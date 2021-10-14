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Новини Помер нардеп Поляков
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У Полякова в день смерті знайшли 10 тис. гривень, 800 доларів і два катетери з бурою речовиною, - МВС

У Полякова в день смерті знайшли 10 тис. гривень, 800 доларів і два катетери з бурою речовиною, - МВС

Співробітники правоохоронних органів виявили серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова два катетери з невідомою речовиною бурого кольору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата, серед його особистих речей, було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів США, а також два зразки катетерів із речовиною бурого кольору", - сказав Єнін.

За його словами, зараз правоохоронці з'ясовують, що це за речовина. Раніше слідство встановило наявність метадону в крові депутата.

Яким чином ця речовина потрапила в його кров, правоохоронці ще вивчають. Перший заступник міністра додав, що сам метадон не несе смертельної небезпеки.

Також дивіться: Оприлюднено записи бодікамер поліцейських, які зупинили автомобіль із нардепом Поляковим. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

МВС (3505) Єнін Євген (348) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+35
шо там про 40 лямов баксов с3,14зженньіх из приватбанка Беней с подельником Сциклом? шо там с держзрадою и вагнергейтом? про катетерьі они тут туфтень какую трут
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14.10.2021 12:20
+34
Підкинули. Ніби він наркот.
Вбили мужика...
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14.10.2021 12:18
+30
По людині видно якщо він приймає.
От гляньте на зеленського - в ньому перебувала ціла енциклопедія наркотичних речовин.
От хто експерт..
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14.10.2021 12:44
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кокаїн - не наркотик!
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14.10.2021 13:19 Відповісти
конечно!)
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14.10.2021 13:19 Відповісти
Явное наглое убийство. Даже особо не изощрялись. Тем ОГЫДНЕЕ видеть на форуме брыдоту (тупую или троллятину), которые на основании написанного зачислили чесного депутата (коих мало) в нарики.
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14.10.2021 13:16 Відповісти
Я все понял, это зеленые подготавливают общественное мнение. Уже офшоры нам сказали - это хорошо. Теперь нас приучают, что наркотики это хорошо, с кем не бывает.
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14.10.2021 13:23 Відповісти
Почалось!!!! И эти пакеты, наверное нашли в каблуке под саморезами. А завтра заявят, что во втором каблуке нашли слиток золота или кусок урана. Какой только бредятиной не начиняют народ и всё под чью-то диктовку. Просто пацан перестарался своими откровениями о власти.
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14.10.2021 13:28 Відповісти
Я знаю одно, что власти никогда не скажут, что он не был наркоманом. Это как с Трухиным. Власти никогда не признаются, что он был за рулём. У нас даже в деле Шеремета. Не могут признать, что его убил Лукашенко. Властям выгодно подсаживатьв СИЗО или участников АТО, или добробатов.
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14.10.2021 13:29 Відповісти
пив то "буре вєщєство"?
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14.10.2021 13:39 Відповісти
А почему не уточнено, какие именно катетеры? Ежели это были урологические катетеры, с помощью которых он слабился, то в них "вещество бурого цвета" (жидкое) могло остаться в случае гепатита или некоторых патологий органов малого таза. А ежели это были ректальные катетеры, то "веществу бурого цвета" (погуще) нв них самое место. Учитывая нынешние реалии, может быть должностные лица, проводившие изъятие и осмотр вышеуказанных катетеров, не смогли идентифицировать вышеупомянутое "вещество бурого цвета" посредством применения органов обоняния по причине модного недуга COVID-19.
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14.10.2021 13:40 Відповісти
оно гульнуло...
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14.10.2021 14:46 Відповісти
Не експерт, але речовина бурого кольору може бути звичайною кров'ю, яка засохла. Так часто буває, коли щось уводять у вену, то виймаючи голку похапцем чи невміло, можуть прихопити венозноі крові.
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14.10.2021 15:10 Відповісти
Не варто було....

Зараз його форумні експерти взагалі у вампіра перекваліфікують.
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14.10.2021 15:21 Відповісти
Дело спускается на тормозах. Кагал дружно молчит, молчат демократичнейшие посольства, правозащитнейшие фонды Сороса, молчит Пеца, молчит Жуля, Рабинович и Медведчук. Не был покойный прихожанином синагоги, только гешефт засвечивал, так ему и надо.
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14.10.2021 16:38 Відповісти
А еще нашли стопку визиток Порошенко
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14.10.2021 16:40 Відповісти
іди просрись, недолуге
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14.10.2021 17:02 Відповісти
и Яроша
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14.10.2021 17:20 Відповісти
посмотрел на интервью этого нардепа. судя по лицу, там могли быть проблемы с алко. про нарко - не знаю.
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14.10.2021 17:08 Відповісти
>>"Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата…"

"На тот момент покойного"? "На той момент депутата"?

А після того моменту він перестав бути покійним? Чи до того, як став покійним, він не був депутатом?
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14.10.2021 17:15 Відповісти
Большую часть денег видимо забрали себе, а катеторы подбросили
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14.10.2021 17:15 Відповісти
Все понимаю,катетеры то зачем,да ещё бу-шные?
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14.10.2021 17:35 Відповісти
"А ты знаешь Никитична, вжизнь бы не подумала, но Поляков то этот наркоман оказался, нашли у него катехтеры, так он их шприцом себе колол и потом помер от водки".
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14.10.2021 23:07 Відповісти
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