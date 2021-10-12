Поляков не був випадковим пасажиром у таксі. Підозр поки немає, - МВС

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів подробиці смерті нардепа Антона Полякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Ті свідчення, які він (таксист - ред.) дає зараз під протокол, відрізняються від тих, які він робив під час спілкування з поліцейськими на місці. Він сказав, що випадково підібрав пасажира, а насправді не випадково, він деякий час їхав за машиною з потерпілим, яка деякий час їздила по місту з іншим свідком.

Не всі дають свідчення, я зараз не можу розкривати деталей, але поки підозр немає. Якщо слідство вважатиме, що вже пора виходити на будь-які підозри, то поліція Києва повідомить про це дуже швидко. На даний момент встановлені всі особи, з якими Поляков в той вечір і ніч перебував, контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу. Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя особа, яка була з ними в компанії", — сказав він.

Раніше таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення. За його словами, нардепа пересадили з іншої машини і попросили доставити додому.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.