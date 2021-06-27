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Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента

Акция

Под Офисом Президента на Банковой в Киеве 28 июня в 19:00 пройдет акция "Зеленський сидітиме в тюрмі".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.

"Давайте называть вещи своими именами.

Лицо, выдающее себя за Президента Украины, на собственном канале 1+1 в программе "VIP с Натальей Мосийчук" наговорил на 111 статью УК - "Государственная измена". Владимир Зеленский с гордостью признался, что слив секретной информации о пребывании российских военных преступников (т.н. "вагнеровцев") тирану и единственному открытому геополитическом союзнику Путина в Европе - Александру Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко

Наш президент сам, без допросов и пыток, с гордостью сказал, что это он сорвал совместную спецоперацию спецслужб Украины и спецслужб стран НАТО. И слил ее подробности врагу. Это должна быть операция в отместку убийцам и самая успешная украинская спецоперация в принципе.

Была бы.

Но Зеленский предал государственные интересы Украины. Он слил врагу информацию о том, что мы собираемся напасть. Он слил все сам в телефонном разговоре. И это была самая идиотская явка с повинной. Он собственными руками отпустил в Россию военных преступников, которые убивали граждан Украины и ЕС.

Просто представьте, как премьер-министр Израиля сам сообщает нации, он отменил операцию "Моссада" по захвату террористов "ИГИЛ", которые убивали евреев, и сообщил одному из руководителей террористов о том, что против его людей планируют международную спецоперацию. Это аналогия, которая может помочь. Можете представить, какая была бы реакция народа Израиля на такую ​​новость.

Представили?

Представили.

Также читайте: Зеленский хочет снять с ОП ответственность за провал спецоперации по "вагнеровцам". Это может сильно ударить по имиджу страны, - Костенко

А теперь давайте попробуем воплотить это в реальность.

Мы собираемся под Офисом Президента в День Конституции - 28 июня, в понедельник, в 19:00. Мы посмотрим, сколько нас - тех, кто понимает, что там, на Банковой, сидит враг. Тех, кто понимает, что Зеленский - предатель. Тех, кто готов выйти на улицу и показать, что он - против.

И пусть нас будет много. От этого зависит все", - призвали организаторы.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев". ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

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Топ комментарии
+97
Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7555
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27.06.2021 21:14
+70
ДАЙ БОЖЕ! ВПЕРЕД!
якщо патріоти ковтнуть зізнання вови про вагнерівців й запрошення Кірокорова на заробітки після його підтримки Луки, не кажучи вже про НАШКРИМ...
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27.06.2021 21:12
+59
Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 3902
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27.06.2021 21:18
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Страница 3 из 3
Вони не всралися, вони вміло обіграли того дурня Грозева. Те кіно вже немає ніякого значення.
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28.06.2021 00:50 Ответить
Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 8796
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28.06.2021 00:23 Ответить
Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 2542
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28.06.2021 00:25 Ответить
вата не горить, вата тліє
тому її слід не палити, а гасити
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28.06.2021 10:41 Ответить
глупый трусливый напыщенный скоморох в роли преза - это отвратительно, но не смертельно ...
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... есть подозрение, что этот иуда с самого начала сотрудничает с врагом и сливает секретные данные и это не первая проваленная операция (чего он лазиет по передовой? он же в этом ничего не смыслит)
не нужно ждать 2-3-5 лет, немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
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28.06.2021 00:31 Ответить
Зеля - ху...ло?
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28.06.2021 00:33 Ответить
Вполне возможно, причём если так подумать то даже хуже чем сам *****..так как предательство всегда хуже.
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28.06.2021 00:38 Ответить
Я б його не судила, а зобов'язала на довічні сольні концерти з піанінкою по Україні. По усіх містах та селах і без вихідних. І щоб не бути садисткою, то перед кожним концертом видавала б йому одну доріжку.
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28.06.2021 00:35 Ответить
Положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Тут потрібно не акції проводити, а збирати людей на Майдані, і в мирний спосіб на підставі статті 5 Конституції України відсторонити від влади оцього зеленого квартального покидька.
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28.06.2021 00:58 Ответить
почему же тогда нищие?? Почему ноют про тарифный геноцид и про борщевой набор, и про курс доллара??
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28.06.2021 02:13 Ответить
За былые "заслуги" Нелоха на цугундере можно и в платные комфортабельные апартаменты поместить.
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28.06.2021 01:52 Ответить
нуну... всё равно выйдет пшик.
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28.06.2021 03:35 Ответить
Всерівно шкодливого кота треба хоч ганяти, якщо не можна вигнати.
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28.06.2021 07:06 Ответить
так выгнали уже. с разгромным процентом.
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28.06.2021 16:09 Ответить
Та этож "болезненные" выгнали того кота, который хоть мышей ловил и не так шкодил, а "завели" вообще шкодного.
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28.06.2021 16:37 Ответить
всё наоборот.
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28.06.2021 17:00 Ответить
Ну это кто в какую сторону смотрит, как говорится, хозяин -барин, выбирает себе кота по своему усмотрению. Кто-то хочет, чтобы мышей ловил, а кто-то,чтобы шаурму жрал.
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28.06.2021 17:24 Ответить
точно. ******** мышей ловит, папередник шаурму жрал.
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28.06.2021 17:50 Ответить
Ага, как сказано выше - "всё наоборот".
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28.06.2021 18:07 Ответить
твоё всё наоборот.
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28.06.2021 18:12 Ответить
Не я это сказал, это вы уже "закружились".
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28.06.2021 18:20 Ответить
хорошо вами себе о себе сказано "Не я это сказал, это вы уже "закружились"."
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28.06.2021 18:28 Ответить
Это уже не дискусия, а вроде детской дразнилки "сам дурак", так что, как сказано в 17-м сонете Шекспира, - "гуляй Вася".
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28.06.2021 21:29 Ответить
совершенно верно Шекспир написал лично о исключительно о вас. Большая честь.
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29.06.2021 00:30 Ответить
а завели КРЫСУ
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28.06.2021 18:39 Ответить
Вважаю цю акцію цілеспрямовано інспірованою і розробленою проросійськими силами з метою дестабілізації ситуаціі в країні. Все це очевидно. За цим стирчать вуха звісно не свідомих громадян України, не патріотів, не тих, хто хоче позитивних змін, а тих без моралі, кого цікавить безлад в країні, влада і гроші.
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28.06.2021 03:43 Ответить
Походу у вас с Гринпоцом один и тот же дилер
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28.06.2021 07:56 Ответить
Кстати, свинособака, хорошо за украинский доплачивают?
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28.06.2021 07:58 Ответить
Ей куратор на Лахта 2 дает доппайнк, разрешает писю соснуть.
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28.06.2021 18:10 Ответить
вы там эта ***** лучше идите отлизуйте кацапня срана
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28.06.2021 09:48 Ответить
демсокира, кстати, единственная адекватная и незамаранная партия
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28.06.2021 10:00 Ответить
А патриотам, значит, норм, что ермаков во власти больше, чем вменяемых украинцев? Норм, что операция по вагнеровцам сорвана, а офицера украинских спецслужб, непосредственно работавшего по теме, гоняли со стрельбой по спальному району Киева?! Забылось уже? Норм, что интересы Украины предают на самом высоком уровне?!
Сиди тихо, тролльчина. За умного сойдешь.
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28.06.2021 10:40 Ответить
...таки, эта самое мягко-демократическое проявление народовладия. То есть проявление уважения и почитания. Вона, в Ливии, тоже "полюбили" вождя... трубой ...в очькё
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28.06.2021 05:24 Ответить
Так цей ... резидент кремля екс- клоун капітулянт він навіть набагато більш небезпечніший втікача кривавого ЗЕКА, який через свою тупіcть і примітивність навіть не приховував що безпосередньо хоче знищити державність України. Він не криючись їздив в Сочі де з )(уйлом обговорював план знищення України і перетворення її в бридку кацапську колонію. А ось продажний ЗЕбіл капітулянт він виверткий і хитро на відміну від ЗЕКА приховано і поступово планомірно руйнує Україну. Напхав в свою антиукраїнську владу лютих ворогів України кремлівських агентів. При цьому заглядає як вірний пес в очі )(уйлу, і на його вимогу відпускає вбивць - терористів, колаборантів ... зате тюрми забиті українськими патріотами учасниками російсько - української війни, проукраїнськими громадянами. І він представляє таку ж загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашій державі і не менше ЗЕКА Іуди якщо не більше. І видно що тут вже без протестного "Майдану" не обійтися, інакше ми Українці дуже скоро втратимо свою свободу і свободу своєї Батьківщини ..
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28.06.2021 06:15 Ответить
Помню еще одного резидента кремля .руки которого ничего не крали.и который нифига не разбирался в людях.А люди делятся на 3 категории: те кто хочет власти любой ценой,те кто хочет денег (мат. ценностей) любой ценой и тех кто боится и не уверен в своих силах.Есть мин. значимый слой людей которые способны на индивидуальный выбор и трансформацию.
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28.06.2021 10:19 Ответить
Кацапчику, ти смішнй.
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28.06.2021 09:28 Ответить
Причем тут рошен к демсокире? Передознулся?
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28.06.2021 10:01 Ответить
ПОДДЕРЖИВАЕМ !!!!
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28.06.2021 09:38 Ответить
оце добра справа....
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28.06.2021 09:39 Ответить
зеля не будет сидеть, так как мудрый нарИд выберет очередного болвана наобещавшему много вкусняшек для биомассы и зеля найдет с ним общий язык)))
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28.06.2021 10:04 Ответить
Ну так если вы такой умный разложите все по полочкам мудрому нариду ,почему высочайшего уровня патриотизм и мах. богатство к примеру -фактически математически выверенная общественная аксиома. Переубедите детей совка ,что богатеть вместе ,намного проще и крайне безопастней ,чем хапонуть при случае все и ждать неминуемой конфликтной ситуации.Учиться ведь никому ,никогда и нигде не поздно. Давайте ,жгите!
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28.06.2021 10:28 Ответить
а кому объяснять? вороватому, насквозь коррумпированному народу? вот взять лично Вас, взятки давали это 100%. если поставить у руля то воровать будете 100%))) это у нас в крови. а вот систему поменять никто не хочет. вы все меняете игроков а нужно менять правила игры
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28.06.2021 21:00 Ответить
Кал зеленых оттенков может свидетельствовать о заболеваниях пищеварительной системы, в частности болезнях тонкого кишечника. Причиной служит и дисбактериоз, а также длительный прием лекарств с антибиотическим действием. Недуги ЖКТ выдает не только зеленый цвет каловых масс, но и гнилостный запах. Приходи на акцию - избавь Украину от дисбактериоза!!!
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28.06.2021 10:31 Ответить
Пусть мне кто-то расскажет, почему молча сглатывают все дутые патриоты разом взятые? Почему всем похер? Украину история с вагнеровцами отбросила на сто лет назад в вопросах вступления в НАТО и и евроинтеграции. Доверие к стране подорвано на самом высоком уровне, имидж страны обгажен и опущен ниже городской канализации. Всех все устраивает?!
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28.06.2021 10:46 Ответить
их боссы пока не договорились на счёт замены
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28.06.2021 16:51 Ответить
Засмерділо З-метокси-4-гідроксибензальдегідом, хімічним ваніліном. В суміші з соєю.
Порошенко та інші олігархи повинні сидіти в тюрмі, бо вони злочинно використовували владу не для посилення держави, а для власного збагачення. Наслідки - ворог відірвав шматок України, і те, що потім олігархи світилися на майданах, били п'ятами в груди, чи як Коломойський, платили за підбиту ворожу техніку, принципово нічого для них не міняє.
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28.06.2021 11:24 Ответить
Міко, ти коли додому збираєшся?
Якраз вийдеш під ОПу і будеш закликати лишити твою шмарклю на довічне царство, жертва язика Мосійчучки.
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28.06.2021 19:33 Ответить
Спустимо нас на пляшку опустять !
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28.06.2021 13:57 Ответить
порох прийдет, порядок наведет!
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28.06.2021 15:37 Ответить
Пороха не станет президентом. А вот бойки всякие вполне могут. Ибо те кто глосовал за зебила, пороха точно не поддержат. Да и нужен он не больше чем клован.
Посему опять будет выбор - из говна которое чуток лучше.
Тогда был петя, бо он всё же немного лучшее гавно чем вова. Теперь будет вова - бо вова меньшее гавно чем *********.
думайТЕ...
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28.06.2021 15:50 Ответить
сравни рейтинг бойко и пороха, Юля спокойно задвинет бойко.
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28.06.2021 17:09 Ответить
Та зебилы и всякие другие петушарии за нег опроголосуют. Так что юлю точно обойдёт.
Да и юля не сильно лучше бойка...
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29.06.2021 08:22 Ответить
Іноді жувати краще, ніж говорити.
Жував би Бубочка... байдуже що - жуйку чи шмарклі. Але мовчав би. Виглядав би, принаймні, не повним вар'ятом.
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28.06.2021 16:26 Ответить
весь расчёт именно расчёт на то что ну как же посадить юродивого как же вы посмеете оби-
деть калику христиане??? а как же любовь и всепрощение???
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28.06.2021 16:50 Ответить
Вові Зе бажаю вищу міру покарання за всі діла, для нього це норма, щоб інщі знали що таке робити не слід
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28.06.2021 18:18 Ответить
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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28.06.2021 18:19 Ответить
Геніально.
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28.06.2021 19:09 Ответить
Можна було б сказати, що ця писанина висмоктана з пальця. Але це не палець.
Націоналісти в Україні ніколи не отримають владу, бо народ України достатньо розумний, щоб і близько не пустити у владу тих, хто хоче неконституційних і недемократичних преференцій для одних громадян України перед іншими громадянами України за національною ознакою.
А ще народ України ніколи не підпустить націоналістів до влади, бо вони навіть Карпати не змогли припинити вирубувати. Бо для них гроші не пахнуть. Що вкотре доведено націоналістами міністром Швайкою та генеральним прокурором Махніцьким.
Ось чому будь-який чесний клоун кращий за націоналіста.
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29.06.2021 02:39 Ответить
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409546800877420553 1 мин

На таких акціях є бездушні плакати з типографії - але є і справжній народний креатив

Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 5691
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28.06.2021 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k_psd6AwHqk https://www.youtube.com/watch?v=k_psd6AwHqk

НАЖИВО: "Державна зрада. Оголошення підозри Зеленському": масштабна акція на Банковій
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28.06.2021 19:32 Ответить
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