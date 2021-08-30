Жена "слуги народа" Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Бывшая жена "слуги народа" Александра Трухина Ксения Мартынова в 2009 году насмерть сбила 62-летнюю женщину в Днепре.
Об этом напомнила в Facebook журналистка Ольга Руденко, передает Цензор.НЕТ.
"Если Александр Трухин захочет получить мастер-класс о том, как уходить от ответственности за ДТП, ему не нужно далеко ходить. Можно просто позвонить своей бывшей жене, Ксении Мартыновой", - отметила она и напомнила: в 2009 году избранница нардепа насмерть сбила 62-летнюю женщину, которая в 7 утра переходила дорогу на желтый свет возле местного университета.
"Ксения куда-то спешила на своем оранжевом Инфинити. Тогда писали, что она сначала скрылась с места ДТП, но потом вернулась, а вскоре даже попала на нервной почве в больницу. Правда, через два месяца ее уже фотографировали смеющейся с папой, в местном театре, на гастролях спектакля Безрукова.
Ксения - дочь Алексея Мартынова, партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по группе Приват. За год до ДТП состояние Мартынова оценивалось за миллиард долларов. Он был, наверное, самым богатым человеком в Днепре.
Стоит ли говорить, что у Ксении все хорошо? След этого дела теряется в 2012 году, когда местные СМИ написали, что полиция по-прежнему ищет свидетелей происшествия.
А Ксения живет, путешествует, увлекается верховой ездой. Нервы подуспокоились. В ее инстаграме есть видео, где она поет в караоке за рулем машины. Кстати, тоже Инфинити", - сообщила Руденко.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
Пожалуйста, подождите...
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
"Given that the current SBU head Ivan Bakanov is a childhood friend and lifetime colleague of Zelenskyy and Yermak, we can only assume that the SBU pressure we have faced results from our critique of Yermak." © Антон Швець, співзасновник партії Демократична Сокира
Все верно. В такой стране это нормально.
И ЭТИХ ТВАРЕЙ ПОКРЫВАЕТ ПОЛИЦИЯ!!!
Теж саме і з Афганістаном, неможливо навчити людей розуму, якщо вони навчатись не бажають. Тут може допомогти лише еволюція суспільних відносин, у деяких країн вона потребує просто більше часу.
И чего у них у всех славянские фамилии?
а чего все молчат, что в 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность?
П.С. 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность.....
"А я всегда за тех кто побеждает Ла-ла-ла-ла...Ла-ла-ла-ла-лай" (к/ф Труфальдино из Бергамо)
https://www.youtube.com/watch?v=ZKS0vtJcQzA
Але щось коли це лайно побігло під зелені прапори зеби радісно голосували за них як за "нових людей".
Это так сказать координаторы на местах "работали"
"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема..."
и притом может быть круглым сиротой
или все таки перестала жить после столкновения с Инфинити Мартыновой?
Мужики на шикарных машинах вдут себя снисходительнее......
Продажный суд у вас уже заменяет мораль, реальность и факты? Заигрались блин в "демократию" для тех, кто с баблом. Своими руками создаете чистилище на земле.
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
«СЛУГИ НАРОДУ»
В конце августа 2021 года во многих СМИ появилась информация о попадании Трухина в серьёзное ДТП, в котором пострадали 6 человек, включая главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи[en] и о возбуждении против него уголовного дела
Впоследствии эта новость исчезла со страниц некоторых из них, в то время как другие интернет-СМИ сообщили о поступивших предложениях финансовых выплат в обмен на удаление данной новости.
Тобто має місце організована кримінальна компанія по замовчуванню важливої інформації щодо державного діяча що скоїв кримінальний злочин
НОВЫЕ ЛИЦА! ЛОМАЕМ СИСТЕМУ!
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.