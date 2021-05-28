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ICAO розслідуватиме інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ICAO розслідуватиме інцидент з літаком Ryanair у Білорусі

Міністр транспорту Ірландії Імон Раян у четвер повідомив про рішення Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) почати розслідування у зв'язку з інцидентом 23 травня в Білорусі з літаком авіакомпанії Ryanair.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Міністр транспорту Імон Раян вітає рішення ICAO почати розслідування інциденту, який стався в Білорусі 23 травня, пов'язаного з примусовою посадкою рейсу Ryanair і затриманням журналіста і ще одного пасажира", - сказано в повідомленні ірландського транспортного відомства.

У ньому наголошується, що мета розслідування - встановити, "чи були порушені міжнародне законодавство або встановлені норми".

Міністр зазначив, що, як очікується, проміжну доповідь ICAO має представити до 25 червня.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Факт на лицо ! Там и расследовать нечего ! Не тяните кота за хвост ! Усаму бен Ладена уничтожили ,а путлер с лукашом ещё хуже
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27.05.2021 23:17 Відповісти
А чего там расследовать?
Согласно статье 1 Конвенции о международной гражданской авиации (подписана в Чикаго 7 декабря 1944 года), государства - члены Международной организации гражданской авиации (ICAO) обладают полным и исключительным суверенитетом над воздушном пространством над своей территорией. Пункт "б" статьи 3 bis Конвенции устанавливает, что каждое государство имеет право требовать посадки в каком-либо указанном аэропорту гражданского судна "если оно совершает полет над его территорией без разрешения или если имеются разумные основания полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями настоящей Конвенции".
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27.05.2021 23:21 Відповісти
Черти обеспокоенные!
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28.05.2021 00:15 Відповісти
ICAO розслідуватиме інцидент з літаком Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 1621
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28.05.2021 01:41 Відповісти
 
 