Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами

Финское агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью.

Об этом пишет местное издание Yle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Агентство обосновывает свое решение тем, что власти Беларуси не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.

Решение было принято сегодня. Оно вступило в силу немедленно.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза на своем саммите в понедельник поручили Совету ЕС принять меры для введения запрета на полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве союза и на использование ими европейских аэропортов.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.