Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает обратиться в суд, если его лишат депутатского мандата после вероятной отставки с должности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал Разумков в ответ на вопрос, пойдет ли он в суд в случае лишения депутатского мандата.

Разумков добавил, что по закону его не имеют права лишить мандата, но при этом отметил: "а судя по тому, что сегодня происходит в Верховной Раде, - всякое может быть".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".