ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в четверг, 27 мая, соберется на заседание из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Укриана.

"Глава Совета ICAO назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ICAO на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

До этого ряд стран призвали ICAO запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси, однако в организации заявили, что такие полномочия не могут полагаться на Секретариат ICAO в соответствии с Чикагской конвенцией.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".