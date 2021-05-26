Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Финское агентство транспорта и связи Traficom отменило разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение полетов между Финляндией и Беларусью.
Об этом пишет местное издание Yle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Агентство обосновывает свое решение тем, что власти Беларуси не могут гарантировать безопасность авиасообщения и пассажиров на своей территории.
Решение было принято сегодня. Оно вступило в силу немедленно.
Как сообщалось, лидеры Евросоюза на своем саммите в понедельник поручили Совету ЕС принять меры для введения запрета на полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве союза и на использование ими европейских аэропортов.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
DPRK News Service
@DPRK_News
Ministry of Transport warns Korean citizens against air travel to Belarus.
12:13 AM · 25 мая 2021 г.·Twitter Web App
Только если раньше маршрут Минск-Анталия, был около 1800 км в одном направлении, то сейчас 2800 км.
Прямо, аномалия какая то...
Всего одна вышка на границе с Литвой?
Маловато будет!
Так что хрен его знает.
Ручки країн можуть вводити заборону про доступ літаків до своїх летовищ (що Україна і зробила), а також можуть ввести заборону про авіа сполучення між країнами (що Україна теж зробила).
Також уряди країн можуть запроваджувати рекомендації для своїх авіакомпаній про уникнення того чи іншого авіапростору.
Хитрожопая тварь думала, что многоходовочка прокатит, но не прокатило.