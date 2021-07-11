РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11245 посетителей онлайн
Новости
1 231 14

На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков

На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия на следующей пленарной неделе - 12-16 июля.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе будут два тяжелых законопроекта, связанные с ВСП, это №5068 и №5069. На них точно уйдет большой промежуток нашего рабочего времени", - сказал Разумков.

Издание отмечает, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" 19 мая 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этический совет за три месяца должен оценить претендентов в Высший совет правосудия, - Вениславский

В то же время законопроект №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" принят Верховной Радой в первом чтении 20 мая.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) - это тот орган, который призван отбирать судей в судебную систему Украины на основании конкурсного отбора. Компетенция Высшего совета правосудия (ВПС) - контролировать деятельность судей и привлекать к ответственности тех, кто выносит неправосудные решения.

Верховная Рада 29 июня приняла законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля. Спикер Верховной Рады ожидал, что Владимир Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

Президент Украины действительно наложил на документ вето.

Также читайте: Украина на финише принятия законов по ключевым реформам, - Зеленский

Автор: 

ВР (29385) законопроект (3272) Высший совет правосудия (571) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ошень кредитамана МВФ хошитса однако..
показать весь комментарий
11.07.2021 22:04 Ответить
+4
На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков - Цензор.НЕТ 3616
показать весь комментарий
11.07.2021 22:07 Ответить
+3
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Цікаво,як можливо реформувати на 100% корумповану систему !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков - Цензор.НЕТ 1402
показать весь комментарий
11.07.2021 22:02 Ответить
ошень кредитамана МВФ хошитса однако..
показать весь комментарий
11.07.2021 22:04 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Цікаво,як можливо реформувати на 100% корумповану систему !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 22:07 Ответить
цю систему тільки до різника
показать весь комментарий
11.07.2021 22:24 Ответить
На следующей неделе Рада займется законопроектами о Высшем совете правосудия, - Разумков - Цензор.НЕТ 3616
показать весь комментарий
11.07.2021 22:07 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією нагадує циркову виставу-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 22:09 Ответить
А це правда що в "слуг народу" зелена кров з китайським тухлим запахом
показать весь комментарий
11.07.2021 22:26 Ответить
Наступного тижня Рада займеться законопроєктами про Вищу раду правосуддя, - Разумков - Цензор.НЕТ 2605
показать весь комментарий
11.07.2021 22:31 Ответить
Може і приймуть щось схоже на потрібне. Може . Але обов'язково зроблять дірочку , через яку залишать ті "суди " у тому ж стані. Нові риги (формально СН ) добре навчилися грати у наперстки , куді там ригам Януковича!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:29 Ответить
Какая-то пугающая новость...
показать весь комментарий
11.07.2021 22:40 Ответить
Цензор не тормози.) Партия Санду идёт к тому, что будет иметь единоличное большинство в парламенте. 44% по стране без диаспоры. С диаспорой в ЕС, США, Канаде, больше 50%. Победа!
показать весь комментарий
11.07.2021 22:44 Ответить
46,5%
показать весь комментарий
11.07.2021 22:46 Ответить
насрать. цензор - украинский ресурс
показать весь комментарий
11.07.2021 22:56 Ответить
 
 