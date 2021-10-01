"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины
Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Газ проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.
Всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.
В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.
Отметим, что газ поставляют в обход Украины.
Как позже сообщил оператор ГТС Украины в Facebook, 1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.
Также отмечается, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24 600 000 куб. м в сутки.
"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут - экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы, - отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон. - Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено".
Напомним, 27 сентября Венгрия и российский "Газпром" подписали договор о прямых поставках газа. Украина сказала разочарована таким решением. Будапешт заявил, что Киев пытается вмешаться во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал посла Украины, а МИД Украины - посла Венгрии. Еврокомиссия обещает проверить последствия газового контракта Венгрии и РФ.
Пожалуйста, подождите...
За державу ему обидно, половина Маккартни.
Оці тьорки з мадярами , це якраз і є - відстоювання свої інтересів , а ніякий не скульож .
1.В чем именно проявляется "в очко тупину заглядывать"?
2.Не кажется ли тебе,что это именно мадяры заглянули?
3.Неужели не понятно,что это просто месть мадяр именно за то,что Украина не идет на уступки?
4.Откуда такое желание оплевывать собственную страну?
2. Венгры в своей стране могут делать все что им угодно и не нам им указывать
3. За какие уступки речь?
4. Откуда у населения такое желание выбирать во власть клоуна, который позорит страну на весь мир?
2.Я не спрашивал могут или нет.Я спрашивал:заглянули они или нет?
3.Какие именно уступки требуют мадяры известно всем.Отвлекись от трансляции своего маразма и поинтересуйся данным вопросом
4.Большего позора,чем выбрать,вместо Яныка,его министра ,сложно и придумать.Еще сложней придумать больший позор,чем в том случае,когда проклинаешь Медведчука,а человека,бывшего в его партии вторым номером,прославляешь.Сложно представить больший позор,чем уогда кричишь:"Долой регионалов и олигархов",а президентом выбираешь регионала и олигарха
2. Венгры в своей стране могут делать все что им угодно и не нам им указывать.
3. Венгры от Украины не требуют уступок, опять же брехня.
4. Большего позора чем президент клоун и наркоша даже опять выбрав Овоща сложно редставить.
Ну и пятое, для тебя особенно. Только рабсияне всем своим соседям по земному шару клички дают.
Я видел, как это было в 2016-м, позиции занимала 93-я бригада. Через Золотое проходит железная дорога, по которой шла торговля с оккупированными территориями, - эшелоны туда-сюда шли каждый день. Тогда тоже была масса критики, и довольно быстро, в 2017-м, войска вернулись на занятые позиции.
2. В НАТО не могут быть приняты страны, имеющие территориальные претензии от соседей. Это согласно Устава НАТО.
В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию
У ПАРАШИ!
О нас уже ноги вытирают цигане и мадьяры.
Какие мы грозные.
Думай, потом пиши, а не наоборот.
А з чого ви взяли, що це не бажаний результат для Зе!Беніних макак?
плохо то,что при всей разумности данного предложения,оно не пройдёт,потому что совок в большинстве людей ещё живёт.
А де газ купують угорці нас не хвилює . Хвилює лише - маршрут його доставки до Угорщини . А шо не так? .