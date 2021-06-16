Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна не виключає ознак військового злочину

У справі про катастрофу літака МАУ в Ірані Україна не виключає ознак військового злочину, зокрема, недотримання принципу розрізнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник Генерального прокурора України і керівник кримінального розслідування "іранської справи" Гюндуз Мамедов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми не виключаємо ознак воєнного злочину, зокрема, недотримання принципу розрізнення. Тобто виконавець остаточно не переконався, що літак був не військовою ціллю, а цивільним об’єктом. Навіть, якщо розглядати це діяння, як стверджує іранська сторона, ненавмисним, це не знімає з них відповідальності за недотримання цього принципу", - сказав він.

Говорячи про звернення до МКС (Міжнародний кримінальний суд. - Ред.), заступник Генпрокурора зазначив, що Україна не є стороною Римського статуту: "Наше нинішнє співробітництво в рамках збройного конфлікту визначене постановою Верховної Ради й обмежується тільки злочинами, вчиненими на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Проте серед жертв катастрофи є громадяни Канади, яка є таким учасником. І ми готові надати Канаді усі матеріали провадження для їхнього звернення до МКС".

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Крім того, Мамедов повідомив, що левова частка домовленостей з боку Ірану не виконана і, звичайно, ніяких пояснень ні офіційно, ні off the records (спілкування без можливості запису. - Ред.) ніхто не надає.

"Належна співпраця, як того вимагає міжнародне право та зобов’язання, взяті в тому числі й Іраном, повністю відсутня. Понад рік Іран демонструє непрозорість слідства і, я вкотре наголошую, усіляко затягує переговорний процес та кримінальне розслідування. Прикриватися військовою таємницею, замовчувати відповіді на важливі питання в той час як вчинено злочин міжнародного характеру проти громадян п’яти іноземних країн, є прямим порушенням міжнародних норм та спробою приховати правду. Мені особисто незрозуміло, що саме становить державну військову таємницю, наприклад, у питанні дії другої ракети", - сказав заступник Генпрокурора.

Він додав, що під час переговорів український експерт поставив конкретні запитання щодо ефективної зони дії чи ураження ракети, що застосовується у ЗРК ТОР-М1, проте ми не почули на це відповідей. "І кожного разу, коли ми ставимо незручні запитання щодо роботи ЗРК ТОР-М1, іранська сторона або уникає відповіді на запитання загалом, або надає відповіді, що м’яко кажучи, не є реалістичними".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".