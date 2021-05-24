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ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в четверг, 27 мая, соберется на заседание из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Укриана.

"Глава Совета ICAO назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ICAO на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

До этого ряд стран призвали ICAO запретить полеты в воздушном пространстве Беларуси, однако в организации заявили, что такие полномочия не могут полагаться на Секретариат ICAO в соответствии с Чикагской конвенцией.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Покажи мне пожалуйста расписание рейсов в Россию из Украины умник.
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24.05.2021 21:40
+18
Ты с луны упал? Уже 6 лет запрещено авиасообщение с РФ. И конфеты уже несколько лет не делают, если ты о Порохе... Наверное троль какойто
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24.05.2021 21:42
+12
всі 73/43%зебіли - поголовно брехуни
І цю істину потрібно знати.
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24.05.2021 21:45
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Правила форума Совет форумчан
Покажи мне пожалуйста расписание рейсов в Россию из Украины умник.
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24.05.2021 21:40 Ответить
Ты с луны упал? Уже 6 лет запрещено авиасообщение с РФ. И конфеты уже несколько лет не делают, если ты о Порохе... Наверное троль какойто
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24.05.2021 21:42 Ответить
діма, тобі поняття "чартер" не знайоме?
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24.05.2021 22:10 Ответить
Это ты про зедебила с мертвечуком?
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24.05.2021 22:54 Ответить
Это всё, что нужно знать.

Для тебе це навіть забагато.
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24.05.2021 21:43 Ответить
всі 73/43%зебіли - поголовно брехуни
І цю істину потрібно знати.
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24.05.2021 21:45 Ответить
Лукадрищ будет бубнить о емайле с угрозой взорвать самолет . Протасевичь уже в больнице после пыток и издевательств на допросах .
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24.05.2021 21:40 Ответить
На бедный ХАМАС вешает каждый, кто гаразд всё своё, как на ёлку. В некотором смысле полезная организация. ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 3962
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24.05.2021 21:44 Ответить
Тот момент когда эти бородатые черти могут подать на плешивого таракана в суд по защите своей чести и достоинства.
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25.05.2021 05:24 Ответить
Прям интересно)
Ну, собиретесь, и что решите?! ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 3655
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24.05.2021 21:45 Ответить
Закрыть пространство. И Белавиа приземлят.
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24.05.2021 21:48 Ответить
Серьезно?
Касательно первого - они в последнем абзаце статьи совсем о другом блеют)))
Касательно второго - хз...
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24.05.2021 21:52 Ответить
То есть тебя раздражает факт собрания ICAO?
Почему?
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24.05.2021 21:56 Ответить
Ни капельки не раздражает!)
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24.05.2021 21:59 Ответить
врешь, дура лаптеногая
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24.05.2021 22:06 Ответить
Меня раздражает. Они бы так оперативненько отреагировали бы на сбитие РФ МН- 17 и запретили бы самолётам РФ летать над Европой, а они СП-2 достраивают!
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25.05.2021 07:07 Ответить
россияне полностью Спивсали Спец операцию По Вагнеровцев , - Но Они как всегда профаны не учли , что те Были Террористы , а здесь Журналист и по этому такая реакция Справедливая. Еще пару лет и прекратится пополнение Интелекта на россии , а что есть запьют Боярышником.
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24.05.2021 21:46 Ответить
А какая была реакция организации в 2016 году на самолет с блогером Арменом Мартиросяном?
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24.05.2021 22:15 Ответить
А Армена Мартиросяна , - Если не ошибаюсь , по Памяти , Он был затчтым антимайдановцем и финансирувался с россии и после посадки самолета его Отпустили , а затем он сбежал в россию , где его и отравили , за то , что много Знал и как ненужного , - Ну как то так. Сжато но Справедливо.
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24.05.2021 22:35 Ответить
Ты не ответил про реакцию организации! Я уже не говорю про Боинг, которого развернули у самой границы...
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24.05.2021 22:42 Ответить
Хотелось бы Узнать о реакции Организации ??? жду Просвещения.
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24.05.2021 22:50 Ответить
а шо з ним трапилось?
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24.05.2021 22:36 Ответить
Грозил судом кровавой хунте в ее логове
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24.05.2021 22:45 Ответить
Тут Лука до гопніка опустився ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 5145
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24.05.2021 21:47 Ответить
а це - дуже серйозно для таракана. Якщо заборонять польоти над Білоруссю, то слідом можуть заборонити і міжнародне залізничне сполучення. А можуть - і транспортування нафтопродуктів трубопроводами...
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24.05.2021 21:50 Ответить
Ніхто нічого не заборонить.
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24.05.2021 21:56 Ответить
А что, ICAO под силу такие полномочия ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 1642
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24.05.2021 21:56 Ответить
достаточно принять такие меры соседям беларуси...и ИКАО можно не привлекатьа соседи уже практически приняли ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 6275
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24.05.2021 22:04 Ответить
а заодно і касапам трохи краника прикрутити
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24.05.2021 22:06 Ответить
ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 9370 ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 5385
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24.05.2021 21:52 Ответить
Власть Лукашенко официально заявила, что было получено сообщение от Хамас, такого содержания - "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".
По словам властей, письмо поступило на электронную почту аэропорта "Минск" с сервиса protonmail на английском языке.
Сейчас же, представитель ХАМАС Бархум опровергнул причастность к «минированию» самолета Ryanair «Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению» - заявил он.
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Лукашенко реальный даун, брехло и террорист.
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24.05.2021 21:55 Ответить
ICAO созвала срочное заседание из-за инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8629
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24.05.2021 21:57 Ответить
ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 8080 ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 3970
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24.05.2021 21:59 Ответить
поставлять тобі праску на пупа - то підпишеш зізнання, що брав участь в розстрілі цря і його сім'ї з поштом.
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24.05.2021 22:04 Ответить
Ух ты свинина какая принципиальная. Много тебе утюгов на живот поставили, чтобы о таком рассуждать?
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24.05.2021 22:15 Ответить
Колись і муамар каддафі був царем . Навіть намет свій ставив біля кремля . Але ж посадили і його на палю . Людей не обдуриш .
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24.05.2021 22:23 Ответить
????......минуточку....Ик..ИКАО....а для чего вам тогда......Комитет по контролю за противоправным вмешательством в международные воздушные перевозки???.....для чего вам эта структура.....все эти годы???....которая съедала деньги всех государств. И для чего вам устав?...где объязанности организации ....учреждение безопасных зон??? полетов.
Или это был не полет?
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24.05.2021 22:09 Ответить
Под пытками нечеловеческой боли , живодеров кгб ! Чауса с синяками видели , тот тоже записал видосики по режессуре с банковой
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24.05.2021 22:11 Ответить
Аж повизгиваешь от удовольствия.
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24.05.2021 22:16 Ответить
Кожен може образити ІКАО але не кожен встигне вибачитись ICAO скликала термінове засідання через інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 8166
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24.05.2021 22:33 Ответить
Если Белорусь выгонят из ИКАО, то всё аэропорты в Белоруси превратятся в кладбища
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24.05.2021 22:48 Ответить
Та ладно. В Крым будут туристов возить..
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25.05.2021 00:38 Ответить
 
 