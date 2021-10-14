Оприлюднено записи бодікамер поліцейських, які зупинили автомобіль із нардепом Поляковим. ВIДЕО
Оприлюднено нові обставини смерті народного депутата Антона Полякова.
В ефірі телеканалу "Україна 24" показали кадри реанімації депутата, інформує Цензор.НЕТ.
"На відео чітко зафіксовано, як поліцейські, чітко виконуючи нормативні вимоги до них, зупиняючи конкретний автомобіль, працюють з увімкненими бодікамерами, щоб ні в кого не було потім жодних сумнівів. Усі ці матеріали в подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження. Ми бачимо, як поліцейські здійснюють перші реанімаційні заходи. Надалі, до них долучилася швидка. Ми бачимо дефібрилятор", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
За його словами, на місці події було знайдено два катетери з якоюсь бурою речовиною, "природу якої ще належить з'ясувати".
Єнін наголосив, що у справі допитано додаткових свідків. Також з'ясовується, як метадон потрапив в організм Полякова. Єнін додав, що сам по собі метадон не несе смертельної небезпеки.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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Поляков - далеко не найбідніша людина. З оцими нюансами іще доведеться розбиратись.
в катетерах будет метадон, естественно, и дело закроют!
в условиях войны и гадкого северного соседа , около каждого депутата прикрепился фсбэшник и криминал .
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean (Bass Boosted)
Полякова отруїли метадоном, спочатку підпоївши.
Украинске-депутато-облико-морале - в любого ткни и будет какоето больное на голову или наркоман, или насильник, или сутенер, или мелкий мафиози-владелец ломбардов, или владелец прачечных и тп)
У чому причини на мій погляд?
1. "Червона" епоха на 1/6 суші залишила у спадок руїни перш за все у психології величесзної кількості людей. На Заході суспільство налаштоване на віру у власні сили та можливості та спирається на верховенство законів (права). У нас залишаються безкарними нахабність та шулерство, які продукують ще більший рівень нахабності та шулерства.
2. Популізм, як ракова пухлина, дає метастази по всьому світу.
3. Нарваність стала трендом, який ніби веде до успіху.
Як викорінити?
Мій рецепт один -- на Заході він називається праймеріз для політиків, відкриті конкурси для посадовців. Має бути конкуренція всередині партій, не потрібно месій, не буває незамінних.
Декомунізація безперечно МОЖЕ щось змінити. Питання тільки за який період часу?
А от внутріпартійна конкуренція змінить доволі швидко.
З чим власне ти не згоден я відверто кажучи не зрозумів.
https://www.youtube.com/watch?v=pXRviuL6vMY
twenty one pilots: Stressed Out
Смертельно опасны Зетадон и Ермакодон
то таки отруєння.
бандастудія можуть наробити будь якого відео.