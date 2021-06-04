Правительство Ирана готово выплатить компенсации за катастрофу МАУ, - посольство в Украине

Посольство Ирана в Украине заявило, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ. О механизме и путях получения компенсации объявят позже.

Об этом говорится в заявлении на сайте иранского посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Исламской Республики Иран с первых дней после этой катастрофы в рамках международного права в авиационной сфере, в том числе, взял на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявил о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших. Иранское Правительство также компенсирует ущерб авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вызванные потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам. Механизм и пути получения этих компенсаций будут объявлены в ближайшее время", - говорится в заявлении.

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"Военный прокурор Ирана выдвинул обвинения лицам, причастным к данной катастрофе. Обвинительный акт в отношении этих лиц вскоре будет выдан, и дело будет передано на рассмотрение суда с целью проведения, в соответствии с законодательными нормами, судебного следствия и обеспечения правосудия в отношении преступления, совершенного данными лицами. Надеемся, что отчет о судебном расследовании этого дела будет представлен в скором времени", - добавили в иранском посольстве.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".