Оприлюднено записи бодікамер поліцейських, які зупинили автомобіль із нардепом Поляковим. ВIДЕО

Оприлюднено нові обставини смерті народного депутата Антона Полякова.

В ефірі телеканалу "Україна 24" показали кадри реанімації депутата, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео чітко зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняючи конкретний автомобіль, працюють з увімкненими бодікамерами, щоб ні в кого не було потім жодних сумнівів. Усі ці матеріали в подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. Надалі, до них долучилася швидка. Ми бачимо дефібрилятор", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, на місці події було знайдено два катетери з якоюсь бурою речовиною, "природу якої ще належить з'ясувати".

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Єнін наголосив, що у справі допитано додаткових свідків. Також з'ясовується, як метадон потрапив в організм Полякова. Єнін додав, що сам по собі метадон не несе смертельної небезпеки.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.