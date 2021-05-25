Блинкен и Маас обсудили "Северный поток-2", Беларусь и ситуацию в Газе
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в очередной раз выразил озабоченность строительством "Северного потока-2", также они обсудили Беларусь и ситуацию в Газе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Беларуси и усилия по оказанию чрезвычайной помощи в Газе, а также важность активизации НАТО в рамках амбициозного процесса НАТО-2030", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Он также отметил, что в ходе разговора с Маасом Блинкен также в очередной раз "подтвердил озабоченность США по поводу трубопровода "Северный поток-2".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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https://censor.net/ru/news/3266375/otkaz_ot_sanktsiyi_protiv_stroyascheyi_severnyyi_potok_2_kompanii_i_ee_sotrudnikov_otvechaet_natsionalnym
20.05.21 02:00 Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен