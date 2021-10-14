У Полякова в день смерти нашли 10 тыс. гривен, 800 долларов и два катетера с бурым веществом, - МВД

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова два катетера с неизвестным веществом бурого цвета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей была обнаружена наличность в сумме примерно 10 тысяч гривен и 800 долларов, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета", — сказал Енин.

По его словам, сейчас правоохранители выясняют, что это за вещество. Ранее следствие установило наличие метадона в крови депутата.

Каким образом это вещество попало в его кровь, правоохранители еще изучают. Первый заместитель министра добавил, что сам метадон не несет смертельной опасности.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.