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Новини
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"Вагнерівці" стануть першим питанням, яке розгляне ТСК, - Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує дії вищих посадових осіб проти суверенітету України, першим справу розгляне питання про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомила в Facebook член комісії, "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Першим питанням розглядаємо "вагнерівців". Далі - багато цікавого", - написала вона.

Безугла також повідомила, що своїх представників у тимчасовій слідчій комісії подали партії "Голос" і "Батьківщина". Це нардепи Роман Костенко та Сергій Євтушок. Раніше запуск ТСК довелося відкласти, тому що не всі політичні партії подали своїх представників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

ТСК (373) Батьківщина (586) ПВК Вагнер (1540) Голос партія (512) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+8
шла б ты со своей вск, сосна зеленая)
... ять, ноу-хау в юриспруденции - обвиняемый сам себя судит и выносит вердикт.
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10.06.2021 16:43
+7
"Слуги" після того як провалилась ідея провалу ТСК пішли другим путьом і призначили туди Безуглу...
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10.06.2021 16:44
+3
Наявність безуглої в ТСК, а тим більше на чолі комісії, це вже, як відверте знущання над здоровим глуздом. Замом, відвертий ватник кузьмін?
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10.06.2021 17:00
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шла б ты со своей вск, сосна зеленая)
... ять, ноу-хау в юриспруденции - обвиняемый сам себя судит и выносит вердикт.
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10.06.2021 16:43 Відповісти
я конечно не уровня Тупицкого юрист, без которого конституционный суд прям работать не может, но вердикт будет оправдательный.
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10.06.2021 20:03 Відповісти
"Слуги" після того як провалилась ідея провалу ТСК пішли другим путьом і призначили туди Безуглу...
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10.06.2021 16:44 Відповісти
Давайте, рассмотрите.
А ми подивимось...
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10.06.2021 16:48 Відповісти
Круглая думает, что после полезных морепродуктов в пайке Харьковских курсантов она экперд в секретных операциях по захвату международных террористов.
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10.06.2021 16:53 Відповісти
СН хотят побыстрее замять эту проблему.
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10.06.2021 16:55 Відповісти
Наявність безуглої в ТСК, а тим більше на чолі комісії, це вже, як відверте знущання над здоровим глуздом. Замом, відвертий ватник кузьмін?
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10.06.2021 17:00 Відповісти
Безмозглая заявила, что "дальше будет много интересного". Т.е. для зеленых дебилов История с "вагнеровцами" неинтересна. Что и требовалось доказать.
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10.06.2021 17:04 Відповісти
"Вагнерівці" стануть першим питанням, яке розгляне ТСК, - Безугла - Цензор.НЕТ 9948

будет очередная зешкварка от доктора Лектера
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10.06.2021 17:08 Відповісти
замилять справу
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10.06.2021 17:10 Відповісти
Ага...
Роздивитесь...
Через дупу йєрмака...
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10.06.2021 22:37 Відповісти
 
 