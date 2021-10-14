У Полякова в день смерті знайшли 10 тис. гривень, 800 доларів і два катетери з бурою речовиною, - МВС

Співробітники правоохоронних органів виявили серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова два катетери з невідомою речовиною бурого кольору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата, серед його особистих речей, було виявлено готівку в сумі близько 10 тисяч гривень і 800 доларів США, а також два зразки катетерів із речовиною бурого кольору", - сказав Єнін.

За його словами, зараз правоохоронці з'ясовують, що це за речовина. Раніше слідство встановило наявність метадону в крові депутата.

Яким чином ця речовина потрапила в його кров, правоохоронці ще вивчають. Перший заступник міністра додав, що сам метадон не несе смертельної небезпеки.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.