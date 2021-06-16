Крушение самолета МАУ в Иране: Украина не исключает признаков военного преступления

В деле о крушении самолета МАУ в Иране Украина не исключает признаков военного преступления, в частности, несоблюдение принципа различия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины и руководитель уголовного расследования "иранского дела" Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

"Мы не исключаем признаков военного преступления, в частности, несоблюдение принципа различия. То есть исполнитель окончательно не убедился, что самолет был не военной целью, а гражданским объектом. Даже если рассматривать это деяние, как утверждает иранская сторона, непреднамеренным, это не снимает с них ответственности за несоблюдение этого принципа", - сказал он.

Говоря об обращении в МУС (Международный уголовный суд. - Ред.) замгенпрокурора отметил, что Украина не является стороной Римского статута: "Наше нынешнее сотрудничество в рамках вооруженного конфликта определено постановлением Верховной Рады и ограничивается только преступлениями, совершенными на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Однако среди жертв катастрофы есть граждане Канады, которая является таким участником. И мы готовы предоставить Канаде все материалы производства для их обращения в МУС".

Кроме того, Мамедов сообщил, что львиная доля договоренностей со стороны Ирана не выполнена и, конечно, никаких объяснений ни официально, ни off the records (общение без возможности записи. - Ред.) никто не предоставляет.

"Надлежащее сотрудничество, как того требует международное право и обязательства, взятые в том числе и Ираном, полностью отсутствует. Более года Иран демонстрирует непрозрачность следствия и, я еще раз подчеркиваю, всячески затягивает переговорный процесс и уголовное расследование. Прикрываться военной тайной, замалчивать ответы на важные вопросы в то время как совершено преступление международного характера против граждан пяти зарубежных стран, является прямым нарушением международных норм и попыткой скрыть правду. Мне лично непонятно, что именно составляет государственную военную тайну, например, в вопросе действия второй ракеты", - сказал замгенпрокурора.

Он добавил, что во время переговоров украинский эксперт поставил конкретные вопросы по эффективной зоны действия или поражения ракеты, которая применяется в ЗРК ТОР-М1, однако украинская сторона так и не услышала ответов на это: "И каждый раз, когда мы ставим неудобные вопросы о работе ЗРК ТОР-М1, иранская сторона или уходит от ответа на вопрос в целом, или дает ответы, мягко говоря, не являются реалистичными".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".