Апеляційний суд залишив під домашнім арештом ексміністра Рудьковського

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом ексміністра транспорту і зв'язку України Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні і катуваннях глави компанії "Нафтогазвидобування".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку 16 вересня повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що колегія суддів судової палати ухвалила рішення, розглянувши апеляційну скаргу від сторони захисту і прокуратури за рішенням Солом'янського райсуду Києва, який 2 вересня змінив Рудьковському запобіжний захід - з нічного домашнього арешту на цілодобовий до 29 вересня 2021 року включно.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Солом'янського районного суду залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту і прокуратури - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського. 7 липня його відпустили під нічний домашній арешт. У серпні ЗМІ опублікували фото Рудьковського, зроблені, як стверджувалося, в Монако. Сам він повідомив, що перебуває в Австрії і терміново повертається в Україну.