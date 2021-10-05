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Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата

Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает обратиться в суд, если его лишат депутатского мандата после вероятной отставки с должности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал Разумков в ответ на вопрос, пойдет ли он в суд в случае лишения депутатского мандата.

Разумков добавил, что по закону его не имеют права лишить мандата, но при этом отметил: "а судя по тому, что сегодня происходит в Верховной Раде, - всякое может быть".

Читайте: Рудик о голосовании нардепов "Голоса" за отстранение Разумкова: Готовы за должность продать нравственность, совесть и парламентаризм

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".

Автор: 
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Топ комментарии
+19
Где-то так.

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05.10.2021 20:47
+17
Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
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05.10.2021 20:36
+16
Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.

- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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05.10.2021 20:38
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У Печерський, нєбось? Ну-ну...
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05.10.2021 20:35 Ответить
Где-то так.

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05.10.2021 20:47 Ответить
От тільки не "Повірив Зеленському", а "Привів до влади Зеленського"...
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05.10.2021 20:58 Ответить
Таки да. Он на выборах отдувался за всех в команде Зели.
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05.10.2021 21:56 Ответить
Ринатовского мальчика в трусиках взяли и распяли прямо на табло в ВР
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06.10.2021 01:16 Ответить
Он был вообще-то Бенин. И пришел в его команде. И был первым номером в списке его холуев. А чей он сейчас уже абсолютно фиолетово. Выплывет.
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06.10.2021 01:21 Ответить
еще не известно кто победил в 2019 - Голобородько-ЗЕ или Разумков.
ЗЕленский был у всех на виду, хоть и шут гороховый, но его обожали миллионы.
А Разумков был никто и въехал в большую политику на горбу ЗЕбени.

Сейчас, сделав себе имя он эффектно уходит от ЗЕленой гопоты и начинает свою президентскую кампанию аккурат за 2 года до конца ЗЕбениной каденции.
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06.10.2021 02:45 Ответить
Он уже на Прямом канале сидит! ха-ха =)

А еще месяц назад его бы ни за что не позвали бы
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06.10.2021 03:33 Ответить
Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
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05.10.2021 20:36 Ответить
давай, давай...накидай дрожжей в говно)))
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05.10.2021 20:36 Ответить
Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.

- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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05.10.2021 20:38 Ответить
Нужно работать на Украину а не на олигахов
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05.10.2021 20:38 Ответить
Разумков - ватник. Не нужно об этом забывать. А то сейчас лепят из этого говна пулю. Мои родители такие порохоботы и патриоты, и то повелись на этого ватника.
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05.10.2021 20:41 Ответить
А Зеленский не ватник?
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05.10.2021 21:38 Ответить
Ватнік, звичайно. Війна ватніка з ватніком, таке теж буває.
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05.10.2021 21:55 Ответить
Так то воно так, але він зараз реально протидіє узурпації влади іншим ватником.
Хай краще переможе меньше зло.
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05.10.2021 22:02 Ответить
"порохоботы и патриоты" - взаимоисключающие понятия.
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06.10.2021 10:54 Ответить
https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4?t=1 https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4?t=1

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05.10.2021 20:41 Ответить
7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції.

Так что выкинуть его из Рады могут на раз два
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05.10.2021 20:44 Ответить
А він хіба не увійшов або вийшов?
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05.10.2021 21:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RIGeBzYOvkI
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05.10.2021 20:54 Ответить
У самий справедливий суд у світі? Тупицький вже пробував.
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05.10.2021 20:55 Ответить
а за что Тьі Дима не усидел в кресле Голови ВР ? Ти самий головний у ВР України. Тобі що загрожував хтось.? чи ти і є блана "Б"єні коломойського ???
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05.10.2021 21:00 Ответить
Ще одного від корита відтерли )
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05.10.2021 21:02 Ответить
важко свиней відірвати від корита.
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05.10.2021 21:04 Ответить
На його місце біля корита зелох вже іншу свиню знайшов, так що не переживайте.
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05.10.2021 21:57 Ответить
А нашим судам можно верить?????
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05.10.2021 21:05 Ответить
їх можна дискредитувати, якщо учасником судового процесу є публічна особа
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05.10.2021 21:21 Ответить


Поважний Асархаддон почухав спину.

- Людина з далекої країни, - заговорив він, знизивши голос, - ви, хетти, і ми, фінікійці, - брати, і я по совісті раджу тобі не зв'язуватися з єгипетським судом, так як в ньому є тільки ті двері, в яку входять , але немає тієї, з якої виходять.

- Невинного боги проведуть через стіну, - відповів гість.

- Невинного! .. Хто з нас може вважатися невинним у цій країні рабства? - прошепотів хазяїн.
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05.10.2021 22:05 Ответить
Шо,Димуля,не нравится тебе подарок на день рождения(8 октября) от твоих однопартийцев,во главе которых ты лез в Раду,восхваляя Зелупу?Хеппи бездей,*****.
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05.10.2021 21:05 Ответить
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05.10.2021 21:06 Ответить
Дмытрык истерит шо сам себя намахал и теперь пойдет бомжевать без мандата как ляшко
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05.10.2021 21:06 Ответить
Краще без такого мандата та з чистим сумлінням. Навіть вана вмила руки і, кажуть, пішла у відпустку за свій рахунок подалі від цього кодла.
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06.10.2021 09:38 Ответить
Разумков ти наш багатовекторний і Кличка він любить і на прямому виступає і з ОПЗЖ дружить, це дуже якось гниловато виглядає, ось тільки помилитись, користуючись мовою оригіналу, це про те, а ось зрадити своїх однопартійців, це вже не про те, схоже перед нами новий політичний труп
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05.10.2021 21:06 Ответить
если его лишат мандата ./Не лишат . Ворам барыга социально близкий.- Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. А вот 75% украинцев его не простят. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.
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05.10.2021 21:08 Ответить
Продаж-купівля землі вже давно мала бути, як і продаж власної квартири. Так роблять у всьому світі. Інша справа -- в якій кількості, а також кому (громадянин-негромадянин).
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06.10.2021 09:45 Ответить
Так роблять у всьому світі.-В стране -светоче мира и добра, население которой-избранные, а правители-гениальные, 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков.
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06.10.2021 11:21 Ответить
Первый номер тоже кушать хочет...
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05.10.2021 21:22 Ответить
младориг...
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05.10.2021 21:23 Ответить
Вот блин Димон. Хрен от кормухи оттянешь. А говорил, мол не держусь
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05.10.2021 21:30 Ответить
Дивно, вроді ще 27 вересня всі гади на зиму повинні поховатися, так ні, ще *********.
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05.10.2021 21:31 Ответить
А за тебе Діма ніхто і не голосував на виборах! Навіщо собі приписувати народну довіру? Ти пройшов на імені Зеленський!
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05.10.2021 21:38 Ответить
Медведчуковский лазутчик - а не совесть ему, видите ли, не позволяла голосовать против закрытия 112-го и прочих вражиных каналов. Зеля - молодец.
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05.10.2021 21:40 Ответить
Разумков похоже был внедрен как "вирус". Да, сначала он работал на команду, или точнее на доверие Зе. А потом должен был саботажем помешать ему реформировать страну, так, чтоб рейтинг Зе упал, фракция Слуг распалась и на досрочных выборах рыги с ПЭСом вошли в коалицию
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05.10.2021 21:48 Ответить
Рєформіровать страну? Татаровими, трухіними, колями-котлєтами?
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05.10.2021 22:00 Ответить
До більшовиків і в 1917 р. приставала всяка непотріб -- ледарі, злочинці, навіть, пияки.
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06.10.2021 09:50 Ответить
Памперсы олигархов репетують.
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05.10.2021 22:08 Ответить
тупий цький вже майже рік "ходить в суд", бо його незаконно звільнили з суду.... З цим таке саме буде.
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05.10.2021 22:14 Ответить
В ООН ему надо обращаться .К Небензе.
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05.10.2021 22:20 Ответить
Зразу видно, що чиновник хоче продовжувати турбуватись про народ України )
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05.10.2021 22:30 Ответить
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06.10.2021 04:37 Ответить
Розумков много чего знает о Кучмистах Зелемойских не олигархах....вы хорошо подумали Зелемойские офшорники?
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05.10.2021 23:55 Ответить
Мабуть, він не вписується до єврейського лоббі, бо ходить до іншої церкви ))
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06.10.2021 09:57 Ответить
Бач, Дімусік, як воно буває.
Ото такі у тебе =соратнікі=.
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05.10.2021 23:58 Ответить
Швидше він піде на х*й.
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06.10.2021 09:54 Ответить
 
 