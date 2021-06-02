РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13326 посетителей онлайн
Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс Задержание Протасевича
15 782 88
Беларусь (7523) Луганск (3136) Лукашенко (3501) Протасевич Роман (309)

Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко готов пригласить в страну "следователей" из террористической организации "ЛНР" для допроса оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом Лукашенко заявил на совещании по сотрудничеству с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

Смотрите: Про-лукашенковский телеканал анонсировал новое видео допроса Протасевича. ВИДЕО

Он добавил, что в Беларуси Протасевичу может грозит до 15 лет лишения свободы. Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в Беларуси ему грозит смертная казнь.

"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - заключил Лукашенко.

Читайте: Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия"

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+33
Це означає, що він сам терорист, або посіпака терористів. Коли треба було видати реальних терористів вагнерівців Україні, то він не захотів. А тут бач свого громадянина хоче дати на допит кому? Кого будуть представляти люди, що мають проводити допити?
показать весь комментарий
02.06.2021 01:23
+21
Ну я ж писав: "Ми на порозі дивовижних подій" Мені цікаво-б задать Лукашенку питання : "А він сам хоч розуміє що він каже?"
1 На підставі яких законодавчих актів та міждержавних угод на території Білорусі будуть діять "правоохоронні органи ЛНР"? На підставі КПК України? Так в очах українського законодавства Протасевич не вчиняв злочинів На підставі російського? Так там же міжнародно визнана територія України і КПК РФ на неї не розповсюджується Чи Лука вже визнав територію ОРДЛО територією РФ?! А свого КПК "ЛНР" не приймала! Крім того для роботи на території Білорусі повинна існувать "міждержавна угода" а вона може буть укладена лише між двома суверенними суб"єктами міжнародного права - тобто між незалежними державами Так виходить Лука визнає ЛНР "незалежною"? А коли була між РБ і "ЛНР" укладена угода про надання правової допомоги?
2 Раз він визнає законною діяльність "правоохоронних органів ЛНР" на території Білорусі (а допит Протасевича ними на території Білорусі цим і є) то він визнає легітимною саму ЛНР! Але навіть Путін цього не визнає!!! Для нього вони - "протестанти" "повстанці" але не "суверенна держава" А Лука вже визнає їх "суверенними"!
3 Протасевич - громадянин Білорусі На якій підставі його будуть допитувать(без тої "угоди про правову допомогу" "слідчі ЛНР"? Який їх правовий статус?Вони без вказаних мною правових підстав на території РБ - приватні особи ("туристи") а не "офіційні представники держави"
Коротше кажучи - "Циркус на дроті"!
показать весь комментарий
02.06.2021 03:42
+18
А я не проти допиту Лукашенка
показать весь комментарий
02.06.2021 01:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я думав шо Лукашенко розумніший.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:20 Ответить
Я думав, що люди, які подають в Україні подібні новини, розумніші. Ба, ні...
показать весь комментарий
02.06.2021 01:23 Ответить
А що не так з подачею? Усатий казав подібне чи ні?
показать весь комментарий
02.06.2021 07:40 Ответить
Они больше исполнительные батраки эти колхозники, за них сверху всегда думали, Московия для колхоза Беларусь в пример Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7968
показать весь комментарий
02.06.2021 05:53 Ответить
С чего бы? Холуйский местечковый царёк на поводке кремля.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:20 Ответить
Это вписывается в т.н. многовекторную политику нае-батьки,чтобы доить не только восточный вектор,но и западный. Западные гранты(99,9%) оседают в карманах его приближенных и работают на укрепление режима.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:04 Ответить
Он самодур, но не полный идиот!
Хотя признание юрисдикции т.н "ДНР/ЛНР" и как следствие самих "ДНР/ЛНР" поступок конечно идиотский, но в в принципе в стиле Лукашенко (этакий мелкий шантаж, типа мол "ДНР/ЛНР" я пока не признал, но ведь типа легко могу это сделать)
показать весь комментарий
02.06.2021 09:58 Ответить
Он - идиот под покровительством Кремля. И если высказывает неидиотские мысли,то это - накачка советников и Макея(глава МИД РБ). Как только отклонится от шпаргалки,тут же фрейд выскакивает...
показать весь комментарий
02.06.2021 11:17 Ответить
Це означає, що він сам терорист, або посіпака терористів. Коли треба було видати реальних терористів вагнерівців Україні, то він не захотів. А тут бач свого громадянина хоче дати на допит кому? Кого будуть представляти люди, що мають проводити допити?
показать весь комментарий
02.06.2021 01:23 Ответить
Просто нагадаю як змінилася його риторика, від якої палали сраки аж по три боки парєбріка, після інсценованої ****** недореволюції....
Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5917
показать весь комментарий
02.06.2021 07:06 Ответить
А я не проти допиту Лукашенка
показать весь комментарий
02.06.2021 01:32 Ответить
шиза мозаичная прогрессирует...опасная для народа тамошнего в связи этим ситуация, лука непредсказуемым уже становится...
показать весь комментарий
02.06.2021 01:35 Ответить
Сапля конечно же зассыт, но по-хорошему после такого надо дать подсрачника лукастанскому посольству в полном составе и возбудить уголовные дела на всех причастных к приглашению лугандонских террорюг, если они и правда приедут в Минск.

А поскольку и сам главный обосранный упырь-}{уйлосос даже не является больше законным президентом - то на него не распространяется дипломатический иммунитет, а следовательно уголовное дело против этого муделя напомнило бы Бульбодуче его реальное место.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:40 Ответить
И для тебя, батянька, придет час - и будут допрашивать за всё хорошее, сделанное для народа своего.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:47 Ответить
"Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе"

А на каких правовых основаниях юрисдикция ******* распространяется на Донбасс?
показать весь комментарий
02.06.2021 01:49 Ответить
Для тебе новина, що голова колгоспу не дружить із здоровим глуздом?
показать весь комментарий
02.06.2021 03:12 Ответить
Директор радгоспу
показать весь комментарий
02.06.2021 07:56 Ответить
по идее, после смерти Лукашеску битвы за власть в Беларуси не будет. или будет?
* завещание читал, прогнозы читал, погоду смотрел. как-то оно все равно непонятно.
показать весь комментарий
02.06.2021 01:50 Ответить
Протасевич - новый кандидат на роль Президента Беларуси. Тихановская слабовата.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:36 Ответить
Недавно политологи приводили пример , что белорусов воюющих на стороне лугандона в 100 раз больше, чем за Украину .
По белорусским террористам Украина должна открыть уголовные дела и не стесняться , бо лука решил сесть на голову Зе. По луке тоже можно открывать уголовное дело за такие заявки .
показать весь комментарий
02.06.2021 02:20 Ответить
Да и за призывы к хутину помочь беларусам незаконно пересекать по воздуху границу Крыма.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:51 Ответить
Нам треба посилювати санкції проти БССР за фактичне визнання ЛНР та спонукати до цього Європу та США
показать весь комментарий
02.06.2021 07:37 Ответить
Крч решил слиться с тем Протасевичем. Будет пенять, что он его не судил, это все ДНР, идите у них спросите.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:21 Ответить
""потомучто людей они убивали там в Донбассе"" ???
эта усатая картошка путает все берега уже .... по его мнению мы не должны валить кацапюр ??? .... думаю надо ввести санкции против этого Гнилого Картофана.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:23 Ответить
"кто даму ужинает тот ее и танцует"

Пол-мильярда таракану кто дал? Отож.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:44 Ответить
Лукашенко решил, что в случае чего сдрыснет в Ростов. Может и не успеть, тварь. Родные ФСБ-шники грохнут.
показать весь комментарий
02.06.2021 02:27 Ответить
Тогда не исключено что остаток своих лет Протасевич проведет в луганской тюрьме
показать весь комментарий
02.06.2021 02:44 Ответить
Вы думаете , Лугандон- это навсегда?
показать весь комментарий
02.06.2021 08:41 Ответить
Вот так закалялася сталь, правда, пани Тихановская, чи и это вас ничему не научит?
показать весь комментарий
02.06.2021 02:54 Ответить
Дура она , просидевшая все протесты заграницей и ПОДСТАВИВ СВОЙ НАРОД ПОД РЕПРЕССИИ . Вот и на нашем Цензоре есть « революционеры» , которые вместо своей страны , суют нос в украинские дела и учат жизни 😀😀😀
показать весь комментарий
02.06.2021 09:18 Ответить
Вот и всё, чо нам следует знать о "минской платформе"
показать весь комментарий
02.06.2021 03:42 Ответить
Лукашенко прийняв сторону ЛНР - а це означає, шо він не може бути посередником
показать весь комментарий
02.06.2021 07:35 Ответить
Ну я ж писав: "Ми на порозі дивовижних подій" Мені цікаво-б задать Лукашенку питання : "А він сам хоч розуміє що він каже?"
1 На підставі яких законодавчих актів та міждержавних угод на території Білорусі будуть діять "правоохоронні органи ЛНР"? На підставі КПК України? Так в очах українського законодавства Протасевич не вчиняв злочинів На підставі російського? Так там же міжнародно визнана територія України і КПК РФ на неї не розповсюджується Чи Лука вже визнав територію ОРДЛО територією РФ?! А свого КПК "ЛНР" не приймала! Крім того для роботи на території Білорусі повинна існувать "міждержавна угода" а вона може буть укладена лише між двома суверенними суб"єктами міжнародного права - тобто між незалежними державами Так виходить Лука визнає ЛНР "незалежною"? А коли була між РБ і "ЛНР" укладена угода про надання правової допомоги?
2 Раз він визнає законною діяльність "правоохоронних органів ЛНР" на території Білорусі (а допит Протасевича ними на території Білорусі цим і є) то він визнає легітимною саму ЛНР! Але навіть Путін цього не визнає!!! Для нього вони - "протестанти" "повстанці" але не "суверенна держава" А Лука вже визнає їх "суверенними"!
3 Протасевич - громадянин Білорусі На якій підставі його будуть допитувать(без тої "угоди про правову допомогу" "слідчі ЛНР"? Який їх правовий статус?Вони без вказаних мною правових підстав на території РБ - приватні особи ("туристи") а не "офіційні представники держави"
Коротше кажучи - "Циркус на дроті"!
показать весь комментарий
02.06.2021 03:42 Ответить
це фактичне визнання ЛНР
Нам треба вводити санкції пооти БССР та спонукати до посилення санкцій Європою
показать весь комментарий
02.06.2021 07:34 Ответить
Ну - не "швиди" Нехай спочатку він хай допустить до допиту тих "слідчих"- тоді буде "закінчена дія юридичного характеру"! А то почне брать приклад з наших "ЗЕбілів" і почне верещать - "Меня не так поняли! Маи слава выдернуты из контекста!!! Я не то хател сказать!!!"
показать весь комментарий
02.06.2021 08:04 Ответить
Пан Яр , Браво !!!

Как здорово , что на Цензоре присутствуют ПРОФИ .
показать весь комментарий
02.06.2021 09:19 Ответить
а таракан таки петух двужопый......
показать весь комментарий
02.06.2021 03:59 Ответить
Все равно ещё отчаянно сопротивляется.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:23 Ответить
Советское дерьмо им останется навечно,никакие Перестройки и ливарюции не спасут это быдло от Серпа и Молота,смерти и голода...
показать весь комментарий
02.06.2021 05:41 Ответить
Спецназ Белоруси типа отставники ИХТАМНЕТы,воевали на стороне Дырляндии с первых дней....
Более подробно об этом берусская журналистка Екатерина Андреева и ее муж типа соавтор в книге "Белорусский Донбасс"
показать весь комментарий
02.06.2021 05:44 Ответить
Три танкиста чем то похожи в поступках,Кучма ликвидировал Гонгадзе,...Путлер ликвидировал более 300 журналистов РАБссии а не только Политковскую ,Щекочихина и т.д,..,Лукашеску ликвидировал Шеремета и не только его,....братаны не убийцы...
показать весь комментарий
02.06.2021 05:48 Ответить
Но до сих пор не получен ответ , почему Аваков посадил Антоненко .
Зе мог бы разобраться , кто его так подставил и по чьему заказу ( кацапов чи белорусов)
показать весь комментарий
02.06.2021 09:22 Ответить
И об этом...Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2800Закриття каналів Козака - Медведчука прокоментували в ООН / Фото РИАЩодо закриття в Україні телеканалів, контроль яких пов'язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком, висловилися в ООН. Там, зокрема, кажуть що такий крок української влади був не цілком обгрунтованим....Медведчук и кремлёвский Фюрер всему Миру трубят что в Украине идёт Гражданская война, на самом деле Московия под брехливую говорильню захватила Крым, и большую часть водного пространства Азовского и Чёрного морей, а также угольный бассейн в Донецкой области
показать весь комментарий
02.06.2021 06:04 Ответить
МИД мог бы официально об этом напомнить в ООН
ПЛЮС интервью Кулебы в англомовных СМИ не помешало бы на тему - войны , Крыма, агентов раши в стране
показать весь комментарий
02.06.2021 09:24 Ответить
Хлопець уже труп. Шкода, але факт.
показать весь комментарий
02.06.2021 06:18 Ответить
Не думаю.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:16 Ответить
Віриш в доброго і справедливого бацьку?
показать весь комментарий
02.06.2021 07:23 Ответить
Думаю - побоится санкций.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:45 Ответить
Я боюсь, что хлопца там не только лбом к стенке приставят. Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1211
показать весь комментарий
02.06.2021 06:24 Ответить
Весь Мир завидует Приднестровью,Абхазии,Ю.Осетии,Армении,Крыму и куску ДАУНбасса,они стали Мавзолейным дерьмом,ООН не завидует,там проРАБссияского дерьма тоже в достатке....газонефтедоллары Мавзолея не воняют кровью...
показать весь комментарий
02.06.2021 06:34 Ответить
Путлерской Помойке завидуют даже сами РАБссияне, Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7814к примеру Саша Сотник,Дима Камикадзе,Саша Балу,и даже Мария Лондон из Новосибирска.... Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 7814Вялика РАБссия а посрать негде...
показать весь комментарий
02.06.2021 06:52 Ответить
Тем самым этот Упырь , подтвердил , что ***** ,оккупировал Лугандон 🙄🤔😠 . И мало того действует в интересах врага . Из этого вывод Минск нужно переносить в не в нейтральное государство 😠
показать весь комментарий
02.06.2021 06:56 Ответить
Думаю, что это был троллинг Лукашенко против Путина. Если Путин пришлет кого-то из ЛДНР, то признает, что " они там есть". А напрямую из ЛДНРон никого принимать не будет потому, что это " юго- восток Украины" . И если Украина официально кого- то пришлет, ну тогда да. Было б сказано.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:31 Ответить
Не зрозуміло:чи старе пердло-маразматик чи маньяк-шизофреник.....та людей прикопали не мало.А брехати,брехати,брехати-це робота така?Поміщиця Морозова-відпочиває-тут кат цілої країни...вже всі забули,що був указ про кріпаків на дерево-оброблюваних комбінатах (10 років)Те ,що він зараз меле-це божевільний безумець.
показать весь комментарий
02.06.2021 06:57 Ответить
*** он случайно не дебил ???? как это приглашать сепаратистов к себе в страну для допроса человека который воевал за признанные в ООН границы и законную власть . Украина это принять не должна там более он воевал( если еще воевал) за вас
показать весь комментарий
02.06.2021 07:05 Ответить
він фактично визнав ЛНР.
Тут треба накладати новий пакет санкцій
показать весь комментарий
02.06.2021 07:32 Ответить
Обратили внимание: он назвал Лугандон юго-востоком УКРАИНЫ.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:21 Ответить
Справжній бацька!
(С)
показать весь комментарий
02.06.2021 07:23 Ответить
Но Украина сотрудничала с Беларусью, в том числе и в военной сфере, в том числе и против РФ, а теперь мы рискуем получить ещё больше тысячи километров фронта с РФ. А Протасевич и правда организовывал митинги против Лукашенко. Помню в Нексте что- то вроде: всем собраться на площади и зайти к соседям и напомнить им о митинге. Вообще-то это их внутреннее дело, оба граждане Беларуси. Мы конечно можем кого- то поддерживать, но не на государственном уровне, а просто высказывать личное мнение.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:17 Ответить
Тобі свинособака лайк поставила.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:05 Ответить
...а как он должен был назвать !!?)
показать весь комментарий
02.06.2021 08:42 Ответить
Є сумніви, що лука викрадав і вбивав людей? тут ще бацька пишуть, мразі.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:28 Ответить
Опачкі! Лукашенко визнав ЛНР?
А що там наш МЗС, Бубачка та Прем'єр?
Чи не пора вводити новий пакет санкцій???
показать весь комментарий
02.06.2021 07:31 Ответить
По факту Лукашенко признал ЛНР/ДНР. Как это согласуется с заявлениями Гетманцева о том, что лезть в дела других стран - нехорошо, известно только зебилоидам.
показать весь комментарий
02.06.2021 07:44 Ответить
Но при этом обращался к Путину.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:05 Ответить
к ***** он обращался, а не к пукину
показать весь комментарий
02.06.2021 08:58 Ответить
Почему с белорашкой не разорваны дипотношения? Идет открытая поддержка террористов на нашей территории.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:12 Ответить
Вообще-то они нам помогали товарами в 2014. И войска РФ не зашли за 7 лет через границу Беларуси. А на секундочку: до Киева от границы километров 200 будет.
показать весь комментарий
02.06.2021 08:25 Ответить
Ой та ладно, розовые очки снимите. Была бы у нас мятежная Житомирская область, шли быыыыы "гумконвои" один за другим. Даже смешно, что после того что творит лука, кто-то еще верит в его самостоятельность)))
показать весь комментарий
02.06.2021 09:07 Ответить
И уточните как они нам помогали товарами? Просто разрывает любопытство.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:08 Ответить
Весь мир должен будет напрямую. разговаривать с ЛНР, чтобы те освободили Протасевича! Раз не хочет Украина иметь дело напрямую с террористами, то придётся это делать США и Европе
показать весь комментарий
02.06.2021 08:16 Ответить
Скоро Лукашенко будет говорить, что он не сторона конфликта, нужно всем идти на прямые переговоры с представителями ЛНР и договариваться с ними!
показать весь комментарий
02.06.2021 08:18 Ответить
Да ну: если не признала Украина, то должны официально признать США и Европа? Ещё раз: официально признать независимость ОРДЛо?
показать весь комментарий
02.06.2021 08:21 Ответить
Ты не понял! Естественно никто не признает, но раз так, то они будут мучить Протасевича и говорить, мол, видите, вы могли бы его спасти, пойти на переговоры с ЛНР, но вы не хотите, и поэтому его смерть будет на ваших руках!
показать весь комментарий
02.06.2021 09:04 Ответить
Гітлєр взагалі Майн Кампф написав. Але це не означає, що на його твір хтось посилається. Якщо Бульбафюрер хоче замучити опозиційного журналіста, то не важливо, зробить він це голими руками, чи одягне одноразові рукавичнки "ЛНР".
показать весь комментарий
02.06.2021 09:18 Ответить
Emu te teroristi iz Donbasa i jest odin uroven.On toze vet nekogo nepriznan,kak i te
показать весь комментарий
02.06.2021 08:23 Ответить
Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2253
показать весь комментарий
02.06.2021 08:23 Ответить
картофельный бюльберр фюрер ваще качанами тронулся в кукушкеЛукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2747
показать весь комментарий
02.06.2021 08:50 Ответить
Бульбафюрер визнав наших сепаратистів самостійною республікою, а Україна досі купує в Білорусі нафтопродукти. Кому як, а у мене почуття іспанського сорому.
____________
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:05 Ответить
Хто тоді цей самозванець як не міжнародний терорист і маріонетка кремля..
показать весь комментарий
02.06.2021 09:15 Ответить
Мстительная мразь.
показать весь комментарий
02.06.2021 09:30 Ответить
После белорусского майдана и жесткого подавления инакомыслия в стране. И провальных выборов. Лукашенко по сути стал узурпатором ( хотя и до этого он был мягко говоря фальсификатором) В итоге это привело к непризнанию его как действующего президента Беларуси. Последней точкой " невозврата" была пиратская акция по захвату пассажирского самолета и его пассажиров. Таким образом Беларусь и Лукашенко превратились из сателлита Раши, в протекторат с последующим превращением в генерал- губернаторство и перспективой вхождения в "рейх" Путина. У Луки обратного пути нет, вилять уже не получится, да и Путин не позволит ( в крайнем случае его могут и "утилизировать"), он теперь в полной зависимости от Кремля. Поэтому все остальное ему уже " по барабану". В связи с этим только за последние несколько дней , он заявил - о рейсах в Крым ( через РФ) что по сути означает признание аннексии, о возможности передачи захваченного журналиста оккупационной администрации ОРДЛО ( что по факту означает признание их субъектности), о "переброски из Украины в Беларусь вооружения и боевиков", о том что Украина испортив отношения с РФ "сама себе выстрелила в ногу", о "голодных" украинцах стоящих вдоль границы и выпрашивающих хлеб , о " фашиствующих националистах" которые рулят в Украине.., о переброске новейших вооружений РФ в Беларусь с быстрой переброской личного состава, о введении пошлин на украинские товары, об " угрозах вторжения НАТО" в Беларусь ну и т.д. и т.п. В общем Лука занял место между Киселевым и Соловьевым в гебельсовской пропаганде Мордора. Ждем от украинской власти более жестких мер против Лукашенко, белорусской власти в целом и санкций против Беларуси как часть союзного государства агрессора.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:57 Ответить
А шо такое ДНР и ЛНР?То есть Лука,не против передать гражданина своей страны,непризнанным отморозкам преступникам.Интересно как он юридически такую передачу оформит. Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2742
показать весь комментарий
02.06.2021 12:48 Ответить
 
 