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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) Сектор Газа (159) Северный поток (1428) Маас (213) Блинкен (749)

Блинкен и Маас обсудили "Северный поток-2", Беларусь и ситуацию в Газе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен и Маас обсудили

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в очередной раз выразил озабоченность строительством "Северного потока-2", также они обсудили Беларусь и ситуацию в Газе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Беларуси и усилия по оказанию чрезвычайной помощи в Газе, а также важность активизации НАТО в рамках амбициозного процесса НАТО-2030", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Он также отметил, что в ходе разговора с Маасом Блинкен также в очередной раз "подтвердил озабоченность США по поводу трубопровода "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Озабоченность - это когда все «заботы» ниже пояса… 😀
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25.05.2021 07:14 Ответить
... в очередной раз выразил озабоченность строительством "Северного потока-2"

Хворе ?
https://censor.net/ru/news/3266375/otkaz_ot_sanktsiyi_protiv_stroyascheyi_severnyyi_potok_2_kompanii_i_ee_sotrudnikov_otvechaet_natsionalnym

20.05.21 02:00 Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен
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25.05.2021 07:17 Ответить
Новость одной фразой - Блинкен и Маас поделились своими озабоченностями друг с другом.
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25.05.2021 11:16 Ответить
 
 