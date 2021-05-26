Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom скасувало дозвіл білоруській авіакомпанії "Білавіа" на виконання польотів між Фінляндією і Білоруссю.
Про це пише місцеве видання Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
Агентство обґрунтовує своє рішення тим, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку авіасполучення і пасажирів на своїй території.
Рішення було ухвалено сьогодні. Воно набуло чинності негайно.
Як повідомлялося, лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній у повітряному просторі союзу і на використання ними європейських аеропортів.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
DPRK News Service
@DPRK_News
Ministry of Transport warns Korean citizens against air travel to Belarus.
12:13 AM · 25 мая 2021 г.·Twitter Web App
Только если раньше маршрут Минск-Анталия, был около 1800 км в одном направлении, то сейчас 2800 км.
Прямо, аномалия какая то...
Всего одна вышка на границе с Литвой?
Маловато будет!
Так что хрен его знает.
Ручки країн можуть вводити заборону про доступ літаків до своїх летовищ (що Україна і зробила), а також можуть ввести заборону про авіа сполучення між країнами (що Україна теж зробила).
Також уряди країн можуть запроваджувати рекомендації для своїх авіакомпаній про уникнення того чи іншого авіапростору.
Хитрожопая тварь думала, что многоходовочка прокатит, но не прокатило.