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Террористы "ЛНР" просят Беларусь выдать им Протасевича "для следственного эксперимента"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Террористы

Так называемая "генпрокуратура ЛНР" просит Беларусь выдать экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича "для следственного эксперимента".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

По версии террористов, якобы установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

В связи с этим так называемая "генпрокуратура ЛНР" просит правоохранительные органы Беларуси предоставить ей возможность "проведения следственных действий" с участием Протасевича на временно оккупированной территории Луганщины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях"

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+11
гебня понтуется..
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01.06.2021 16:13
+11
А чого весь літак Ryanair не вимагають?
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01.06.2021 16:16
+7
Терористи просять у терориста взяти людину на катування. Жах, це ті, що не хочуть війни.
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01.06.2021 16:32
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гебня понтуется..
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01.06.2021 16:13 Ответить


Кіт Вчений@TedTeddycat 4 ч

Сьогодні на урочистій лінійці під бій барабанів служки виключили з свого числа Євгенія Шевченка.
Старші пенделями вигнали його зі своїх лав та циганськими голками забили йому наколку Зє.
Потім усі пішли за його кошт до найдорожчого ресторану пиячити з корабельними соснами. Баба-да!
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01.06.2021 16:15 Ответить
А донбасяо не хочуть у клініку для дослідів над парнокопитними?
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01.06.2021 16:15 Ответить
А чого весь літак Ryanair не вимагають?
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01.06.2021 16:16 Ответить
тогда он попросит политическое убежище у бацки.. Террористы "ЛНР" просят Беларусь выдать им Протасевича "для следственного эксперимента" - Цензор.НЕТ 4633
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01.06.2021 16:20 Ответить
Про що я і написав відразу після затримання і інформації про те, що в ОРДЛО порушили кримінальну справу стосовно Протасевича. "Донбасити" затребують його для проведення "невідкладних слідчих дій"... І, що ми на порозі дивовижних подій...
"Як в воду дивився..."
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01.06.2021 16:24 Ответить
Обезьяны из луганбэ и донбабвэ не могут ничего требовать. Парня нужно отпустить и наградить.
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01.06.2021 16:42 Ответить
Нагороджувать хто буде? І за що саме? Який саме "подвиг" він здійснив? Ми же нагороджували... Надію Савченко...
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01.06.2021 16:44 Ответить
Тиха... Меня за подобные высказывания в бан отправили...
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01.06.2021 18:38 Ответить
"Подібне" - не означає "таке саме"
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01.06.2021 19:16 Ответить
Надю перехвалили. А парняга всю личную жизнь усатого таракана вывернул на изнанку)
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01.06.2021 22:25 Ответить
Так я не отримав відповідь на питання: "Хто саме буде нагороджувать Протасевича"?
Україна? За що? Ми "яким боком" на державному рівні до того що робить громадянин Білорусі на її території стосовно власного президента?!
Білорусь? Так хай нагороджує! України це не стосується
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02.06.2021 03:58 Ответить
Ну, награждать не ты его будешь. Но по твоей логике человека нужно бросить в беде? Если не поддерживать таких людей, у нас опять будут всякие януковощи диктовать. Вообще, молчание и игнорирование, это потворствование. А наградить его, могу и я.
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02.06.2021 15:39 Ответить
Ну і який сенс буде у твоїй "нагороді"? Хочеш взять приклад з "кацапів"? Ті теж зараз з будь-якого приводу нагороди клепають І "хто во что горазд"! Мелеш "шо попало"!
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02.06.2021 16:05 Ответить
Шо попало мелеш ты, потому что тебе скучно диванный философ. Пока твоя задница не подгорит, так и будешь всякую хрень антиморальную писать. Ты человеком быть не забывай.
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02.06.2021 17:02 Ответить
Мені не "скучно" - я просто "клепку в голові маю"! А не пишу всяку "хрєнь" патетичну! Я задав питання: "Який подвиг вчинив Протасевич на території України в її інтересах?" Мовчання!
За що його нагороджувать? За те що Луку "викривав" пишучи не білоруському сайті для білорусів? А ми тут "яким боком"?! Це справа самих білорусів! А те за що ти "надриваєшся" - "пустопорожнє балабольство"! Одна справа - підтримка в ЗМІ і зовсім інше - офіційне схвалення державою "протиправної діяльності" громадянина Білорусі проти власної держави! Адже крути-не-крути а Лука - це офіційна влада з якою Україна підтримує дипломатичні стосунки! Вони і так верещать що ми спонсоруємо протиправну диверсійну діяльність на території Білорусі! Нам ще не вистачало в ще один дипломатичний скандал влізти!
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02.06.2021 17:30 Ответить
Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту" - Цензор.НЕТ 5073
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01.06.2021 16:26 Ответить
ДНР - росийское Гуантанамо.
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01.06.2021 16:27 Ответить
Терористи просять у терориста взяти людину на катування. Жах, це ті, що не хочуть війни.
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01.06.2021 16:32 Ответить
Лугандонская нечисть пусть готовится на тот свет.... Кремлёвская крыса любит периодически устраивать зачистки своих лугандонских шестёрок и холуёв....Истребит всю лугандонскую "знать" - взорвёт, спалит , отравит, .... В лугандоне если ты несколько лет просидел на должности - долгожитель....
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01.06.2021 19:18 Ответить
..ну какие же отчаянные питорасы боевые на том дондурасе..!)) Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту" - Цензор.НЕТ 3644
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01.06.2021 16:34 Ответить
...походу- энтот протасевич и младую гвардию краснодона (кто помнит-знает-понимает..) сничтожил...((( Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту" - Цензор.НЕТ 4982
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01.06.2021 16:49 Ответить
ватный выдуманный мир вообще тронулся качанами..тутуту паровозик остался кабина уехала))кому выдать_))
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01.06.2021 16:59 Ответить
ага автобусом Минск -Владивосток -Ростов
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01.06.2021 17:15 Ответить
С.ка... ну почему нет отряда, которая ТУПО бы отстреливала уе.нов в лугандонии!
Вот ПРОСТО тупо отстрел !
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01.06.2021 18:33 Ответить
Було таке при попередній владі ...на жаль часи змінилися.
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01.06.2021 18:59 Ответить
Та и при попередний - не особо старались...
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01.06.2021 19:02 Ответить
А хто вам заважав піти добробатом , і самому спробувати відстрелити хоч одного орка ? Тальки не пишіть, що були , бо спитаю позивний , який бат , проб'ю інфу чи був , і більше на цензор не зайдешь . Бо ніколи ,той що воював з 2014 , не скаже , шо при попередній владі не давали знищувати орків.
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01.06.2021 19:13 Ответить
Можемо їм Білецького на завжди , подарувати .
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01.06.2021 18:56 Ответить
А не дохрена ли вам хочется, сами уничтожаете мирное население и сами же хотите всё это на кого-то спихнуть?
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01.06.2021 20:48 Ответить
Садисти жадають катувань...
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01.06.2021 22:22 Ответить
Для следственных экспериментов в ЛНР чаще всего используются следующие приспособления:
- паяльник
- утюг
- пакет полиэтиленовый
- бутылка
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01.06.2021 22:22 Ответить
 
 