ордло ничего не упоминал, случайно?
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24.05.2021 21:28 Відповісти
За ту "обеспокоєнность" вони вже отримали зарплату. Тепер нова "обеспокоєнность" і нова зарплата. Треба ж якось "на хліб" заробляти. І взагалі на всіх "обеспокоєнностєй" не хватить...
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24.05.2021 21:41 Відповісти
Лига наций 2.0
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24.05.2021 21:28 Відповісти
Бюрократия не способна решать кризисные проблемы в принципе! это противоречит самой ее сути. Еще в древности в случае кризиса на помощь правителю выбирали военного вождя, на время - до решения проблемы...Сейчас эти люди называются кризис-менеджеры и успешно действуют в бизнесе, некоторых городах. А вот выше....там власть держащие ее из рук и на секунду выпустить боятся - а вдруг не вернут...
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24.05.2021 21:48 Відповісти
Запад взрастила рашистскую гидру, которая присосалась северным потоком, туристами и прочими способами. Теперь только "озабоченности". А в 1990-е можно было решить проблему рашизма раз и навсегда, пока была возможность.
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24.05.2021 21:29 Відповісти
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 4176
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24.05.2021 21:29 Відповісти
До начала 60-х годов была ООН
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 5856
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24.05.2021 21:32 Відповісти
Чому ж барига цього не робив коли Гриба викрали !?
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24.05.2021 21:36 Відповісти
а хто його викрав можна поцікавиться, і де він зараз?
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24.05.2021 21:40 Відповісти
В Гугле забанили?
ТЫЦЬ
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24.05.2021 21:51 Відповісти
я це знаю на відміну від лошаріка дмитрика. нехай і він взнає.
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24.05.2021 21:54 Відповісти
І знову "глибоко стурбований" генсек. Цікаво, наскільки глибоко? По самі "гланди", чи ще глибше? Якби цю мега-організацію просто розігнали, її відсутність ніхто б і не помітив, крім самих "стурбованих".
Було б правильно тепер всі, без винятку, літаки з БССР примусово саджати по всьому світу (де вони літають), та проводити догляд, чи немає там бомб, зброї та терористів, причому над кожною країною окремо.
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24.05.2021 21:33 Відповісти
не помогут ваши расследования . высылайте боевой дрон для ликвидации Лукашенко . все остальное сотрясение воздуха .
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24.05.2021 21:35 Відповісти
грузите бочки апельсинами?
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24.05.2021 21:36 Відповісти
Слуга Народа ?
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24.05.2021 21:37 Відповісти
Генсек ООН призывает расследовать задержание Протасевича - Цензор.НЕТ 224.....
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24.05.2021 21:38 Відповісти
хорошему генсеку - хороший палец на в кого потыкать, а за себя он не в ответе.
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24.05.2021 21:43 Відповісти
Гавно организация которая должна уже давно исдохнуть...ничего не делает, ни на что не влияет!
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24.05.2021 21:45 Відповісти
озабоченная взволнованность?
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24.05.2021 21:49 Відповісти
ООН , - це шось нагадує лігу націй перед другою світовою війною .
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24.05.2021 21:51 Відповісти
Оооо, даже озабоченные амёбы призывают что-то делать, знатно вляпался лука если даже такие импотенты проснулись
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24.05.2021 21:55 Відповісти
Лукавому - до відомого місця дверцята ...
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24.05.2021 21:59 Відповісти
ООН- Организация Обеспокоенных Наций. NATO - Nothing Acts,Talking Only
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24.05.2021 22:25 Відповісти
Даже в 1930-х годах, уж на что мягкотелые были политики, "умиротворявшие" Гитлера, но и то выкинули СССР из Лиги Наций из-за агрессии к Финляндии.
На кой этот ООН нужен, если не вышвыривают за шиворот РФ и РБ, какую бы дичь они не творили?
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24.05.2021 23:19 Відповісти
а каким боком генсек ООН? пока что не спрашивал никто. где запрос? просто сидел и читал прессу? да этот Кофи Анан нифига мог быть не в курсе и не должен.
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25.05.2021 03:48 Відповісти
 
 