Уряд Ірану готовий виплатити компенсації за катастрофу МАУ, - посольство в Україні

Посольство Ірану в Україні заявило, що Тегеран згодний виплатити компенсацію всім сторонам, які постраждали внаслідок катастрофи літака МАУ. Про механізм і шляхи отримання компенсації оголосять пізніше.

Про це сказано в заяві на сайті іранського посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд Ісламської Республіки Іран з перших днів після цієї катастрофи в рамках міжнародного права в авіаційній сфері, зокрема, взяв на себе громадянську відповідальність за катастрофу і заявив про готовність виплатити компенсації всім сім'ям загиблих в однаковому обсязі, незважаючи на громадянство, національність, місце проживання і стать загиблих. Іранський Уряд також компенсує збиток авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", викликані втратою цивільного літака, згідно з чинними законодавчими нормами. Механізм і шляхи отримання цих компенсацій будуть оголошені найближчим часом", - сказано в заяві.

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"Військовий прокурор Ірану висунув обвинувачення особам, причетним до цієї катастрофи. Обвинувальний акт проти цих осіб незабаром буде видано, і справу буде передано на розгляд суду з метою проведення, відповідно до законодавчих норм, судового слідства і забезпечення здійснення правосуддя щодо злочину, вчиненого цими особами. Сподіваємося, що звіт про судове розслідування цієї справи буде представлено незабаром", - додали в іранському посольстві.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".