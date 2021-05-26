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Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фінляндія скасувала дозвіл

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom скасувало дозвіл білоруській авіакомпанії "Білавіа" на виконання польотів між Фінляндією і Білоруссю.

Про це пише місцеве видання Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

Агентство обґрунтовує своє рішення тим, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку авіасполучення і пасажирів на своїй території.

Рішення було ухвалено сьогодні. Воно набуло чинності негайно.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній у повітряному просторі союзу і на використання ними європейських аеропортів.

Також читайте: Агентство авіабезпеки ЄС радить авіакомпаніям обходити Білорусь через сумніви в здатності здійснювати безпечні аеронавігаційні послуги

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 6128
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26.05.2021 17:25
+11
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9169
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26.05.2021 17:28
+9
Что делается!
Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2312
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26.05.2021 17:24
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Правила форума Рада форумчан
Что делается!
Одни враги кругом, такая белорусофобия вокруг, просто ужас.
Пора создавать список недружественных государств!
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2312
показати весь коментар
26.05.2021 17:24 Відповісти
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 6128
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26.05.2021 17:25 Відповісти
Дорого, очень дорого будет отдых сыночка коли обходиться...
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26.05.2021 17:27 Відповісти
тю!!эт у них на раз-два!!лука(мудищев)впишет рашу дружественной а остальные сами поймут что ,,недружественные" (как модно на рше! всё гибридное и списки в том числе!!) гы-гы!! Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 7328 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 3984
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26.05.2021 17:28 Відповісти
"Північна Корея-2"...
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26.05.2021 17:27 Відповісти
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9169
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26.05.2021 17:28 Відповісти
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9141
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26.05.2021 17:27 Відповісти
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2527
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26.05.2021 17:33 Відповісти
Я правильно зрозумів, що скоро бацька зможе літати лише в Кацапляндію і Північну Корею?
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26.05.2021 17:28 Відповісти
с сев кореей ты/вы явно погорячились!!так как от луки даже ХАМАС открещивается!! Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9485 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 3580
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26.05.2021 17:31 Відповісти



DPRK News Service

@DPRK_News


Ministry of Transport warns Korean citizens against air travel to Belarus.

12:13 AM · 25 мая 2021 г.·Twitter Web App
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26.05.2021 20:37 Відповісти
Нет, пока еще в Турецию можно летать и Египет.
Только если раньше маршрут Минск-Анталия, был около 1800 км в одном направлении, то сейчас 2800 км.
Прямо, аномалия какая то...
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 7542
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26.05.2021 17:36 Відповісти
Почему стал 2800? Украина не запрещала транзитный пролет для РБ
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26.05.2021 21:19 Відповісти
Очень жаль...
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26.05.2021 21:21 Відповісти
он и до этого мог только туда летать. А теперь даже Ын будет на него смотреть как на убогого
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26.05.2021 20:26 Відповісти
Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 2428 Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9005
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26.05.2021 17:31 Відповісти
Это что такое?!
Всего одна вышка на границе с Литвой?
Маловато будет!
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26.05.2021 17:38 Відповісти
А бубочке все равно Финляндия отменила разрешение "Белавиа" на выполнение полетов между двумя странами - Цензор.НЕТ 9443
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26.05.2021 17:38 Відповісти
Belavia над Украиной joxi.ru/823Gvyju81BaM2
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26.05.2021 17:41 Відповісти
Пишут что с 00,00 26 мая сегодня по идеи не должны были бы летать "Авиакомпания «Белавиа» вечером 25 мая выполнила последний рейс из Украины перед вступлением в силу запрета на прямое авиасообщение между Украиной и Беларусью"
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26.05.2021 17:57 Відповісти
Да я тоже прочитал, таки 26 мая в 00:00:01
Так что хрен его знает.
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26.05.2021 18:01 Відповісти
Транзит не запрещен
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26.05.2021 18:02 Відповісти
Очень жаль.
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26.05.2021 18:29 Відповісти
над Финляндией тоже нет запрета полетов
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26.05.2021 17:45 Відповісти
А чому зараз в український повітряний простір влетів літак Мінськ- Анталія? Що він тут робить?пролiта на flightradar зараз,вже 26 настало,а перед цим прибув вМiнск Хургада-Мiнск через всю Україну пролетiв
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26.05.2021 17:49 Відповісти
Тому що не має заборони на транзитні авіа перельоти над територією України для літаків, пунктом призначення яких є Білорусь чи літаків, які вилетіли із Білорусі. Таку заборону може ввести тільки ICAO, а поки рішення не має - діє угода про транзит.
Ручки країн можуть вводити заборону про доступ літаків до своїх летовищ (що Україна і зробила), а також можуть ввести заборону про авіа сполучення між країнами (що Україна теж зробила).
Також уряди країн можуть запроваджувати рекомендації для своїх авіакомпаній про уникнення того чи іншого авіапростору.
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26.05.2021 18:43 Відповісти
А якже Франция що заборонила транзитом пролiтати на шляху до Барселони через ii терiторiю?да i щойно Польша заблронила заходити в свiй простiр лiтакам с Белорусi так це транзит получается а так полумiри з нашого боку
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26.05.2021 20:27 Відповісти
Francija takze zapretila,vot eto strano,vengri budet poslednije Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами - Цензор.НЕТ 3451
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26.05.2021 17:54 Відповісти
Непонятно причем здесь вообще Белавиа. Страшная мстя цивилизованного мира.
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26.05.2021 17:54 Відповісти
Беларусь как бы совершила террористический акт против международной авиации
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26.05.2021 18:01 Відповісти
При том что это Белавиа а не Эйрфранс.
Хитрожопая тварь думала, что многоходовочка прокатит, но не прокатило.
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26.05.2021 18:03 Відповісти
зато они теперь могут беспощлинно гонять между менском и гомелем
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26.05.2021 18:51 Відповісти
Это просто какая-то бульбофобия.
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26.05.2021 20:32 Відповісти
Фінляндія скасувала дозвіл "Білавіа" на виконання польотів між двома країнами - Цензор.НЕТ 6869
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26.05.2021 20:32 Відповісти
 
 