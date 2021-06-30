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Американські ВМС очікують від Росії професіоналізму під час Sea Breeze-2021

Американські ВМС очікують від Росії професіоналізму під час Sea Breeze-2021

Військові США очікують, що всі країни, зокрема Росія, поважатимуть міжнародні закони і норми під час проведення військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це повідомив капітан ВМС США Кайл Гант, який зараз перебуває в Одесі на навчаннях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

На запитання, чого очікувати від Росії після інциденту з британським есмінцем Defender в Чорному морі, Гант зазначив, що ВМС США очікують професіоналізму в морі від усіх країн.

"Ми очікуємо, що всі країни поважатимуть міжнародні закони і норми, що регулюють безпечні і професійні дії в морі. Я очікую цього від Росії і від усіх сил, що беруть участь у Sea Breeze", - зазначив капітан ВМС США.

Він нагадав, що правила перебування в Чорному морі давно зафіксовані угодою NCSEA, яке надає стандартизований набір комунікацій, що дозволяє переконатися, що наміри кораблів не ворожі.

Читайте також: "Будь-яка країна має право заходити в міжнародні води" - представник 6-го флоту ВМС США Гант про навчання Sea Breeze -2021

На запитання про сенс проведення навчань у "ворожому середовищі" Гант відповів, що Sea Breeze проходять з 1997 року і не є реакцією на ситуацію.

Капітан ВМС США також заявив, що Росія регулярно спостерігає за операціями США і партнерів у Чорному морі. "І це їхнє право робити це, коли в міжнародних водах. У них таке ж право перебувати і діяти в Чорному морі, як і в будь-якої іншої країни. Ми повинні переконатися, що всі погоджуються, що Чорне море буде відкритим для всіх націй для безпечних і професійних дій. Чорне море не належить якійсь одній країні. Це міжнародна водойма, і всі права перебувати і діяти в ній, доступні всім країнам", - підкреслив Гант.

Нагадаємо, навчання "Сі Бриз" - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.

У Міноборони України заявили, що в цьому році навчання будуть наймасштабнішими. В Sea Breeze-2 021 беруть участь близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Національний центр управління обороною Росії 28 червня заявив, що російські військові в Чорному морі стежать за кораблями НАТО та інших країн на навчаннях Sea Breeze.

Також читайте: Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США. ФОТО

Представник Пентагону США Джон Кірбі підкреслив, що організовані Україною і США військові навчання Sea Breeze-2021, які почалися на цьому тижні в Чорному морі, спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом поліпшення взаємодії країн-членів НАТО і партнерів.
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Топ коментарі
+3
Бесполезно. россия и профессионализм вещи не совместимые.
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01.07.2021 00:05
+2
Професіоналізм по-кацапські:
1. Завалити ворога власними трупами.
2. Змародерити все, що можна і не можна на окупованій території
3. Гнобити новобранців.
4. Не рахуватись з жертвами серед мирного населення

Список можна продовжувати...
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01.07.2021 00:06
+1
Вот же наивные америкосы какие---то видно у них от богатства сплошного такое доверие. Пожрали бы тюри пол жизни и браги бы попили не сброженной--сразу бы прозрели!
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30.06.2021 23:49
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...дайош кацапский профессиАНАЛизьм!
Американские ВМС ждут от России профессионализма во время Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 1200
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30.06.2021 23:47 Відповісти
Зли-и-иш,воровитий ванькья! Езли будешь хап-хап,то тогда будьешь буль-буль!
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01.07.2021 02:11 Відповісти
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30.06.2021 23:48 Відповісти
Вот же наивные америкосы какие---то видно у них от богатства сплошного такое доверие. Пожрали бы тюри пол жизни и браги бы попили не сброженной--сразу бы прозрели!
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30.06.2021 23:49 Відповісти
Издеваются американцы над лапотными.
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30.06.2021 23:55 Відповісти
амерам сцикотно трохи коли кацапи самі свої корита топити почнуть на навчаннях
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01.07.2021 00:53 Відповісти
У-у-у,при проведении "Sea Breeze" свинорылые кацапы международные законы будут "уважать" обязательно! Это им не несколько украинских буксириков,котрые можно трусливой вате смело брать на абордаж,таранить,открывать по ним стрельбу,брать экипажи в плен и т.д.,хотя вонючие соловьевы-скабеевы-поповы и визжат о том,что для америкосов уже готовы нары в СИЗО Севастополя. Здесь,брат,стремно! Здесь и весь их ржавый ЧФ может за несколько десятков минут упокоится на дне морском при первой же попытке "побыковать"! Здесь,брат,не палкой,а здоровенной дубиной по рылу можно отхватить.Во-о-от дбину-то они и уважают,а не какие-то там законы! Тихо,падлы,сидят как мыши.
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01.07.2021 01:55 Відповісти
Та кто там над ними издевается?! Сами над собой издеваются! Ведь недавно весь мир смеялся над ихним "профессионализмом",когда козломордые чуть не спровадили на дно "маршала шапкина" ракетой,выпущенного из онго же. Злые языки хихикали утверждая,что это сам "шапкин"от позора за своих вояк хотел застрелиться1
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01.07.2021 02:08 Відповісти
https://panorama.pub/news/rossiya-potrebovala-ot-britanii-oplatit-remont-sudov-postradavshix-pri-inczidente-s-hms-defender?fbclid=IwAR3ZXDsFp3FvUpaPZKrFptJ_WbMEqhJ2sZH6YfZlo932i3h-*********** А то еще кацапы иск предъявят
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01.07.2021 00:03 Відповісти
Ну вот чего нет у нас - того нет.. - ответили им кацапы ..
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01.07.2021 00:04 Відповісти
Бесполезно. россия и профессионализм вещи не совместимые.
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01.07.2021 00:05 Відповісти
Професіоналізм по-кацапські:
1. Завалити ворога власними трупами.
2. Змародерити все, що можна і не можна на окупованій території
3. Гнобити новобранців.
4. Не рахуватись з жертвами серед мирного населення

Список можна продовжувати...
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01.07.2021 00:06 Відповісти
Все страны в Мире делятся на две категории: развитые и развивающиеся. Но есть правда еще только одна страна в совсем другой категории - недоразвитая...(угадайте с первого раза страну!?)
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01.07.2021 00:10 Відповісти
Лучше бы не разбрасывали планы эпических операций по мусорным бакам.
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01.07.2021 01:53 Відповісти
Не дождутся
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01.07.2021 02:45 Відповісти
Профессионал Сралин молчал с 22 июня по 2 июля 1941 года,брат Гитлер напал а быдло Мавзолейное молчит...ему нечего было сказать Совковому ГУЛАГовскому народу....защитники блин...Молотова-Риббентропа....,подобного ПОЗОРА никогда не было в истории человечества...,и никакая паБЕДА Рузвельта и Черчилля над Гитлером не спасет репутацию дохлого СССР...
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01.07.2021 05:18 Відповісти
Захват Крыма,куска Дамбасса,Приднестровья,Абхазии и Ю.Осетии это и есть Маволейный дебилизм вперемешку с "ПРАХвессианализьмай... Стадо Мавзолейных баранов...,Что захватили США с дня Независимости 4 июля 1776 года и по сегодня?Ничего...от слова СОВСЕМ...
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01.07.2021 05:24 Відповісти
Московиты профессионально демонстрируют вставание с колен.
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01.07.2021 05:28 Відповісти
глупо взывать к идиотам.....
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01.07.2021 09:22 Відповісти
 
 