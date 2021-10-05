Разумков обіцяє піти в суд, якщо його позбавлять мандата
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє звернутися до суду, якщо його позбавлять депутатського мандата після ймовірної відставки з посади.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв... І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували - і мене, і колег, які сьогодні працюють у стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей", - сказав Разумков у відповідь на запитання, чи піде він до суду в разі позбавлення депутатського мандата.
Разумков додав, що згідно із законом його не мають права позбавити мандата, але при цьому зазначив: "Але судячи з того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді, - всяке може бути".
Нагадаємо, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕленский был у всех на виду, хоть и шут гороховый, но его обожали миллионы.
А Разумков был никто и въехал в большую политику на горбу ЗЕбени.
Сейчас, сделав себе имя он эффектно уходит от ЗЕленой гопоты и начинает свою президентскую кампанию аккурат за 2 года до конца ЗЕбениной каденции.
А еще месяц назад его бы ни за что не позвали бы
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.
- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
Хай краще переможе меньше зло.
Так что выкинуть его из Рады могут на раз два
Поважний Асархаддон почухав спину.
- Людина з далекої країни, - заговорив він, знизивши голос, - ви, хетти, і ми, фінікійці, - брати, і я по совісті раджу тобі не зв'язуватися з єгипетським судом, так як в ньому є тільки ті двері, в яку входять , але немає тієї, з якої виходять.
- Невинного боги проведуть через стіну, - відповів гість.
- Невинного! .. Хто з нас може вважатися невинним у цій країні рабства? - прошепотів хазяїн.
Ото такі у тебе =соратнікі=.