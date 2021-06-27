Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента
Под Офисом Президента на Банковой в Киеве 28 июня в 19:00 пройдет акция "Зеленський сидітиме в тюрмі".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.
"Давайте называть вещи своими именами.
Лицо, выдающее себя за Президента Украины, на собственном канале 1+1 в программе "VIP с Натальей Мосийчук" наговорил на 111 статью УК - "Государственная измена". Владимир Зеленский с гордостью признался, что слив секретной информации о пребывании российских военных преступников (т.н. "вагнеровцев") тирану и единственному открытому геополитическом союзнику Путина в Европе - Александру Лукашенко.
Наш президент сам, без допросов и пыток, с гордостью сказал, что это он сорвал совместную спецоперацию спецслужб Украины и спецслужб стран НАТО. И слил ее подробности врагу. Это должна быть операция в отместку убийцам и самая успешная украинская спецоперация в принципе.
Была бы.
Но Зеленский предал государственные интересы Украины. Он слил врагу информацию о том, что мы собираемся напасть. Он слил все сам в телефонном разговоре. И это была самая идиотская явка с повинной. Он собственными руками отпустил в Россию военных преступников, которые убивали граждан Украины и ЕС.
Просто представьте, как премьер-министр Израиля сам сообщает нации, он отменил операцию "Моссада" по захвату террористов "ИГИЛ", которые убивали евреев, и сообщил одному из руководителей террористов о том, что против его людей планируют международную спецоперацию. Это аналогия, которая может помочь. Можете представить, какая была бы реакция народа Израиля на такую новость.
Представили?
Представили.
А теперь давайте попробуем воплотить это в реальность.
Мы собираемся под Офисом Президента в День Конституции - 28 июня, в понедельник, в 19:00. Мы посмотрим, сколько нас - тех, кто понимает, что там, на Банковой, сидит враг. Тех, кто понимает, что Зеленский - предатель. Тех, кто готов выйти на улицу и показать, что он - против.
И пусть нас будет много. От этого зависит все", - призвали организаторы.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.
24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.
Пожалуйста, подождите...
тому її слід не палити, а гасити
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... есть подозрение, что этот иуда с самого начала сотрудничает с врагом и сливает секретные данные и это не первая проваленная операция (чего он лазиет по передовой? он же в этом ничего не смыслит)
не нужно ждать 2-3-5 лет, немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }
Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Тут потрібно не акції проводити, а збирати людей на Майдані, і в мирний спосіб на підставі статті 5 Конституції України відсторонити від влади оцього зеленого квартального покидька.
Сиди тихо, тролльчина. За умного сойдешь.
Порошенко та інші олігархи повинні сидіти в тюрмі, бо вони злочинно використовували владу не для посилення держави, а для власного збагачення. Наслідки - ворог відірвав шматок України, і те, що потім олігархи світилися на майданах, били п'ятами в груди, чи як Коломойський, платили за підбиту ворожу техніку, принципово нічого для них не міняє.
Якраз вийдеш під ОПу і будеш закликати лишити твою шмарклю на довічне царство, жертва язика Мосійчучки.
Посему опять будет выбор - из говна которое чуток лучше.
Тогда был петя, бо он всё же немного лучшее гавно чем вова. Теперь будет вова - бо вова меньшее гавно чем *********.
думайТЕ...
Да и юля не сильно лучше бойка...
Жував би Бубочка... байдуже що - жуйку чи шмарклі. Але мовчав би. Виглядав би, принаймні, не повним вар'ятом.
деть калику христиане??? а как же любовь и всепрощение???
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Націоналісти в Україні ніколи не отримають владу, бо народ України достатньо розумний, щоб і близько не пустити у владу тих, хто хоче неконституційних і недемократичних преференцій для одних громадян України перед іншими громадянами України за національною ознакою.
А ще народ України ніколи не підпустить націоналістів до влади, бо вони навіть Карпати не змогли припинити вирубувати. Бо для них гроші не пахнуть. Що вкотре доведено націоналістами міністром Швайкою та генеральним прокурором Махніцьким.
Ось чому будь-який чесний клоун кращий за націоналіста.
https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409546800877420553 1 мин
На таких акціях є бездушні плакати з типографії - але є і справжній народний креатив
НАЖИВО: "Державна зрада. Оголошення підозри Зеленському": масштабна акція на Банковій