Фанатка "ДНР" Чичерина собирается блокировать представителей ОБСЕ в оккупированном Донецке

Российская рок-певица анонсировала концерт у отеля Park Inn, в котором находится штаб-квартира представительства ОБСЕ. Она будет требовать выдачи задержанного оккупанта Андрея Косяка.

Об этом Чичерина сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Она анонсировала, что выступление состоится в 10 утра, и подчеркнула, что Косяк является гражданином Российской Федерации.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

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Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. 19 октября организация сообщила о возобновлении патрулирования с базы в Горловке. Но уже 21 октября не смогла отправить ни один патруль.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.