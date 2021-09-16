Апелляционный суд оставил под домашним арестом экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках главы компании "Нафтогаздобыча"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 16 сентября сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что коллегия судей судебной палаты приняла решение, рассмотрев апелляционную жалобу от стороны защиты и прокуратуры по решению Соломенского райсуда Киева, который 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения – с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского. 7 июля его отпустили под ночной домашний арест. В августе СМИ опубликовали фото Рудьковского, сделанные, как утверждалось, в Монако. Сам он сообщил, что находится в Австрии и срочно возвращается в Украину.