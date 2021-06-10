РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5739 посетителей онлайн
Новости
2 469 14

"Вагнеровцы" станут первым вопросом, который рассмотрит ВСК, - Безуглая

Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследующая действия высших должностных лиц против суверенитета Украины, первым делом рассмотрит вопрос о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщила в Facebook член комиссии, "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Первым вопросом рассматриваем "вагнеровцев". Дальше - много интересного", - написала она.

Безуглая также сообщила, что своих представителей во Временную следственную комиссию подали партии "Голос" и "Батькивщина". Это нардепы Роман Костенко и Сергей Евтушок. Ранее запуск ВСК пришлось отложить, потому что не все политические партии подали своих представителей.

Читайте: Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая

Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

ВСК (458) Батькивщина (2013) ЧВК Вагнер (1332) Голос партия (499) Безуглая Марьяна (290)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
шла б ты со своей вск, сосна зеленая)
... ять, ноу-хау в юриспруденции - обвиняемый сам себя судит и выносит вердикт.
показать весь комментарий
10.06.2021 16:43
+7
"Слуги" після того як провалилась ідея провалу ТСК пішли другим путьом і призначили туди Безуглу...
показать весь комментарий
10.06.2021 16:44
+3
Наявність безуглої в ТСК, а тим більше на чолі комісії, це вже, як відверте знущання над здоровим глуздом. Замом, відвертий ватник кузьмін?
показать весь комментарий
10.06.2021 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шла б ты со своей вск, сосна зеленая)
... ять, ноу-хау в юриспруденции - обвиняемый сам себя судит и выносит вердикт.
показать весь комментарий
10.06.2021 16:43 Ответить
я конечно не уровня Тупицкого юрист, без которого конституционный суд прям работать не может, но вердикт будет оправдательный.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:03 Ответить
"Слуги" після того як провалилась ідея провалу ТСК пішли другим путьом і призначили туди Безуглу...
показать весь комментарий
10.06.2021 16:44 Ответить
Давайте, рассмотрите.
А ми подивимось...
показать весь комментарий
10.06.2021 16:48 Ответить
Круглая думает, что после полезных морепродуктов в пайке Харьковских курсантов она экперд в секретных операциях по захвату международных террористов.
показать весь комментарий
10.06.2021 16:53 Ответить
СН хотят побыстрее замять эту проблему.
показать весь комментарий
10.06.2021 16:55 Ответить
Наявність безуглої в ТСК, а тим більше на чолі комісії, це вже, як відверте знущання над здоровим глуздом. Замом, відвертий ватник кузьмін?
показать весь комментарий
10.06.2021 17:00 Ответить
Безмозглая заявила, что "дальше будет много интересного". Т.е. для зеленых дебилов История с "вагнеровцами" неинтересна. Что и требовалось доказать.
показать весь комментарий
10.06.2021 17:04 Ответить
"Вагнерівці" стануть першим питанням, яке розгляне ТСК, - Безугла - Цензор.НЕТ 9948

будет очередная зешкварка от доктора Лектера
показать весь комментарий
10.06.2021 17:08 Ответить
замилять справу
показать весь комментарий
10.06.2021 17:10 Ответить
Ага...
Роздивитесь...
Через дупу йєрмака...
показать весь комментарий
10.06.2021 22:37 Ответить
 
 