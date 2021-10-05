Разумков обещает пойти в суд, если его лишат мандата
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает обратиться в суд, если его лишат депутатского мандата после вероятной отставки с должности.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал... И тут это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе, голосовали - и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должностях, а о людях", - сказал Разумков в ответ на вопрос, пойдет ли он в суд в случае лишения депутатского мандата.
Разумков добавил, что по закону его не имеют права лишить мандата, но при этом отметил: "а судя по тому, что сегодня происходит в Верховной Раде, - всякое может быть".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".
Пожалуйста, подождите...
ЗЕленский был у всех на виду, хоть и шут гороховый, но его обожали миллионы.
А Разумков был никто и въехал в большую политику на горбу ЗЕбени.
Сейчас, сделав себе имя он эффектно уходит от ЗЕленой гопоты и начинает свою президентскую кампанию аккурат за 2 года до конца ЗЕбениной каденции.
А еще месяц назад его бы ни за что не позвали бы
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.
- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
Хай краще переможе меньше зло.
Так что выкинуть его из Рады могут на раз два
Поважний Асархаддон почухав спину.
- Людина з далекої країни, - заговорив він, знизивши голос, - ви, хетти, і ми, фінікійці, - брати, і я по совісті раджу тобі не зв'язуватися з єгипетським судом, так як в ньому є тільки ті двері, в яку входять , але немає тієї, з якої виходять.
- Невинного боги проведуть через стіну, - відповів гість.
- Невинного! .. Хто з нас може вважатися невинним у цій країні рабства? - прошепотів хазяїн.
Ото такі у тебе =соратнікі=.