Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021

Военные США ожидают, что все страны, в том числе Россия, будут уважать международные законы и нормы во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Об этом сообщил капитан ВМС США Кайл Хантт, который сейчас находится в Одессе на учениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Когда задали вопрос относительно ожиданий от России после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, Хантт отметил, что ВМС США ожидают профессионализма в море от всех стран.

"Мы ожидаем, что все страны будут уважать международные законы и нормы, регулирующие безопасные и профессиональные действия в море. Я ожидаю этого от России и от всех сил, участвующих в Sea Breeze", - отметил капитан ВМС США.

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Он напомнил, что правила нахождения в Черном море давно зафиксированы соглашением NCSEA, которое предоставляет стандартизированный набор коммуникаций, позволяющий убедиться, что намерения кораблей не враждебны.

На вопрос о смысле проведения учений во "враждебной среде" Хантт ответил, что Sea Breeze проходят с 1997 года и не являются реакцией на ситуацию.

Капитан ВМС США также заявил, что Россия регулярно наблюдает за операциями США и партнеров в Черном море. "И это их право делать это, когда в международных водах. У них такое же право находиться и действовать в Черном море, как и у любой другой страны. Мы должны убедиться, что все соглашаются, что Черное море будет открытым для всех наций для безопасных и профессиональных действий. Черное море не принадлежит какой-либо одной стране. Это международный водоем, и все права находится и действовать в нем, доступны всем странам", - подчеркнул Хантт.

Напомним, учения "Си Бриз" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

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В Минобороны Украины заявили, что в этом году учения будут самыми масштабными. В Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Национальный центр управления обороной России 28 июня заявил, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учениях Sea Breeze.

Представитель Пентагона США Джон Кирби подчеркнул, что организованные Украиной и США военные учения Sea Breeze-2021, которые начались на этой неделе в Черном море, направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.