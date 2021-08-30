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Новости Происшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Жена "слуги народа" Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жена

Бывшая жена "слуги народа" Александра Трухина Ксения Мартынова в 2009 году насмерть сбила 62-летнюю женщину в Днепре.

Об этом напомнила в Facebook журналистка Ольга Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"Если Александр Трухин захочет получить мастер-класс о том, как уходить от ответственности за ДТП, ему не нужно далеко ходить. Можно просто позвонить своей бывшей жене, Ксении Мартыновой", - отметила она и напомнила: в 2009 году избранница нардепа насмерть сбила 62-летнюю женщину, которая в 7 утра переходила дорогу на желтый свет возле местного университета.

"Ксения куда-то спешила на своем оранжевом Инфинити. Тогда писали, что она сначала скрылась с места ДТП, но потом вернулась, а вскоре даже попала на нервной почве в больницу. Правда, через два месяца ее уже фотографировали смеющейся с папой, в местном театре, на гастролях спектакля Безрукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР

Ксения - дочь Алексея Мартынова, партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по группе Приват. За год до ДТП состояние Мартынова оценивалось за миллиард долларов. Он был, наверное, самым богатым человеком в Днепре.

Стоит ли говорить, что у Ксении все хорошо? След этого дела теряется в 2012 году, когда местные СМИ написали, что полиция по-прежнему ищет свидетелей происшествия.

А Ксения живет, путешествует, увлекается верховой ездой. Нервы подуспокоились. В ее инстаграме есть видео, где она поет в караоке за рулем машины. Кстати, тоже Инфинити", - сообщила Руденко.

Жена слуги народа Трухина Мартынова убила человека в ДТП и избежала наказания, - журналистка Руденко 01

Также читайте: Корниенко о ДТП с Трухиным: "Ждем реакцию Нацполиции"

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+90
звичайний неофеодалізм.
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30.08.2021 20:15
+86
Зелёные мрази на велосипедах
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30.08.2021 20:15
+69
Страна дураков, кого то за мешок картошки на 5 лет могут упечь за решетку, а кого то за убийство, дело закроют, еще извинятся и возместят моральный ущерб.
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30.08.2021 20:15
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Страница 2 из 2
Семейка убийц.
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30.08.2021 21:36 Ответить
посмотрите еще откуда у его отца миллионы
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30.08.2021 22:20 Ответить
Вовочку жалко, воно не встигає розгрібати зальоти своєї команди
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30.08.2021 21:45 Ответить
Зе виновен в угрозе свободным СМИ

- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 21:57 Ответить
Хто би сумнівався:
"Given that the current SBU head Ivan Bakanov is a childhood friend and lifetime colleague of Zelenskyy and Yermak, we can only assume that the SBU pressure we have faced results from our critique of Yermak." © Антон Швець, співзасновник партії Демократична Сокира
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31.08.2021 11:00 Ответить
Надеюсь, что ещё при этой жизни им воздастся и они почувствуют, что такое смерть . И губы с сиськами "папиковские" не спасут и не помогут!..
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30.08.2021 22:21 Ответить
Упырей несложно излечить по системе д-ра ЛИНЧА!!!!!!
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30.08.2021 22:24 Ответить
Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 7122
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30.08.2021 22:25 Ответить
Одержимый писал:Страна дураков, кого то за мешок картошки на 5 лет могут упечь за решетку, а кого то за убийство, дело закроют, еще извинятся и возместят моральный ущерб.
Все верно. В такой стране это нормально.
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30.08.2021 22:29 Ответить
ТВАРИ!
И ЭТИХ ТВАРЕЙ ПОКРЫВАЕТ ПОЛИЦИЯ!!!
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30.08.2021 22:29 Ответить
Да полиция, те-же твари, только лишь в законе.
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31.08.2021 22:29 Ответить
І чому ж це Україна і досі не в ЄС????
Теж саме і з Афганістаном, неможливо навчити людей розуму, якщо вони навчатись не бажають. Тут може допомогти лише еволюція суспільних відносин, у деяких країн вона потребує просто більше часу.
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30.08.2021 23:23 Ответить
ЛУЧШЕ ИХ ВДОИХ УБИТЬ !)
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31.08.2021 00:17 Ответить
Жыдокацапская семейка серийных убийц Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 3132
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31.08.2021 00:18 Ответить
Хупа была?
И чего у них у всех славянские фамилии?
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31.08.2021 00:27 Ответить
Зараз в цій країні закони є тільки для бідних.
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31.08.2021 02:24 Ответить
І справедливість - не для всіх.
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31.08.2021 02:33 Ответить
Мерзота при владі.
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31.08.2021 08:05 Ответить
так а хто ж ту владу то обирає???От скажіть за кого ви голосували?
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31.08.2021 11:30 Ответить
а в 2009 она была замужем за Трухиным?
а чего все молчат, что в 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность?
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31.08.2021 02:56 Ответить
Всегда говорил, что интернет нужно ЗАПРЕТИТЬ.)))))))))

П.С. 2015-2019 Трухин был членом Блока Петра Порошенка "Солидарность.....
"А я всегда за тех кто побеждает Ла-ла-ла-ла...Ла-ла-ла-ла-лай" (к/ф Труфальдино из Бергамо)

https://www.youtube.com/watch?v=ZKS0vtJcQzA
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31.08.2021 03:23 Ответить
Трухін вчинив ДТП, будучи "слугою" а в "Солідарності".
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31.08.2021 08:07 Ответить
Sergiy *****. П.Порошенко націоналізував "Пріватбанк" а Трухін з орбіти Каломойського. Це означає, що ПП не звертав уваги на всяких трухіних.
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31.08.2021 08:11 Ответить
Ты что, прикалываешься? Интернет запретить...
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31.08.2021 22:32 Ответить
Просто он, #ука, злопамятный Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 5781
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31.08.2021 22:53 Ответить
А ЩО ЦЕ МІНЯЄ ГОПНИК Є ГОПНИК, ДО ЯКОГО УГРУПУВАНЯ ВІН БИ НЕ ВХОДИВ.
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31.08.2021 08:03 Ответить
точно. понабирал в солидарность гопников.
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31.08.2021 17:53 Ответить
Порошенко вже отримав за те що такого лайна собі назбирав.
Але щось коли це лайно побігло під зелені прапори зеби радісно голосували за них як за "нових людей".
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31.08.2021 10:52 Ответить
Вы правда думаете что порошенко ЛИЧНО собирал членов своей партии в областях и районах ?
Это так сказать координаторы на местах "работали"
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31.08.2021 10:57 Ответить
Звісно ні.
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31.08.2021 15:53 Ответить
вот на следующ выборах и посмотрим.
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31.08.2021 17:54 Ответить
Феодалы, бл*
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31.08.2021 08:41 Ответить
Журналисты молчат об этой аварии!Журналистов у Украине превращают как и за поребриком в журно-шлюх!
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31.08.2021 08:46 Ответить
норм ..тварризм...и долг в говно приватбанке бандитской организации
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31.08.2021 09:01 Ответить
Мабудь у цієї парочки така сімейна традиція вбивати та калічити людей. Сподіваюсь що бог на небі є бо на українське кривосуддя ніякої надії.
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31.08.2021 09:13 Ответить
В мире животных.
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31.08.2021 09:31 Ответить
Как говорил старый еврей:
"Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема..."
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31.08.2021 09:35 Ответить
Впрочем всегда найдется гурман, которому деньги, коины и прочая лабуда будет нипочем...
и притом может быть круглым сиротой Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 6492
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31.08.2021 09:49 Ответить
Маланские - хозяева жизни в стране. Но 73% гоев это никак не поймут...
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31.08.2021 09:52 Ответить
Така в нас країна.Така в нас "еліта", прости господи...
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31.08.2021 10:17 Ответить
Я бы на месте Цензора был бы осторожнее в высказываниях....... Кто кого убил и избежал наказания может трактовать только суд....... Если она не получила обвинительного приговора, не села в тюрьму, и официально по базе МВД Украины не находится в розыске, то подобные статьи выглядят как "наклеп на честь и репутацию гражданина Украины".
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31.08.2021 10:42 Ответить
то есть бабушка до сих пор жива и здорова ?
или все таки перестала жить после столкновения с Инфинити Мартыновой?
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31.08.2021 10:58 Ответить
завжди бісили такі мартишки як ти,цікаво а чия машина збила та ще й насмерть людину????та тільки за те що збила насмерть вже повинні були покарати.
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31.08.2021 11:37 Ответить
Такое личное наблюдение (про Киев), что БАБЫ на богатых машинах никогда не пропустят пешехода, не уступят дороги недорогому автомобилю. Тем самым как бы говоря, вот смотря моя @#%да дорогого стоит...... Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 5556
Мужики на шикарных машинах вдут себя снисходительнее...... Дружина "слуги народу" Трухіна Мартинова вбила людину в ДТП й уникла покарання, - журналістка Руденко - Цензор.НЕТ 4276
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31.08.2021 22:59 Ответить
Факт ДТП с гибелью человека и автомобилем под управлением этой тетки тоже суд может отменить?
Продажный суд у вас уже заменяет мораль, реальность и факты? Заигрались блин в "демократию" для тех, кто с баблом. Своими руками создаете чистилище на земле.
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31.08.2021 14:27 Ответить
депутат литовского сейма, приходит на работу и сама заявляет о сложении своих полномочий, будучи остановленной полицией за превышение скорости на 20 километров, трезвая, задумалась и придавила газ чуть сильнее чем надо...... А это ***** останется депутатить, и фракция его не выгонит.... Это *** все что нужно знать о современной украинской ЗЕлЁной политике, впрочем, вообще об украинской политике, остальные фракции и ныне действующие и прошлые отличаются от зеленых только названиями......
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31.08.2021 10:54 Ответить
Люди, какая разница Трухина жена "Слуги народа" или "БПП"???!!!! Она убила человека и не понесла наказания!!!!! Это говорит о том, что эти жены-су*ки, ср*ть хотели на людей, на законы, на совесть, на Бога, наконец! Это говорит о том, что эти депутаты-пид***сы так же ср*т с высокой горы на всех и все! Это говорит о том, что суды в Украине продажные! Это говорит о том, что полиция в Украине продажная! Слава Украине!
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31.08.2021 11:22 Ответить
підтримую,краще і не скажеш))
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31.08.2021 11:38 Ответить
Це у них тепер сімейна традиція
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31.08.2021 11:30 Ответить
Не удивляюсь. Моего отца во дворе дома сбыл сын высокого милицейского начальника и элементарное дело которое должно расследоваться 2-3 месяца, расследуют уже полтора года и ведут к закрытию. Отец жаловался уже всем и многократно. Но всё бестолку. Получается, что сегодня в Украине можно развалить любое уголовное дело, и избавить от ответственности любого. Министр ВД и Генпрокурор закрывают глаза на всё - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k,
https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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31.08.2021 11:51 Ответить
Так помстись за батька,досить вже плакатись та надіятись на гнилу систему.
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31.08.2021 15:05 Ответить
ДЕСЯТКИ МЕДІА ВИДАЛЯЮТЬ НОВИНУ ПРО ДТП ЗА УЧАСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ВІД
«СЛУГИ НАРОДУ»

В конце августа 2021 года во многих СМИ появилась информация о попадании Трухина в серьёзное ДТП, в котором пострадали 6 человек, включая главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи[en] и о возбуждении против него уголовного дела

Впоследствии эта новость исчезла со страниц некоторых из них, в то время как другие интернет-СМИ сообщили о поступивших предложениях финансовых выплат в обмен на удаление данной новости.


Тобто має місце організована кримінальна компанія по замовчуванню важливої інформації щодо державного діяча що скоїв кримінальний злочин

НОВЫЕ ЛИЦА! ЛОМАЕМ СИСТЕМУ!
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31.08.2021 11:54 Ответить
23 серпня 2021
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
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31.08.2021 11:55 Ответить
В расее партию "Единая Россия" называют партией воров и убийц...
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31.08.2021 11:58 Ответить
А чего развелись то? Не сошлись характерами чтоли?
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31.08.2021 13:32 Ответить
ЗЕлики, Ростов ждет!!!
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31.08.2021 16:55 Ответить
На прісутність на пресконференціях вови у США оприлюднили запрошення запрошення тільки деяким!!! українським ЗМІ , журналістка ПРЯМОГО нагадалаї їм, де вони у якій країні й що перешкод не буде для будь-кого
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31.08.2021 17:01 Ответить
Идиоты те, которые за деньги выгораживают убийц, и освобождают их от реального наказания. Они сами становятся соучастниками таких преступлений, и их тоже следует по всей строгости наказывать. Но такому в Украине, при такой зелёной власти не бывать.
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31.08.2021 22:59 Ответить
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