РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10788 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 567 19
россия (93011) Си-Бриз (130) США (24834)

Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021

Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021

Военные США ожидают, что все страны, в том числе Россия, будут уважать международные законы и нормы во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Об этом сообщил капитан ВМС США Кайл Хантт, который сейчас находится в Одессе на учениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Когда задали вопрос относительно ожиданий от России после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, Хантт отметил, что ВМС США ожидают профессионализма в море от всех стран.

"Мы ожидаем, что все страны будут уважать международные законы и нормы, регулирующие безопасные и профессиональные действия в море. Я ожидаю этого от России и от всех сил, участвующих в Sea Breeze", - отметил капитан ВМС США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские морпехи на Sea Breeze поделились боевым опытом по тактической медицине. ФОТОрепортаж

Он напомнил, что правила нахождения в Черном море давно зафиксированы соглашением NCSEA, которое предоставляет стандартизированный набор коммуникаций, позволяющий убедиться, что намерения кораблей не враждебны.

На вопрос о смысле проведения учений во "враждебной среде" Хантт ответил, что Sea Breeze проходят с 1997 года и не являются реакцией на ситуацию.

Капитан ВМС США также заявил, что Россия регулярно наблюдает за операциями США и партнеров в Черном море. "И это их право делать это, когда в международных водах. У них такое же право находиться и действовать в Черном море, как и у любой другой страны. Мы должны убедиться, что все соглашаются, что Черное море будет открытым для всех наций для безопасных и профессиональных действий. Черное море не принадлежит какой-либо одной стране. Это международный водоем, и все права находится и действовать в нем, доступны всем странам", - подчеркнул Хантт.

Напомним, учения "Си Бриз" – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

Также читайте: Россия на фоне учений Sea Breeze тестировала ПВО в оккупированном Крыму

В Минобороны Украины заявили, что в этом году учения будут самыми масштабными. В Sea Breeze-2021 принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Национальный центр управления обороной России 28 июня заявил, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учениях Sea Breeze.

Представитель Пентагона США Джон Кирби подчеркнул, что организованные Украиной и США военные учения Sea Breeze-2021, которые начались на этой неделе в Черном море, направлены на поддержание стабильности в регионе путем улучшения взаимодействия стран-членов НАТО и партнеров.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Бесполезно. россия и профессионализм вещи не совместимые.
показать весь комментарий
01.07.2021 00:05
+2
Професіоналізм по-кацапські:
1. Завалити ворога власними трупами.
2. Змародерити все, що можна і не можна на окупованій території
3. Гнобити новобранців.
4. Не рахуватись з жертвами серед мирного населення

Список можна продовжувати...
показать весь комментарий
01.07.2021 00:06
+1
Вот же наивные америкосы какие---то видно у них от богатства сплошного такое доверие. Пожрали бы тюри пол жизни и браги бы попили не сброженной--сразу бы прозрели!
показать весь комментарий
30.06.2021 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...дайош кацапский профессиАНАЛизьм!
Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 1200
показать весь комментарий
30.06.2021 23:47 Ответить
Зли-и-иш,воровитий ванькья! Езли будешь хап-хап,то тогда будьешь буль-буль!
показать весь комментарий
01.07.2021 02:11 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2021 23:48 Ответить
Вот же наивные америкосы какие---то видно у них от богатства сплошного такое доверие. Пожрали бы тюри пол жизни и браги бы попили не сброженной--сразу бы прозрели!
показать весь комментарий
30.06.2021 23:49 Ответить
Издеваются американцы над лапотными.
показать весь комментарий
30.06.2021 23:55 Ответить
амерам сцикотно трохи коли кацапи самі свої корита топити почнуть на навчаннях
показать весь комментарий
01.07.2021 00:53 Ответить
У-у-у,при проведении "Sea Breeze" свинорылые кацапы международные законы будут "уважать" обязательно! Это им не несколько украинских буксириков,котрые можно трусливой вате смело брать на абордаж,таранить,открывать по ним стрельбу,брать экипажи в плен и т.д.,хотя вонючие соловьевы-скабеевы-поповы и визжат о том,что для америкосов уже готовы нары в СИЗО Севастополя. Здесь,брат,стремно! Здесь и весь их ржавый ЧФ может за несколько десятков минут упокоится на дне морском при первой же попытке "побыковать"! Здесь,брат,не палкой,а здоровенной дубиной по рылу можно отхватить.Во-о-от дбину-то они и уважают,а не какие-то там законы! Тихо,падлы,сидят как мыши.
показать весь комментарий
01.07.2021 01:55 Ответить
Та кто там над ними издевается?! Сами над собой издеваются! Ведь недавно весь мир смеялся над ихним "профессионализмом",когда козломордые чуть не спровадили на дно "маршала шапкина" ракетой,выпущенного из онго же. Злые языки хихикали утверждая,что это сам "шапкин"от позора за своих вояк хотел застрелиться1
показать весь комментарий
01.07.2021 02:08 Ответить
https://panorama.pub/news/rossiya-potrebovala-ot-britanii-oplatit-remont-sudov-postradavshix-pri-inczidente-s-hms-defender?fbclid=IwAR3ZXDsFp3FvUpaPZKrFptJ_WbMEqhJ2sZH6YfZlo932i3h-*********** А то еще кацапы иск предъявят
показать весь комментарий
01.07.2021 00:03 Ответить
Ну вот чего нет у нас - того нет.. - ответили им кацапы ..
показать весь комментарий
01.07.2021 00:04 Ответить
Бесполезно. россия и профессионализм вещи не совместимые.
показать весь комментарий
01.07.2021 00:05 Ответить
Професіоналізм по-кацапські:
1. Завалити ворога власними трупами.
2. Змародерити все, що можна і не можна на окупованій території
3. Гнобити новобранців.
4. Не рахуватись з жертвами серед мирного населення

Список можна продовжувати...
показать весь комментарий
01.07.2021 00:06 Ответить
Все страны в Мире делятся на две категории: развитые и развивающиеся. Но есть правда еще только одна страна в совсем другой категории - недоразвитая...(угадайте с первого раза страну!?)
показать весь комментарий
01.07.2021 00:10 Ответить
Лучше бы не разбрасывали планы эпических операций по мусорным бакам.
показать весь комментарий
01.07.2021 01:53 Ответить
Не дождутся
показать весь комментарий
01.07.2021 02:45 Ответить
Профессионал Сралин молчал с 22 июня по 2 июля 1941 года,брат Гитлер напал а быдло Мавзолейное молчит...ему нечего было сказать Совковому ГУЛАГовскому народу....защитники блин...Молотова-Риббентропа....,подобного ПОЗОРА никогда не было в истории человечества...,и никакая паБЕДА Рузвельта и Черчилля над Гитлером не спасет репутацию дохлого СССР...
показать весь комментарий
01.07.2021 05:18 Ответить
Захват Крыма,куска Дамбасса,Приднестровья,Абхазии и Ю.Осетии это и есть Маволейный дебилизм вперемешку с "ПРАХвессианализьмай... Стадо Мавзолейных баранов...,Что захватили США с дня Независимости 4 июля 1776 года и по сегодня?Ничего...от слова СОВСЕМ...
показать весь комментарий
01.07.2021 05:24 Ответить
Московиты профессионально демонстрируют вставание с колен.
показать весь комментарий
01.07.2021 05:28 Ответить
глупо взывать к идиотам.....
показать весь комментарий
01.07.2021 09:22 Ответить
 
 