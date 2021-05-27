ICAO будет расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси

Министр транспорта Ирландии Имон Райан в четверг сообщил о решении Международной организации гражданской авиации (ICAO) начать расследование в связи с инцидентом 23 мая в Беларуси с самолетом авиакомпании Ryanair.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс.

"Министр транспорта Имон Райан приветствует решение ICAO начать расследование инцидента, который произошел в Беларуси 23 мая, связанного с принудительной посадкой рейса Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира", - говорится в сообщении ирландского транспортного ведомства.

В нем отмечается, что цель расследования - установить, "были ли нарушены международное законодательство или установленные нормы".

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Министр отметил, что, как ожидается, промежуточный доклад ICAO должна представить до 25 июня.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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