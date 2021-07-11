На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия на следующей пленарной неделе - 12-16 июля.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе будут два тяжелых законопроекта, связанные с ВСП, это №5068 и №5069. На них точно уйдет большой промежуток нашего рабочего времени", - сказал Разумков.

Издание отмечает, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" 19 мая 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этический совет за три месяца должен оценить претендентов в Высший совет правосудия, - Вениславский

В то же время законопроект №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" принят Верховной Радой в первом чтении 20 мая.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) - это тот орган, который призван отбирать судей в судебную систему Украины на основании конкурсного отбора. Компетенция Высшего совета правосудия (ВПС) - контролировать деятельность судей и привлекать к ответственности тех, кто выносит неправосудные решения.

Верховная Рада 29 июня приняла законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Владимир Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Президент Украины действительно наложил на документ вето.

Также читайте: Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский