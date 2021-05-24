Генсек ООН закликає розслідувати затримання Протасевича
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння перехопленням літака Ryanair у Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжжарік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Генеральний секретар підтримує заклики до проведення повного, прозорого і незалежного розслідування цього тривожного інциденту і закликає всі відповідні сторони співпрацювати з таким розслідуванням", - сказав представник генсека.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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СМИ: Роман Протасевич попал в больницу в тяжелом состоянии
Понеслось.5 лет расследование, 3 года слушания...
как генсек мог бы и сам создать какую ооновскую комиссию или не на то оонь была создана?
волнуется и переживает значит...
"все соответствующие стороны" призывает.
а для чего еще оно там сидит? - не вопросы же решать....
та и как их порешаешь с кацапней имеющей право вето? - тока и остается шо призывать "все соответствующие стороны"...
короче - ето глухой бесполезняк ета оонь - шо есть шо нету....
может не ему одному грозит смертная казнь..что за остальные люди, их фамилии, поведение в аэропорту афин...
если агенты фсб, то россия соучастник терракта...государство-террорист
Теперь, бюрократический монстр, без какого либо практического смысла.
ТЫЦЬ
Було б правильно тепер всі, без винятку, літаки з БССР примусово саджати по всьому світу (де вони літають), та проводити догляд, чи немає там бомб, зброї та терористів, причому над кожною країною окремо.
На кой этот ООН нужен, если не вышвыривают за шиворот РФ и РБ, какую бы дичь они не творили?