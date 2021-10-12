Поляков не был случайным пассажиром в такси. Подозрений пока нет, - МВД

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал подробности смерти нардепа Антона Полякова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Те свидетельства, которые он (таксист. - Ред.) дает сейчас под протокол, отличаются от тех, которые он делал во время общения с полицейскими на месте. Он сказал, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем.

Не все дают показания, я сейчас не могу раскрывать деталей, но пока подозрений нет. Если следствие сочтет, что уже пора выходить на какие-либо подозрения, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро. На данный момент установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую", - отметил Шевченко.

Ранее таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания. По его словам, нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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