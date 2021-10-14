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Новости Умер нардеп Поляков
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У Полякова в день смерти нашли 10 тыс. гривен, 800 долларов и два катетера с бурым веществом, - МВД

У Полякова в день смерти нашли 10 тыс. гривен, 800 долларов и два катетера с бурым веществом, - МВД

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили среди личных вещей умершего народного депутата Антона Полякова два катетера с неизвестным веществом бурого цвета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей была обнаружена наличность в сумме примерно 10 тысяч гривен и 800 долларов, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета", — сказал Енин.

По его словам, сейчас правоохранители выясняют, что это за вещество. Ранее следствие установило наличие метадона в крови депутата.

Каким образом это вещество попало в его кровь, правоохранители еще изучают. Первый заместитель министра добавил, что сам метадон не несет смертельной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков не был случайным пассажиром в такси. Подозрений пока нет, - МВД

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 

МВД (9321) Енин Евгений (328) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+35
шо там про 40 лямов баксов с3,14зженньіх из приватбанка Беней с подельником Сциклом? шо там с держзрадою и вагнергейтом? про катетерьі они тут туфтень какую трут
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14.10.2021 12:20
+34
Підкинули. Ніби він наркот.
Вбили мужика...
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14.10.2021 12:18
+30
По людині видно якщо він приймає.
От гляньте на зеленського - в ньому перебувала ціла енциклопедія наркотичних речовин.
От хто експерт..
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14.10.2021 12:44
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кокаїн - не наркотик!
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14.10.2021 13:19 Ответить
конечно!)
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14.10.2021 13:19 Ответить
Явное наглое убийство. Даже особо не изощрялись. Тем ОГЫДНЕЕ видеть на форуме брыдоту (тупую или троллятину), которые на основании написанного зачислили чесного депутата (коих мало) в нарики.
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14.10.2021 13:16 Ответить
Я все понял, это зеленые подготавливают общественное мнение. Уже офшоры нам сказали - это хорошо. Теперь нас приучают, что наркотики это хорошо, с кем не бывает.
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14.10.2021 13:23 Ответить
Почалось!!!! И эти пакеты, наверное нашли в каблуке под саморезами. А завтра заявят, что во втором каблуке нашли слиток золота или кусок урана. Какой только бредятиной не начиняют народ и всё под чью-то диктовку. Просто пацан перестарался своими откровениями о власти.
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14.10.2021 13:28 Ответить
Я знаю одно, что власти никогда не скажут, что он не был наркоманом. Это как с Трухиным. Власти никогда не признаются, что он был за рулём. У нас даже в деле Шеремета. Не могут признать, что его убил Лукашенко. Властям выгодно подсаживатьв СИЗО или участников АТО, или добробатов.
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14.10.2021 13:29 Ответить
пив то "буре вєщєство"?
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14.10.2021 13:39 Ответить
А почему не уточнено, какие именно катетеры? Ежели это были урологические катетеры, с помощью которых он слабился, то в них "вещество бурого цвета" (жидкое) могло остаться в случае гепатита или некоторых патологий органов малого таза. А ежели это были ректальные катетеры, то "веществу бурого цвета" (погуще) нв них самое место. Учитывая нынешние реалии, может быть должностные лица, проводившие изъятие и осмотр вышеуказанных катетеров, не смогли идентифицировать вышеупомянутое "вещество бурого цвета" посредством применения органов обоняния по причине модного недуга COVID-19.
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14.10.2021 13:40 Ответить
оно гульнуло...
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14.10.2021 14:46 Ответить
Не експерт, але речовина бурого кольору може бути звичайною кров'ю, яка засохла. Так часто буває, коли щось уводять у вену, то виймаючи голку похапцем чи невміло, можуть прихопити венозноі крові.
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14.10.2021 15:10 Ответить
Не варто було....

Зараз його форумні експерти взагалі у вампіра перекваліфікують.
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14.10.2021 15:21 Ответить
Дело спускается на тормозах. Кагал дружно молчит, молчат демократичнейшие посольства, правозащитнейшие фонды Сороса, молчит Пеца, молчит Жуля, Рабинович и Медведчук. Не был покойный прихожанином синагоги, только гешефт засвечивал, так ему и надо.
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14.10.2021 16:38 Ответить
А еще нашли стопку визиток Порошенко
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14.10.2021 16:40 Ответить
іди просрись, недолуге
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14.10.2021 17:02 Ответить
и Яроша
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14.10.2021 17:20 Ответить
посмотрел на интервью этого нардепа. судя по лицу, там могли быть проблемы с алко. про нарко - не знаю.
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14.10.2021 17:08 Ответить
>>"Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата…"

"На тот момент покойного"? "На той момент депутата"?

А після того моменту він перестав бути покійним? Чи до того, як став покійним, він не був депутатом?
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14.10.2021 17:15 Ответить
Большую часть денег видимо забрали себе, а катеторы подбросили
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14.10.2021 17:15 Ответить
Все понимаю,катетеры то зачем,да ещё бу-шные?
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14.10.2021 17:35 Ответить
"А ты знаешь Никитична, вжизнь бы не подумала, но Поляков то этот наркоман оказался, нашли у него катехтеры, так он их шприцом себе колол и потом помер от водки".
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14.10.2021 23:07 Ответить
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