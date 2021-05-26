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Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Финляндия отменила разрешение

Финское агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью.

Об этом пишет местное издание Yle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Агентство обосновывает свое решение тем, что власти Беларуси не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.

Решение было принято сегодня. Оно вступило в силу немедленно.

Как сообщалось, лидеры Евросоюза на своем саммите в понедельник поручили Совету ЕС принять меры для введения запрета на полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве союза и на использование ими европейских аэропортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство авиабезопасности ЕС советует авиакомпаниям обходить Беларусь из-за сомнений в способности оказывать безопасные аэронавигационные услуги

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 6128
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26.05.2021 17:25
+11
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9169
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26.05.2021 17:28
+9
Что делается!
Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2312
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26.05.2021 17:24
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Правила форума Совет форумчан
Что делается!
Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2312
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26.05.2021 17:24 Ответить
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 6128
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26.05.2021 17:25 Ответить
Дорого, очень дорого будет отдых сыночка коли обходиться...
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26.05.2021 17:27 Ответить
тю!!эт у них на раз-два!!лука(мудищев)впишет рашу дружественной а остальные сами поймут что ,,недружественные" (как модно на рше! всё гибридное и списки в том числе!!) гы-гы!! Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 7328 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 3984
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26.05.2021 17:28 Ответить
"Північна Корея-2"...
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26.05.2021 17:27 Ответить
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9169
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26.05.2021 17:28 Ответить
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9141
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26.05.2021 17:27 Ответить
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2527
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26.05.2021 17:33 Ответить
Я правильно зрозумів, що скоро бацька зможе літати лише в Кацапляндію і Північну Корею?
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26.05.2021 17:28 Ответить
с сев кореей ты/вы явно погорячились!!так как от луки даже ХАМАС открещивается!! Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9485 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 3580
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26.05.2021 17:31 Ответить



DPRK News Service

@DPRK_News


Ministry of Transport warns Korean citizens against air travel to Belarus.

12:13 AM · 25 мая 2021 г.·Twitter Web App
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26.05.2021 20:37 Ответить
Нет, пока еще в Турецию можно летать и Египет.
Только если раньше маршрут Минск-Анталия, был около 1800 км в одном направлении, то сейчас 2800 км.
Прямо, аномалия какая то...
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 7542
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26.05.2021 17:36 Ответить
Почему стал 2800? Украина не запрещала транзитный пролет для РБ
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26.05.2021 21:19 Ответить
Очень жаль...
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26.05.2021 21:21 Ответить
он и до этого мог только туда летать. А теперь даже Ын будет на него смотреть как на убогого
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26.05.2021 20:26 Ответить
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2428 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9005
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26.05.2021 17:31 Ответить
Это что такое?!
Всего одна вышка на границе с Литвой?
Маловато будет!
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26.05.2021 17:38 Ответить
А бубочке все равно Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9443
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26.05.2021 17:38 Ответить
Belavia над Украиной joxi.ru/823Gvyju81BaM2
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26.05.2021 17:41 Ответить
Пишут что с 00,00 26 мая сегодня по идеи не должны были бы летать "Авиакомпания «Белавиа» вечером 25 мая выполнила последний рейс из Украины перед вступлением в силу запрета на прямое авиасообщение между Украиной и Беларусью"
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26.05.2021 17:57 Ответить
Да я тоже прочитал, таки 26 мая в 00:00:01
Так что хрен его знает.
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26.05.2021 18:01 Ответить
Транзит не запрещен
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26.05.2021 18:02 Ответить
Очень жаль.
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26.05.2021 18:29 Ответить
над Финляндией тоже нет запрета полетов
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26.05.2021 17:45 Ответить
А чому зараз в український повітряний простір влетів літак Мінськ- Анталія? Що він тут робить?пролiта на flightradar зараз,вже 26 настало,а перед цим прибув вМiнск Хургада-Мiнск через всю Україну пролетiв
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26.05.2021 17:49 Ответить
Тому що не має заборони на транзитні авіа перельоти над територією України для літаків, пунктом призначення яких є Білорусь чи літаків, які вилетіли із Білорусі. Таку заборону може ввести тільки ICAO, а поки рішення не має - діє угода про транзит.
Ручки країн можуть вводити заборону про доступ літаків до своїх летовищ (що Україна і зробила), а також можуть ввести заборону про авіа сполучення між країнами (що Україна теж зробила).
Також уряди країн можуть запроваджувати рекомендації для своїх авіакомпаній про уникнення того чи іншого авіапростору.
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26.05.2021 18:43 Ответить
А якже Франция що заборонила транзитом пролiтати на шляху до Барселони через ii терiторiю?да i щойно Польша заблронила заходити в свiй простiр лiтакам с Белорусi так це транзит получается а так полумiри з нашого боку
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26.05.2021 20:27 Ответить
Francija takze zapretila,vot eto strano,vengri budet poslednije Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами - Цензор.НЕТ 3451
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26.05.2021 17:54 Ответить
Непонятно причем здесь вообще Белавиа. Страшная мстя цивилизованного мира.
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26.05.2021 17:54 Ответить
Беларусь как бы совершила террористический акт против международной авиации
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26.05.2021 18:01 Ответить
При том что это Белавиа а не Эйрфранс.
Хитрожопая тварь думала, что многоходовочка прокатит, но не прокатило.
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26.05.2021 18:03 Ответить
зато они теперь могут беспощлинно гонять между менском и гомелем
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26.05.2021 18:51 Ответить
Это просто какая-то бульбофобия.
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26.05.2021 20:32 Ответить
Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами - Цензор.НЕТ 6869
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26.05.2021 20:32 Ответить
 
 