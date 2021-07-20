Подозреваемых в нападении на пограничников эсбэушников отправили под домашний арест

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на сотрудников Госпогранслужбы в Сумской области, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сотрудникам СБУ суд назначил круглосуточный домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 18 июля на участке украино-российской государственной границы в Сумской области трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Также стало известно, что нападавшие скрылись на территории Украины.

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Позже в СБУ заявили, что к нападению на пограничников на границе с РФ причастны сотрудники СБУ. Их задержали и сообщили им о подозрении.