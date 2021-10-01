РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7881 посетитель онлайн
Новости
10 655 81
Венгрия (1832) Газ (9402) Газпром (3144) россия (92999)

"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины

Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.

Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Отметим, что газ поставляют в обход Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за прямых поставок российского газа в Венгрию Украина будет расходовать дополнительные 50 млн кубометров в год, - "Нафтогаз"

Как позже сообщил оператор ГТС Украины в Facebook, 1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Также отмечается, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24 600 000 куб. м в сутки.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут - экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы, - отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон. - Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено".

Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.

Газпром начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Причем тут венгры? В очко тупину надо меньше заглядывать и мир будет считаться с нашим мнением.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:14
+13
Еще одна геополитическая победа зе-команды.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:09
+12
Каждый свои проблемы решает сам. Нам бы пора научиться, а не скулить.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и на здоровье!
показать весь комментарий
01.10.2021 09:04 Ответить
Какая тебе разница, наш шведскоамериканский подплинтусный бот?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:14 Ответить
Тебе флаг Украины надоел или больше полосатый нравиться?
За державу ему обидно, половина Маккартни.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:21 Ответить
Пів Маккартни,

показать весь комментарий
01.10.2021 09:35 Ответить
Каждый свои проблемы решает сам. Нам бы пора научиться, а не скулить.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:08 Ответить
Тіпо - за Україну її проблеми вирішує хтось ..
Оці тьорки з мадярами , це якраз і є - відстоювання свої інтересів , а ніякий не скульож .
показать весь комментарий
01.10.2021 09:21 Ответить
Во во нех выслушивать бред о дипломатии, добрососедских отношениях и тд, срочно восстановить яо, ввести военное положение и тд, все как по закону положено. Тем более соблюдения законности требуют все союзники, партнёры и тд.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:07 Ответить
Еще одна геополитическая победа зе-команды.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:09 Ответить
А надо было сосать у мадяр?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:11 Ответить
Причем тут венгры? В очко тупину надо меньше заглядывать и мир будет считаться с нашим мнением.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:14 Ответить
Четыре вопроса:
1.В чем именно проявляется "в очко тупину заглядывать"?
2.Не кажется ли тебе,что это именно мадяры заглянули?
3.Неужели не понятно,что это просто месть мадяр именно за то,что Украина не идет на уступки?
4.Откуда такое желание оплевывать собственную страну?
показать весь комментарий
01.10.2021 12:33 Ответить
1. Зеля видит мир в глазах тупина и отвел свои войска на своей территории..
2. Венгры в своей стране могут делать все что им угодно и не нам им указывать
3. За какие уступки речь?
4. Откуда у населения такое желание выбирать во власть клоуна, который позорит страну на весь мир?
показать весь комментарий
01.10.2021 14:00 Ответить
1.Зеля отвел войска,согласно договоренностям Президента Мира и бандюков.
2.Я не спрашивал могут или нет.Я спрашивал:заглянули они или нет?
3.Какие именно уступки требуют мадяры известно всем.Отвлекись от трансляции своего маразма и поинтересуйся данным вопросом
4.Большего позора,чем выбрать,вместо Яныка,его министра ,сложно и придумать.Еще сложней придумать больший позор,чем в том случае,когда проклинаешь Медведчука,а человека,бывшего в его партии вторым номером,прославляешь.Сложно представить больший позор,чем уогда кричишь:"Долой регионалов и олигархов",а президентом выбираешь регионала и олигарха
показать весь комментарий
01.10.2021 14:49 Ответить
1. Брехня.
2. Венгры в своей стране могут делать все что им угодно и не нам им указывать.
3. Венгры от Украины не требуют уступок, опять же брехня.
4. Большего позора чем президент клоун и наркоша даже опять выбрав Овоща сложно редставить.
Ну и пятое, для тебя особенно. Только рабсияне всем своим соседям по земному шару клички дают.
показать весь комментарий
01.10.2021 14:57 Ответить
Соглашение о разведении войск было подписано еще 7 лет назад.Уже и тогда разводили,но кацапы попытались занять серую зону,и наши вернулись на позиции.Говорить "брехня" на общеизвестный факт-тупо.Мадяры ничего не требуют?Ты полностью упоротое.Что же они требуют,блокируя все контакты по НАТО?Просто так,от нефиг делать блокируют?Большего клоуна ,чем диабетик,выдающий себя за донора,вообще не представишь)
показать весь комментарий
01.10.2021 15:27 Ответить
1. Опыт разведения войск в Золотом уже был в 2016-м.

Я видел, как это было в 2016-м, позиции занимала 93-я бригада. Через Золотое проходит железная дорога, по которой шла торговля с оккупированными территориями, - эшелоны туда-сюда шли каждый день. Тогда тоже была масса критики, и довольно быстро, в 2017-м, войска вернулись на занятые позиции.


2. В НАТО не могут быть приняты страны, имеющие территориальные претензии от соседей. Это согласно Устава НАТО.
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
показать весь комментарий
01.10.2021 15:45 Ответить
В что?Да ни один из Президентов Украины не поставил в приоритет поднять добычу природного газа и нефти в Украине. Лучше покупать за границей.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:18 Ответить
При Зеленском международное положение Украины твердо определилось:
У ПАРАШИ!
О нас уже ноги вытирают цигане и мадьяры.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:19 Ответить
"Прошу не раскручивать эмоции..."

показать весь комментарий
01.10.2021 09:19 Ответить
ЙЙобіки - рашисти і забули за 1956 рік. Надіюсь, їм скоро нагадають.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:20 Ответить
Здравствуй, совок!!!
Какие мы грозные.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:22 Ответить
Привіт, сєпар.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:30 Ответить
Пака, дебил.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:29 Ответить
Дякую, але ти перший почав.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:57 Ответить
Та не за что.
Думай, потом пиши, а не наоборот.
показать весь комментарий
01.10.2021 12:07 Ответить
Каким образом? В РФ уже не коммунисты при власти и коммунизм они не планируют больше никому навязывать. Даже сами против него.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:24 Ответить
Глупый Ифан, да у вас другого устройства государства быть не может ,сейчас ментовскокгбэшный паханат, который затем смениться камунизьмом -2 путем разбавления люмпен-пролетариатом . Ваш тупой быдло-народец в большинстве своем уже готов строить камунизЬм- 2,достаточно посмотреть на *выборы* и почитать соцсети .Вы конченные подонки без всякого будущего и надежды на лучшую жизнь
показать весь комментарий
01.10.2021 11:31 Ответить
Когда? После того, как рухнет крымский мост, как обещали? Или после того, как прикроют "северный поток"?
показать весь комментарий
01.10.2021 09:47 Ответить
Стратегического мышления в Украине как не было, так и нет. Давно нужно было понять, что рано или поздно эта труба станет обременительной, лично Украине в таком виде она не нужна, ни сама труба, ни такие насосы, ни системы осушки и т.д. и т.п. Если Европа не заинтересована в такой мощной системе перекачки газа, значит Украине нужно строить трубу меньшей мощности - только для внутренних потребностей. Да, это огромные капвложения, но от этого никуда не деться, да и содержание такой трубы будет в итоге в разы дешевле.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:20 Ответить
Газ российский, покупает его Венгрия, у Газпрома и за свои деньги. Мы здесь каким боком? Это их деньги и их дела. Чего кричать и топать ногами? Посмотрите как это смотрится со стороны.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:21 Ответить
Нормально смотріцца . А шо - не так ?? По твоєму -якщо щось діється не в інтересах України , то - Україна повинна мовчати .?? З якого це дива ??
показать весь комментарий
01.10.2021 09:25 Ответить
Докерувалися зелені, що вже і мадяри давлять нас кацапським газом, а два роки назад ще мали від них реверс. Такі зелені профі, такі державники. У своїй творчості обсміювали Україну, а по факту її нищать.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:23 Ответить
Такі зелені профі, такі державники.
А з чого ви взяли, що це не бажаний результат для Зе!Беніних макак?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:44 Ответить
в Украине газа своей добычи хватает с головой,мы спокойно обойдёмся без РФ лет 20. за это время можно построить и терминалы сжиженного газа и развить электроструктуру,чтоб снизить зависимость от газа. во всех домах многоквартирных сделать ИТП,чтоб не отапливать кротов. это уменьшит зависимость от котельных. так же в каждую квартиру вместо подвода горячей воды,бойлер. это будет намного эффективней и экономичнее.

плохо то,что при всей разумности данного предложения,оно не пройдёт,потому что совок в большинстве людей ещё живёт.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:24 Ответить
Так, в Україні достатньо свого газу, аде його спеціально не добувають в такій кількості, як потрібно, щоб залежати від Московії. Подивіться хто володіє цими свердловинами і все стане зрозуміло. При зелених багато повернулося бувших "ригів", а вони дуже великі партіоти, правда млосковїї. А щоб відповісти коротко - до чого доторкнуться прості криворізькі квартальні пацани, то все перетворюється в каку.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:30 Ответить
Та вистачає , але він - під землею .. А того що видобувається - якраз і не вистачає . А щоб вистачало повністю - потрібно видобувати вдвічі більше .
показать весь комментарий
01.10.2021 09:31 Ответить
кроме, как демпинговать цену на прокачку - ничего не остается делать, в 14-м году кричали, если сделаем цену европейской - разовьем собственную добычу, 7 лет прошло ни ни на йоту не увеличили добычи, никакой шелл тут сланца не добывает.....
показать весь комментарий
01.10.2021 09:26 Ответить
Вот и конец виртуального реверса с Венгрии.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:29 Ответить
"хуже не будет" и "какая разница"
показать весь комментарий
01.10.2021 09:42 Ответить
# Йдіть у сраку. Я вам ничего не должен... (цитати найвеличнішого лідера Всесвіту.)
показать весь комментарий
01.10.2021 10:48 Ответить
Ничего страшного ,основной реверс идет из Словакии
показать весь комментарий
01.10.2021 11:37 Ответить
"КоляКотлета" тепер може сміливо поцілувати своїх угорських друзів в зад.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:30 Ответить
Якщо кацапи нападуть на країну НАТО, то угорці чи німці заблокують надання допомоги, бо кацапи "друзі" Угорщини і Німеччини, тобто банально підкупили німецьку і угорську "еліту", а коли ЕС намагається ввести якісь санкції проти кацапів за агресію і диверсійну роботу на теренах ЕС, то зблокує Франція, Німеччина, чи та ж Угорщина. Ну і накуя нам ТАКЕ НАТО і ТАКИЙ ЕС, де всі рішення приймаються виключно консенсусом, і в списку країн повно агентів Росії?! Якщо нам і дають зараз якусь допомогу, то 90% в борг, і то це лише хабар нашій "еліті", щоб не воювали з кацапам і забули за Крим.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:31 Ответить
зе избирателей призываю вспомнить кого они выбрали в 2019 году Президентом Украины, каждый раз, когда они будут возмущаться "внешней политикой" Украины, платежками за коммуналку, налогами и т.д.... Впереди нас ждет много ....
показать весь комментарий
01.10.2021 09:38 Ответить
Взагалі то венгри мають право купувати газ, де їм заманеться.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:00 Ответить
А что они теперь не в росийи его покупают?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:08 Ответить
А ми у кого?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:11 Ответить
У кацапів? І фактами підтвердите?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:16 Ответить
А у кого ще? У Катара?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:19 Ответить
Ну то де ж факти?
показать весь комментарий
01.10.2021 10:33 Ответить
Ватный рашистский длбб,Украина покупает газ на Европейском газовом хабе , а газ там разный и туркменский, и норвежский ,и североафриканский ,и рашистский ,все там перемешаны . Глупый Ифан, чтоб ты знал,рашистского газа ЕС потребляет 30% от своих потребностей
показать весь комментарий
01.10.2021 11:45 Ответить
Ми купуєм на біржі , в Голландії . .
А де газ купують угорці нас не хвилює . Хвилює лише - маршрут його доставки до Угорщини . А шо не так? .
показать весь комментарий
01.10.2021 10:22 Ответить
А вы про Венгрию уже поняли у кого они покупали раньше газ и у кого теперь? Давайте это закончим сначала не спрыгивайте с одной темы на другую.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:28 Ответить
Ще одна міжнародна перемога найвеличніВшивого лідера Європи і Всесвіту.
показать весь комментарий
01.10.2021 10:15 Ответить
Рашистское животное,идешь на 3 веселых буквы,беги соль-крупы скупай на расисю идет великая сушшшшшь...
показать весь комментарий
01.10.2021 11:49 Ответить
Вот тут суть: "В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа." А новый контракт на 4,5 млрд кубов в год. Венгрия в 2 раза сократила потребление или нашла нового поставщика? Скорее, нет, а то, что этот объем шел обратно в Украину. Теперь его не будет. Это кампания россиян не только по лишению Украины транзита, но также по принуждению заключить контракт на прямые поставки. Потому что сегодня у Украины нет источника покупать газ, кроме как российский, но типа не через Газпром, а окольными путями. Эти окольные пути начали обрубать, и это проблема, потому что газ таки нужен.
показать весь комментарий
01.10.2021 11:10 Ответить
цыгане спелись с кремлядями, это даже хорошо, надоели новости про недовольных мадьяр, пусть имеют с русского мира
показать весь комментарий
01.10.2021 11:39 Ответить
Товарооборот с рашкой упадет и это хорошо.
показать весь комментарий
01.10.2021 12:42 Ответить
В недалёком нас с протянутой рукой все посылать будут,с такой политикой наверное будущего наверное нет Слава Україні
показать весь комментарий
01.10.2021 12:58 Ответить
 
 