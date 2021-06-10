"Вагнеровцы" станут первым вопросом, который рассмотрит ВСК, - Безуглая

Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследующая действия высших должностных лиц против суверенитета Украины, первым делом рассмотрит вопрос о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщила в Facebook член комиссии, "слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Первым вопросом рассматриваем "вагнеровцев". Дальше - много интересного", - написала она.

Безуглая также сообщила, что своих представителей во Временную следственную комиссию подали партии "Голос" и "Батькивщина". Это нардепы Роман Костенко и Сергей Евтушок. Ранее запуск ВСК пришлось отложить, потому что не все политические партии подали своих представителей.

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Напомним, 19 мая Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.