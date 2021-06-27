УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини
31 411 266
акція (1434) Зеленський (22448) День Конституції (76) ПВК Вагнер (1534) Офіс Президента (1998) Демократична сокира (9)

Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента

Акція

Під Офісом президента на Банковій у Києві 28 червня о 19:00 відбудеться акція "Зеленський сідітіме в тюрмі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-захід.

"Давайте називати речі своїми іменами.

Особа, яка видає себе за президента України, на власному каналі "1+1" у програмі "VIP з Наталією Мосійчук" наговорила на 111-ту статтю ККУ - "Державна зрада". Володимир Зеленський із гордістю зізнався, що злив секретну інформацію про перебування російських військових злочинців (так званих "вагнерівців") тирану і єдиному відкритому геополітичному союзнику Путіна у Європі - Олександру Лукашенку.

Читайте також: Порівнювати примусову посадку Ryanair для арешту опозиціонера з операцією із захопленням "вагнерівців" - те саме, що порівнювати 95-й квартал із 95-ю бригадою, - Луценко

Наш президент сам, без допитів і катувань, із гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі.

Була б.

Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС.

Просто уявіть, як прем’єр-міністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він відмінив операцію "Моссаду" із захоплення терористів "ІДІЛ", які вбивали євреїв, і повідомив одному з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину.

Уявили?

Уявили.

Читайте також: Зеленський хоче зняти з ОП відповідальність за провал спецоперації щодо "вагнерівців". Це може дуже вдарити по іміджу країни, - Костенко

А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.

Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19:00. Ми подивимось, скільки нас, тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.

І нехай нас буде багато. Від цього залежить все", - закликали організатори.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Дивіться також: "ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців". ВIДЕО

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівцям" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+97
Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7555
показати весь коментар
27.06.2021 21:14
+70
ДАЙ БОЖЕ! ВПЕРЕД!
якщо патріоти ковтнуть зізнання вови про вагнерівців й запрошення Кірокорова на заробітки після його підтримки Луки, не кажучи вже про НАШКРИМ...
показати весь коментар
27.06.2021 21:12
+59
Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 3902
показати весь коментар
27.06.2021 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Вони не всралися, вони вміло обіграли того дурня Грозева. Те кіно вже немає ніякого значення.
показати весь коментар
28.06.2021 00:50 Відповісти
Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 8796
показати весь коментар
28.06.2021 00:23 Відповісти
Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 2542
показати весь коментар
28.06.2021 00:25 Відповісти
вата не горить, вата тліє
тому її слід не палити, а гасити
показати весь коментар
28.06.2021 10:41 Відповісти
глупый трусливый напыщенный скоморох в роли преза - это отвратительно, но не смертельно ...
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... есть подозрение, что этот иуда с самого начала сотрудничает с врагом и сливает секретные данные и это не первая проваленная операция (чего он лазиет по передовой? он же в этом ничего не смыслит)
не нужно ждать 2-3-5 лет, немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
показати весь коментар
28.06.2021 00:31 Відповісти
Зеля - ху...ло?
показати весь коментар
28.06.2021 00:33 Відповісти
Вполне возможно, причём если так подумать то даже хуже чем сам *****..так как предательство всегда хуже.
показати весь коментар
28.06.2021 00:38 Відповісти
Я б його не судила, а зобов'язала на довічні сольні концерти з піанінкою по Україні. По усіх містах та селах і без вихідних. І щоб не бути садисткою, то перед кожним концертом видавала б йому одну доріжку.
показати весь коментар
28.06.2021 00:35 Відповісти
Положення частини другої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }

Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Тут потрібно не акції проводити, а збирати людей на Майдані, і в мирний спосіб на підставі статті 5 Конституції України відсторонити від влади оцього зеленого квартального покидька.
показати весь коментар
28.06.2021 00:58 Відповісти
почему же тогда нищие?? Почему ноют про тарифный геноцид и про борщевой набор, и про курс доллара??
показати весь коментар
28.06.2021 02:13 Відповісти
За былые "заслуги" Нелоха на цугундере можно и в платные комфортабельные апартаменты поместить.
показати весь коментар
28.06.2021 01:52 Відповісти
нуну... всё равно выйдет пшик.
показати весь коментар
28.06.2021 03:35 Відповісти
Всерівно шкодливого кота треба хоч ганяти, якщо не можна вигнати.
показати весь коментар
28.06.2021 07:06 Відповісти
так выгнали уже. с разгромным процентом.
показати весь коментар
28.06.2021 16:09 Відповісти
Та этож "болезненные" выгнали того кота, который хоть мышей ловил и не так шкодил, а "завели" вообще шкодного.
показати весь коментар
28.06.2021 16:37 Відповісти
всё наоборот.
показати весь коментар
28.06.2021 17:00 Відповісти
Ну это кто в какую сторону смотрит, как говорится, хозяин -барин, выбирает себе кота по своему усмотрению. Кто-то хочет, чтобы мышей ловил, а кто-то,чтобы шаурму жрал.
показати весь коментар
28.06.2021 17:24 Відповісти
точно. ******** мышей ловит, папередник шаурму жрал.
показати весь коментар
28.06.2021 17:50 Відповісти
Ага, как сказано выше - "всё наоборот".
показати весь коментар
28.06.2021 18:07 Відповісти
твоё всё наоборот.
показати весь коментар
28.06.2021 18:12 Відповісти
Не я это сказал, это вы уже "закружились".
показати весь коментар
28.06.2021 18:20 Відповісти
хорошо вами себе о себе сказано "Не я это сказал, это вы уже "закружились"."
показати весь коментар
28.06.2021 18:28 Відповісти
Это уже не дискусия, а вроде детской дразнилки "сам дурак", так что, как сказано в 17-м сонете Шекспира, - "гуляй Вася".
показати весь коментар
28.06.2021 21:29 Відповісти
совершенно верно Шекспир написал лично о исключительно о вас. Большая честь.
показати весь коментар
29.06.2021 00:30 Відповісти
а завели КРЫСУ
показати весь коментар
28.06.2021 18:39 Відповісти
Вважаю цю акцію цілеспрямовано інспірованою і розробленою проросійськими силами з метою дестабілізації ситуаціі в країні. Все це очевидно. За цим стирчать вуха звісно не свідомих громадян України, не патріотів, не тих, хто хоче позитивних змін, а тих без моралі, кого цікавить безлад в країні, влада і гроші.
показати весь коментар
28.06.2021 03:43 Відповісти
Походу у вас с Гринпоцом один и тот же дилер
показати весь коментар
28.06.2021 07:56 Відповісти
Кстати, свинособака, хорошо за украинский доплачивают?
показати весь коментар
28.06.2021 07:58 Відповісти
Ей куратор на Лахта 2 дает доппайнк, разрешает писю соснуть.
показати весь коментар
28.06.2021 18:10 Відповісти
вы там эта ***** лучше идите отлизуйте кацапня срана
показати весь коментар
28.06.2021 09:48 Відповісти
демсокира, кстати, единственная адекватная и незамаранная партия
показати весь коментар
28.06.2021 10:00 Відповісти
А патриотам, значит, норм, что ермаков во власти больше, чем вменяемых украинцев? Норм, что операция по вагнеровцам сорвана, а офицера украинских спецслужб, непосредственно работавшего по теме, гоняли со стрельбой по спальному району Киева?! Забылось уже? Норм, что интересы Украины предают на самом высоком уровне?!
Сиди тихо, тролльчина. За умного сойдешь.
показати весь коментар
28.06.2021 10:40 Відповісти
...таки, эта самое мягко-демократическое проявление народовладия. То есть проявление уважения и почитания. Вона, в Ливии, тоже "полюбили" вождя... трубой ...в очькё
показати весь коментар
28.06.2021 05:24 Відповісти
Так цей ... резидент кремля екс- клоун капітулянт він навіть набагато більш небезпечніший втікача кривавого ЗЕКА, який через свою тупіcть і примітивність навіть не приховував що безпосередньо хоче знищити державність України. Він не криючись їздив в Сочі де з )(уйлом обговорював план знищення України і перетворення її в бридку кацапську колонію. А ось продажний ЗЕбіл капітулянт він виверткий і хитро на відміну від ЗЕКА приховано і поступово планомірно руйнує Україну. Напхав в свою антиукраїнську владу лютих ворогів України кремлівських агентів. При цьому заглядає як вірний пес в очі )(уйлу, і на його вимогу відпускає вбивць - терористів, колаборантів ... зате тюрми забиті українськими патріотами учасниками російсько - української війни, проукраїнськими громадянами. І він представляє таку ж загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашій державі і не менше ЗЕКА Іуди якщо не більше. І видно що тут вже без протестного "Майдану" не обійтися, інакше ми Українці дуже скоро втратимо свою свободу і свободу своєї Батьківщини ..
показати весь коментар
28.06.2021 06:15 Відповісти
Помню еще одного резидента кремля .руки которого ничего не крали.и который нифига не разбирался в людях.А люди делятся на 3 категории: те кто хочет власти любой ценой,те кто хочет денег (мат. ценностей) любой ценой и тех кто боится и не уверен в своих силах.Есть мин. значимый слой людей которые способны на индивидуальный выбор и трансформацию.
показати весь коментар
28.06.2021 10:19 Відповісти
Кацапчику, ти смішнй.
показати весь коментар
28.06.2021 09:28 Відповісти
Причем тут рошен к демсокире? Передознулся?
показати весь коментар
28.06.2021 10:01 Відповісти
ПОДДЕРЖИВАЕМ !!!!
показати весь коментар
28.06.2021 09:38 Відповісти
оце добра справа....
показати весь коментар
28.06.2021 09:39 Відповісти
зеля не будет сидеть, так как мудрый нарИд выберет очередного болвана наобещавшему много вкусняшек для биомассы и зеля найдет с ним общий язык)))
показати весь коментар
28.06.2021 10:04 Відповісти
Ну так если вы такой умный разложите все по полочкам мудрому нариду ,почему высочайшего уровня патриотизм и мах. богатство к примеру -фактически математически выверенная общественная аксиома. Переубедите детей совка ,что богатеть вместе ,намного проще и крайне безопастней ,чем хапонуть при случае все и ждать неминуемой конфликтной ситуации.Учиться ведь никому ,никогда и нигде не поздно. Давайте ,жгите!
показати весь коментар
28.06.2021 10:28 Відповісти
а кому объяснять? вороватому, насквозь коррумпированному народу? вот взять лично Вас, взятки давали это 100%. если поставить у руля то воровать будете 100%))) это у нас в крови. а вот систему поменять никто не хочет. вы все меняете игроков а нужно менять правила игры
показати весь коментар
28.06.2021 21:00 Відповісти
Кал зеленых оттенков может свидетельствовать о заболеваниях пищеварительной системы, в частности болезнях тонкого кишечника. Причиной служит и дисбактериоз, а также длительный прием лекарств с антибиотическим действием. Недуги ЖКТ выдает не только зеленый цвет каловых масс, но и гнилостный запах. Приходи на акцию - избавь Украину от дисбактериоза!!!
показати весь коментар
28.06.2021 10:31 Відповісти
Пусть мне кто-то расскажет, почему молча сглатывают все дутые патриоты разом взятые? Почему всем похер? Украину история с вагнеровцами отбросила на сто лет назад в вопросах вступления в НАТО и и евроинтеграции. Доверие к стране подорвано на самом высоком уровне, имидж страны обгажен и опущен ниже городской канализации. Всех все устраивает?!
показати весь коментар
28.06.2021 10:46 Відповісти
их боссы пока не договорились на счёт замены
показати весь коментар
28.06.2021 16:51 Відповісти
Засмерділо З-метокси-4-гідроксибензальдегідом, хімічним ваніліном. В суміші з соєю.
Порошенко та інші олігархи повинні сидіти в тюрмі, бо вони злочинно використовували владу не для посилення держави, а для власного збагачення. Наслідки - ворог відірвав шматок України, і те, що потім олігархи світилися на майданах, били п'ятами в груди, чи як Коломойський, платили за підбиту ворожу техніку, принципово нічого для них не міняє.
показати весь коментар
28.06.2021 11:24 Відповісти
Міко, ти коли додому збираєшся?
Якраз вийдеш під ОПу і будеш закликати лишити твою шмарклю на довічне царство, жертва язика Мосійчучки.
показати весь коментар
28.06.2021 19:33 Відповісти
Спустимо нас на пляшку опустять !
показати весь коментар
28.06.2021 13:57 Відповісти
порох прийдет, порядок наведет!
показати весь коментар
28.06.2021 15:37 Відповісти
Пороха не станет президентом. А вот бойки всякие вполне могут. Ибо те кто глосовал за зебила, пороха точно не поддержат. Да и нужен он не больше чем клован.
Посему опять будет выбор - из говна которое чуток лучше.
Тогда был петя, бо он всё же немного лучшее гавно чем вова. Теперь будет вова - бо вова меньшее гавно чем *********.
думайТЕ...
показати весь коментар
28.06.2021 15:50 Відповісти
сравни рейтинг бойко и пороха, Юля спокойно задвинет бойко.
показати весь коментар
28.06.2021 17:09 Відповісти
Та зебилы и всякие другие петушарии за нег опроголосуют. Так что юлю точно обойдёт.
Да и юля не сильно лучше бойка...
показати весь коментар
29.06.2021 08:22 Відповісти
Іноді жувати краще, ніж говорити.
Жував би Бубочка... байдуже що - жуйку чи шмарклі. Але мовчав би. Виглядав би, принаймні, не повним вар'ятом.
показати весь коментар
28.06.2021 16:26 Відповісти
весь расчёт именно расчёт на то что ну как же посадить юродивого как же вы посмеете оби-
деть калику христиане??? а как же любовь и всепрощение???
показати весь коментар
28.06.2021 16:50 Відповісти
Вові Зе бажаю вищу міру покарання за всі діла, для нього це норма, щоб інщі знали що таке робити не слід
показати весь коментар
28.06.2021 18:18 Відповісти
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
показати весь коментар
28.06.2021 18:19 Відповісти
Геніально.
показати весь коментар
28.06.2021 19:09 Відповісти
Можна було б сказати, що ця писанина висмоктана з пальця. Але це не палець.
Націоналісти в Україні ніколи не отримають владу, бо народ України достатньо розумний, щоб і близько не пустити у владу тих, хто хоче неконституційних і недемократичних преференцій для одних громадян України перед іншими громадянами України за національною ознакою.
А ще народ України ніколи не підпустить націоналістів до влади, бо вони навіть Карпати не змогли припинити вирубувати. Бо для них гроші не пахнуть. Що вкотре доведено націоналістами міністром Швайкою та генеральним прокурором Махніцьким.
Ось чому будь-який чесний клоун кращий за націоналіста.
показати весь коментар
29.06.2021 02:39 Відповісти
https://twitter.com/RockOtherWorlds

https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409546800877420553 1 мин

На таких акціях є бездушні плакати з типографії - але є і справжній народний креатив

Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 5691
показати весь коментар
28.06.2021 19:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k_psd6AwHqk https://www.youtube.com/watch?v=k_psd6AwHqk

НАЖИВО: "Державна зрада. Оголошення підозри Зеленському": масштабна акція на Банковій
показати весь коментар
28.06.2021 19:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 