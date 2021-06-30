Американські ВМС очікують від Росії професіоналізму під час Sea Breeze-2021

Військові США очікують, що всі країни, зокрема Росія, поважатимуть міжнародні закони і норми під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це повідомив капітан ВМС США Кайл Гант, який зараз перебуває в Одесі на навчаннях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

На запитання, чого очікувати від Росії після інциденту з британським есмінцем Defender в Чорному морі, Гант зазначив, що ВМС США очікують професіоналізму в морі від усіх країн.

"Ми очікуємо, що всі країни поважатимуть міжнародні закони і норми, що регулюють безпечні і професійні дії в морі. Я очікую цього від Росії і від усіх сил, що беруть участь у Sea Breeze", - зазначив капітан ВМС США.

Він нагадав, що правила перебування в Чорному морі давно зафіксовані угодою NCSEA, яке надає стандартизований набір комунікацій, що дозволяє переконатися, що наміри кораблів не ворожі.

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На запитання про сенс проведення навчань у "ворожому середовищі" Гант відповів, що Sea Breeze проходять з 1997 року і не є реакцією на ситуацію.

Капітан ВМС США також заявив, що Росія регулярно спостерігає за операціями США і партнерів у Чорному морі. "І це їхнє право робити це, коли в міжнародних водах. У них таке ж право перебувати і діяти в Чорному морі, як і в будь-якої іншої країни. Ми повинні переконатися, що всі погоджуються, що Чорне море буде відкритим для всіх націй для безпечних і професійних дій. Чорне море не належить якійсь одній країні. Це міжнародна водойма, і всі права перебувати і діяти в ній, доступні всім країнам", - підкреслив Гант.

Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що в цьому році навчання будуть наймасштабнішими. В Sea Breeze-2 021 беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Національний центр управління обороною Росії 28 червня заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze.

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Представник Пентагону США Джон Кірбі підкреслив, що організовані Україною і США військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися на цьому тижні в Чорному морі, спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом поліпшення взаємодії країн-членів НАТО і партнерів.