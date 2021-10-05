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Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

Разумков обіцяє піти в суд, якщо його позбавлять мандата

Разумков обіцяє піти в суд, якщо його позбавлять мандата

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє звернутися до суду, якщо його позбавлять депутатського мандата після ймовірної відставки з посади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв... І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували - і мене, і колег, які сьогодні працюють у стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей", - сказав Разумков у відповідь на запитання, чи піде він до суду в разі позбавлення депутатського мандата.

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Разумков додав, що згідно із законом його не мають права позбавити мандата, але при цьому зазначив: "Але судячи з того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді, - всяке може бути".

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Нагадаємо, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".

 
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Топ коментарі
+19
Где-то так.

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05.10.2021 20:47
+17
Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
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05.10.2021 20:36
+16
Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.

- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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05.10.2021 20:38
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У Печерський, нєбось? Ну-ну...
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05.10.2021 20:35 Відповісти
Где-то так.

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05.10.2021 20:47 Відповісти
От тільки не "Повірив Зеленському", а "Привів до влади Зеленського"...
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05.10.2021 20:58 Відповісти
Таки да. Он на выборах отдувался за всех в команде Зели.
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05.10.2021 21:56 Відповісти
Ринатовского мальчика в трусиках взяли и распяли прямо на табло в ВР
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06.10.2021 01:16 Відповісти
Он был вообще-то Бенин. И пришел в его команде. И был первым номером в списке его холуев. А чей он сейчас уже абсолютно фиолетово. Выплывет.
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06.10.2021 01:21 Відповісти
еще не известно кто победил в 2019 - Голобородько-ЗЕ или Разумков.
ЗЕленский был у всех на виду, хоть и шут гороховый, но его обожали миллионы.
А Разумков был никто и въехал в большую политику на горбу ЗЕбени.

Сейчас, сделав себе имя он эффектно уходит от ЗЕленой гопоты и начинает свою президентскую кампанию аккурат за 2 года до конца ЗЕбениной каденции.
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06.10.2021 02:45 Відповісти
Он уже на Прямом канале сидит! ха-ха =)

А еще месяц назад его бы ни за что не позвали бы
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06.10.2021 03:33 Відповісти
Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
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05.10.2021 20:36 Відповісти
давай, давай...накидай дрожжей в говно)))
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05.10.2021 20:36 Відповісти
Почтенный Асархаддон почесал спину.

- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.

- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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05.10.2021 20:38 Відповісти
Нужно работать на Украину а не на олигахов
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05.10.2021 20:38 Відповісти
Разумков - ватник. Не нужно об этом забывать. А то сейчас лепят из этого говна пулю. Мои родители такие порохоботы и патриоты, и то повелись на этого ватника.
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05.10.2021 20:41 Відповісти
А Зеленский не ватник?
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05.10.2021 21:38 Відповісти
Ватнік, звичайно. Війна ватніка з ватніком, таке теж буває.
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05.10.2021 21:55 Відповісти
Так то воно так, але він зараз реально протидіє узурпації влади іншим ватником.
Хай краще переможе меньше зло.
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05.10.2021 22:02 Відповісти
"порохоботы и патриоты" - взаимоисключающие понятия.
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06.10.2021 10:54 Відповісти
https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4?t=1 https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4?t=1

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05.10.2021 20:41 Відповісти
7) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції.

Так что выкинуть его из Рады могут на раз два
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05.10.2021 20:44 Відповісти
А він хіба не увійшов або вийшов?
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05.10.2021 21:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RIGeBzYOvkI
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05.10.2021 20:54 Відповісти
У самий справедливий суд у світі? Тупицький вже пробував.
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05.10.2021 20:55 Відповісти
а за что Тьі Дима не усидел в кресле Голови ВР ? Ти самий головний у ВР України. Тобі що загрожував хтось.? чи ти і є блана "Б"єні коломойського ???
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05.10.2021 21:00 Відповісти
Ще одного від корита відтерли )
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05.10.2021 21:02 Відповісти
важко свиней відірвати від корита.
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05.10.2021 21:04 Відповісти
На його місце біля корита зелох вже іншу свиню знайшов, так що не переживайте.
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05.10.2021 21:57 Відповісти
А нашим судам можно верить?????
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05.10.2021 21:05 Відповісти
їх можна дискредитувати, якщо учасником судового процесу є публічна особа
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05.10.2021 21:21 Відповісти


Поважний Асархаддон почухав спину.

- Людина з далекої країни, - заговорив він, знизивши голос, - ви, хетти, і ми, фінікійці, - брати, і я по совісті раджу тобі не зв'язуватися з єгипетським судом, так як в ньому є тільки ті двері, в яку входять , але немає тієї, з якої виходять.

- Невинного боги проведуть через стіну, - відповів гість.

- Невинного! .. Хто з нас може вважатися невинним у цій країні рабства? - прошепотів хазяїн.
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05.10.2021 22:05 Відповісти
Шо,Димуля,не нравится тебе подарок на день рождения(8 октября) от твоих однопартийцев,во главе которых ты лез в Раду,восхваляя Зелупу?Хеппи бездей,*****.
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05.10.2021 21:05 Відповісти
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05.10.2021 21:06 Відповісти
Дмытрык истерит шо сам себя намахал и теперь пойдет бомжевать без мандата как ляшко
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05.10.2021 21:06 Відповісти
Краще без такого мандата та з чистим сумлінням. Навіть вана вмила руки і, кажуть, пішла у відпустку за свій рахунок подалі від цього кодла.
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06.10.2021 09:38 Відповісти
Разумков ти наш багатовекторний і Кличка він любить і на прямому виступає і з ОПЗЖ дружить, це дуже якось гниловато виглядає, ось тільки помилитись, користуючись мовою оригіналу, це про те, а ось зрадити своїх однопартійців, це вже не про те, схоже перед нами новий політичний труп
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05.10.2021 21:06 Відповісти
если его лишат мандата ./Не лишат . Ворам барыга социально близкий.- Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. А вот 75% украинцев его не простят. Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине. Зная, что : Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21.
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05.10.2021 21:08 Відповісти
Продаж-купівля землі вже давно мала бути, як і продаж власної квартири. Так роблять у всьому світі. Інша справа -- в якій кількості, а також кому (громадянин-негромадянин).
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06.10.2021 09:45 Відповісти
Так роблять у всьому світі.-В стране -светоче мира и добра, население которой-избранные, а правители-гениальные, 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков.
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06.10.2021 11:21 Відповісти
Первый номер тоже кушать хочет...
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05.10.2021 21:22 Відповісти
младориг...
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05.10.2021 21:23 Відповісти
Вот блин Димон. Хрен от кормухи оттянешь. А говорил, мол не держусь
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05.10.2021 21:30 Відповісти
Дивно, вроді ще 27 вересня всі гади на зиму повинні поховатися, так ні, ще *********.
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05.10.2021 21:31 Відповісти
А за тебе Діма ніхто і не голосував на виборах! Навіщо собі приписувати народну довіру? Ти пройшов на імені Зеленський!
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05.10.2021 21:38 Відповісти
Медведчуковский лазутчик - а не совесть ему, видите ли, не позволяла голосовать против закрытия 112-го и прочих вражиных каналов. Зеля - молодец.
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05.10.2021 21:40 Відповісти
Разумков похоже был внедрен как "вирус". Да, сначала он работал на команду, или точнее на доверие Зе. А потом должен был саботажем помешать ему реформировать страну, так, чтоб рейтинг Зе упал, фракция Слуг распалась и на досрочных выборах рыги с ПЭСом вошли в коалицию
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05.10.2021 21:48 Відповісти
Рєформіровать страну? Татаровими, трухіними, колями-котлєтами?
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05.10.2021 22:00 Відповісти
До більшовиків і в 1917 р. приставала всяка непотріб -- ледарі, злочинці, навіть, пияки.
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06.10.2021 09:50 Відповісти
Памперсы олигархов репетують.
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05.10.2021 22:08 Відповісти
тупий цький вже майже рік "ходить в суд", бо його незаконно звільнили з суду.... З цим таке саме буде.
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05.10.2021 22:14 Відповісти
В ООН ему надо обращаться .К Небензе.
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05.10.2021 22:20 Відповісти
Зразу видно, що чиновник хоче продовжувати турбуватись про народ України )
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05.10.2021 22:30 Відповісти
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06.10.2021 04:37 Відповісти
Розумков много чего знает о Кучмистах Зелемойских не олигархах....вы хорошо подумали Зелемойские офшорники?
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05.10.2021 23:55 Відповісти
Мабуть, він не вписується до єврейського лоббі, бо ходить до іншої церкви ))
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06.10.2021 09:57 Відповісти
Бач, Дімусік, як воно буває.
Ото такі у тебе =соратнікі=.
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05.10.2021 23:58 Відповісти
Швидше він піде на х*й.
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06.10.2021 09:54 Відповісти
 
 