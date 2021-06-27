Акція "Зеленський сідітіме в тюрмі" відбудеться 28 червня біля Офісу президента
Під Офісом президента на Банковій у Києві 28 червня о 19:00 відбудеться акція "Зеленський сідітіме в тюрмі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-захід.
"Давайте називати речі своїми іменами.
Особа, яка видає себе за президента України, на власному каналі "1+1" у програмі "VIP з Наталією Мосійчук" наговорила на 111-ту статтю ККУ - "Державна зрада". Володимир Зеленський із гордістю зізнався, що злив секретну інформацію про перебування російських військових злочинців (так званих "вагнерівців") тирану і єдиному відкритому геополітичному союзнику Путіна у Європі - Олександру Лукашенку.
Наш президент сам, без допитів і катувань, із гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі.
Була б.
Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС.
Просто уявіть, як прем’єр-міністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він відмінив операцію "Моссаду" із захоплення терористів "ІДІЛ", які вбивали євреїв, і повідомив одному з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину.
Уявили?
Уявили.
А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність.
Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції - 28 червня, у понеділок, о 19:00. Ми подивимось, скільки нас, тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський - зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він - проти.
І нехай нас буде багато. Від цього залежить все", - закликали організатори.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
24 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівцям" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську.
Будь ласка, зачекайте...
тому її слід не палити, а гасити
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... есть подозрение, что этот иуда с самого начала сотрудничает с врагом и сливает секретные данные и это не первая проваленная операция (чего он лазиет по передовой? он же в этом ничего не смыслит)
не нужно ждать 2-3-5 лет, немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }
Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-рп/2005 від 05.10.2005 }
Тут потрібно не акції проводити, а збирати людей на Майдані, і в мирний спосіб на підставі статті 5 Конституції України відсторонити від влади оцього зеленого квартального покидька.
Сиди тихо, тролльчина. За умного сойдешь.
Порошенко та інші олігархи повинні сидіти в тюрмі, бо вони злочинно використовували владу не для посилення держави, а для власного збагачення. Наслідки - ворог відірвав шматок України, і те, що потім олігархи світилися на майданах, били п'ятами в груди, чи як Коломойський, платили за підбиту ворожу техніку, принципово нічого для них не міняє.
Якраз вийдеш під ОПу і будеш закликати лишити твою шмарклю на довічне царство, жертва язика Мосійчучки.
Посему опять будет выбор - из говна которое чуток лучше.
Тогда был петя, бо он всё же немного лучшее гавно чем вова. Теперь будет вова - бо вова меньшее гавно чем *********.
думайТЕ...
Да и юля не сильно лучше бойка...
Жував би Бубочка... байдуже що - жуйку чи шмарклі. Але мовчав би. Виглядав би, принаймні, не повним вар'ятом.
деть калику христиане??? а как же любовь и всепрощение???
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Націоналісти в Україні ніколи не отримають владу, бо народ України достатньо розумний, щоб і близько не пустити у владу тих, хто хоче неконституційних і недемократичних преференцій для одних громадян України перед іншими громадянами України за національною ознакою.
А ще народ України ніколи не підпустить націоналістів до влади, бо вони навіть Карпати не змогли припинити вирубувати. Бо для них гроші не пахнуть. Що вкотре доведено націоналістами міністром Швайкою та генеральним прокурором Махніцьким.
Ось чому будь-який чесний клоун кращий за націоналіста.
https://twitter.com/RockOtherWorlds Rock: Other Worlds https://twitter.com/RockOtherWorlds @RockOtherWorlds https://twitter.com/RockOtherWorlds/status/1409546800877420553 1 мин
На таких акціях є бездушні плакати з типографії - але є і справжній народний креатив
НАЖИВО: "Державна зрада. Оголошення підозри Зеленському": масштабна акція на Банковій