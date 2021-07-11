Наступного тижня Рада займеться законопроєктами про Вищу раду правосуддя, - Разумков

Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя наступного пленарного тижня - 12-16 липня.

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня будуть два важкі законопроєкти, пов‘язані з ВРП, це №5068 та №5069. На них точно витратимо великий проміжок нашого робочого часу", – сказав Разумков.

Видання зазначає, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" 19 травня 2021 року.

Читайте також: Етична рада за три місяці має оцінити претендентів до Вищої ради правосуддя, - Веніславський

Водночас законопроєкт №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя" ухвалено Верховною Радою в першому читанні 20 травня.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) - це той орган, який покликаний відбирати суддів у судову систему України на підставі конкурсного відбору. Компетенція Вищої ради правосуддя (ВПС) - контролювати діяльність суддів і притягати до відповідальності тих, хто виносить неправосудні рішення.

Верховна Рада 29 червня ухвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 липня. Спікер Верховної Ради очікував, що Володимир Зеленський застосує право вето до цього закону через суперечливість його статей про вагу голосу міжнародних експертів.

Президент України справді наклав на документ вето.

Читайте також: Україна на фініші ухвалення законів щодо ключових реформ, - Зеленський