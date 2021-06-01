Террористы "ЛНР" просят Беларусь выдать им Протасевича "для следственного эксперимента"
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Так называемая "генпрокуратура ЛНР" просит Беларусь выдать экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича "для следственного эксперимента".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
По версии террористов, якобы установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.
В связи с этим так называемая "генпрокуратура ЛНР" просит правоохранительные органы Беларуси предоставить ей возможность "проведения следственных действий" с участием Протасевича на временно оккупированной территории Луганщины.
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Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Кіт Вчений@TedTeddycat 4 ч
Сьогодні на урочистій лінійці під бій барабанів служки виключили з свого числа Євгенія Шевченка.
Старші пенделями вигнали його зі своїх лав та циганськими голками забили йому наколку Зє.
Потім усі пішли за його кошт до найдорожчого ресторану пиячити з корабельними соснами. Баба-да!
"Як в воду дивився..."
Україна? За що? Ми "яким боком" на державному рівні до того що робить громадянин Білорусі на її території стосовно власного президента?!
Білорусь? Так хай нагороджує! України це не стосується
За що його нагороджувать? За те що Луку "викривав" пишучи не білоруському сайті для білорусів? А ми тут "яким боком"?! Це справа самих білорусів! А те за що ти "надриваєшся" - "пустопорожнє балабольство"! Одна справа - підтримка в ЗМІ і зовсім інше - офіційне схвалення державою "протиправної діяльності" громадянина Білорусі проти власної держави! Адже крути-не-крути а Лука - це офіційна влада з якою Україна підтримує дипломатичні стосунки! Вони і так верещать що ми спонсоруємо протиправну диверсійну діяльність на території Білорусі! Нам ще не вистачало в ще один дипломатичний скандал влізти!
Вот ПРОСТО тупо отстрел !
- паяльник
- утюг
- пакет полиэтиленовый
- бутылка