Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Об этом Лукашенко заявил на совещании по сотрудничеству с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Беларуси Протасевичу может грозит до 15 лет лишения свободы. Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.
"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заключил Лукашенко.
Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Хотя признание юрисдикции т.н "ДНР/ЛНР" и как следствие самих "ДНР/ЛНР" поступок конечно идиотский, но в в принципе в стиле Лукашенко (этакий мелкий шантаж, типа мол "ДНР/ЛНР" я пока не признал, но ведь типа легко могу это сделать)
А поскольку и сам главный обосранный упырь-}{уйлосос даже не является больше законным президентом - то на него не распространяется дипломатический иммунитет, а следовательно уголовное дело против этого муделя напомнило бы Бульбодуче его реальное место.
А на каких правовых основаниях юрисдикция ******* распространяется на Донбасс?
* завещание читал, прогнозы читал, погоду смотрел. как-то оно все равно непонятно.
По белорусским террористам Украина должна открыть уголовные дела и не стесняться , бо лука решил сесть на голову Зе. По луке тоже можно открывать уголовное дело за такие заявки .
эта усатая картошка путает все берега уже .... по его мнению мы не должны валить кацапюр ??? .... думаю надо ввести санкции против этого Гнилого Картофана.
Пол-мильярда таракану кто дал? Отож.
1 На підставі яких законодавчих актів та міждержавних угод на території Білорусі будуть діять "правоохоронні органи ЛНР"? На підставі КПК України? Так в очах українського законодавства Протасевич не вчиняв злочинів На підставі російського? Так там же міжнародно визнана територія України і КПК РФ на неї не розповсюджується Чи Лука вже визнав територію ОРДЛО територією РФ?! А свого КПК "ЛНР" не приймала! Крім того для роботи на території Білорусі повинна існувать "міждержавна угода" а вона може буть укладена лише між двома суверенними суб"єктами міжнародного права - тобто між незалежними державами Так виходить Лука визнає ЛНР "незалежною"? А коли була між РБ і "ЛНР" укладена угода про надання правової допомоги?
2 Раз він визнає законною діяльність "правоохоронних органів ЛНР" на території Білорусі (а допит Протасевича ними на території Білорусі цим і є) то він визнає легітимною саму ЛНР! Але навіть Путін цього не визнає!!! Для нього вони - "протестанти" "повстанці" але не "суверенна держава" А Лука вже визнає їх "суверенними"!
3 Протасевич - громадянин Білорусі На якій підставі його будуть допитувать(без тої "угоди про правову допомогу" "слідчі ЛНР"? Який їх правовий статус?Вони без вказаних мною правових підстав на території РБ - приватні особи ("туристи") а не "офіційні представники держави"
Коротше кажучи - "Циркус на дроті"!
Нам треба вводити санкції пооти БССР та спонукати до посилення санкцій Європою
Как здорово , что на Цензоре присутствуют ПРОФИ .
Более подробно об этом берусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж типа соавтор в книге "Белорусский Донбасс"
Зе мог бы разобраться , кто его так подставил и по чьему заказу ( кацапов чи белорусов)
ПЛЮС интервью Кулебы в англомовных СМИ не помешало бы на тему - войны , Крыма, агентов раши в стране
Тут треба накладати новий пакет санкцій
(С)
А що там наш МЗС, Бубачка та Прем'єр?
Чи не пора вводити новий пакет санкцій???
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Зєлю геть. Дострокові.