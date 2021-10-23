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Новости Агрессия России против Украины
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Фанатка "ДНР" Чичерина собирается блокировать представителей ОБСЕ в оккупированном Донецке

Фанатка

Российская рок-певица анонсировала концерт у отеля Park Inn, в котором находится штаб-квартира представительства ОБСЕ. Она будет требовать выдачи задержанного оккупанта Андрея Косяка.

Об этом Чичерина сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Она анонсировала, что выступление состоится в 10 утра, и подчеркнула, что Косяк является гражданином Российской Федерации.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Смотрите: "Группа состояла из четырех человек. Шли открыто и уверенно", - бойцы ВСУ рассказали подробности задержания наемника РФ Косяка. ВИДЕО

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. 19 октября организация сообщила о возобновлении патрулирования с базы в Горловке. Но уже 21 октября не смогла отправить ни один патруль.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Автор: 

Донецьк (6323) ОБСЕ (4883) Косяк Андрей (16) Чичерина (1)


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Топ комментарии
+39
Эта престарелая русская шлюха еще не сдохла от передоза?
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23.10.2021 01:44
+34
С её рожей и вокальными данными только и осталось что петь бомжам на мусорке
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23.10.2021 01:46
+28
Грохните кто нибудь эту кацапскую тварь с бешенством ватки. Думаю точка у было бы уместна,отправить самку с поклонниками в кобзону
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23.10.2021 01:44
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Косяк - гражданин Украины, убийца и еще раз убийца-террорист
получите лет через дцать, тушкой или костями, как "разведчика" Кузнецова
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23.10.2021 01:43 Ответить
Осень обострения дурдом все Параша и ОРЛДО..Путин главный санитар психосоциапат.....
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23.10.2021 07:24 Ответить
Грохните кто нибудь эту кацапскую тварь с бешенством ватки. Думаю точка у было бы уместна,отправить самку с поклонниками в кобзону
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23.10.2021 01:44 Ответить
Сколько же на свинособакии дефективных и недоразвитых, вырождаются твари
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23.10.2021 06:02 Ответить
Можно небольшое уточнение? С бешенством ватки или матки?
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23.10.2021 11:22 Ответить
Читайте внимательно:
"Российская рок-певица анонсировала концерт у отеля Park Inn, в котором находится штаб-квартира представительства ОБСЕ"
Какая "Точка У"? По ОБСЕ и своим же гражданам (пусть и ватным)?
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23.10.2021 11:24 Ответить
Свои граждане в донецких отелях не проживают-это раз ,два-вы все еще верите что через семь лет войны и пропаганды там остались наши граждане ?да 11 летние дети тех времен на это время уже 18летние призывники армии дыры...наши граждане? ОБСЕшники это вообще отдельная тема ,за них уж точно переживать не стоит. Да и как вы думаете освобождаются территории? не артиллерией ли и авиацией? да через десяток лет туда уже мало будет одной точки У, снимите уже розовые очки, там давно уже враг, который нас ненавидит и убивает наших братьев, вытрите свои сопли и определитесь кто же вы?Что же нужно сделать с такими как вы читателями и писателями , чтобы вы головой думали а не ели в нее...
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23.10.2021 12:24 Ответить
Эта престарелая русская шлюха еще не сдохла от передоза?
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23.10.2021 01:44 Ответить
Русская? С таким удмуртским рылом?)
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23.10.2021 06:03 Ответить
а может этому мордовскому чучелу просто отрезать голову?
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23.10.2021 01:45 Ответить
С её рожей и вокальными данными только и осталось что петь бомжам на мусорке
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23.10.2021 01:46 Ответить
и то лицам без определенного места жительства придется приплачивать.
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23.10.2021 01:47 Ответить
Рок- певица, не смешите мои драные тайские тапки, это шептунья-бормотунья чего попало
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23.10.2021 09:44 Ответить
Ту лу ла лу лу ла, ту ту ту лу ла, ветром голову надуло, ла-ла-ла
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23.10.2021 01:50 Ответить
На залесье не только ей голову надуло, но и абсолютному большинству.
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23.10.2021 11:23 Ответить
Подаруйте їй вібратор.
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23.10.2021 01:54 Ответить
лучше селедки.
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23.10.2021 01:57 Ответить
Селедка вместо вибратора....не больно будет???
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23.10.2021 11:57 Ответить
Боооже! Яке кончене!
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23.10.2021 02:32 Ответить
Нехай краще дасть "концерт" біля психічної лікарні, щоб далеко не було їхати... Яке воно кончене та прибите на всю голову!
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23.10.2021 03:47 Ответить
Раз уже она подключилась, то хороший повод поменять его одного на всех наших военных.
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23.10.2021 04:11 Ответить
Хайп чистой воды. Никто не знает и не помнит кто такая эта упоратая дура, а тут такой повод засветится!!!
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23.10.2021 04:55 Ответить
***, що ей в голову надуло? Безоружньіх представителей ОБСЕ блокировать - немного ветра в голове надо.
Пусть она Блокирует вооруженньіх представителей ЗСУ
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23.10.2021 05:25 Ответить
А что ей? Шизофреников ни в Штаты, на в ЕС не пускают С нее такая рок-певица как с Пушилина танцор диско Наркота и гопота - два сапога пара
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23.10.2021 05:33 Ответить
Красавцы руськага мира))) что-то Даун о таких писал
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23.10.2021 06:04 Ответить
Странно, что зелох еще не пригласил фашистку чечерину на концерт в Киеве
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23.10.2021 06:25 Ответить
Из Лугандона уже даже идейные наваросы бегут, а эта старая шлюха наоборот туда прется.
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23.10.2021 07:50 Ответить
Надутая в голову
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23.10.2021 07:52 Ответить
из всего надо извлекать пользу, при освобождении Донбаса участников блокады переселять в Ростовские общаги, а фото их рож будут по всем соц сетям
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23.10.2021 07:58 Ответить
Этой упоротой давно место рядом с моторолой гиви захаркой и остальными русосвиньями отправившимися домой в качестве груз 200
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23.10.2021 08:01 Ответить
А на фото мужик или женщина?
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23.10.2021 08:16 Ответить
Это Иван Охлобыстин с макияжем и в юбке
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23.10.2021 11:26 Ответить
с такой мордой можно пугать кого хочешь
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23.10.2021 08:25 Ответить
На РАБссии подобного навоза за 20 Путлерских лет 90%,остальные хотят ими быть,но стесняются...,а вдруг и правда есть Бог и Бумеранг за преступления предков....
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23.10.2021 08:29 Ответить
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23.10.2021 08:33 Ответить
Все эти ********* Соловьевы Сикелевы и прочие краснопузые пропагандоны свою черную работы с быдлом Шариковых Швондеров выполняют на все 100....,результат виден даже в Джунглях и прочих Тайгах и Тундрах...
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23.10.2021 08:38 Ответить
По роже видно, что умственно отсталая
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23.10.2021 08:49 Ответить
Пусть напишет в спортлото.
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23.10.2021 08:52 Ответить
И хрен с ней. Может, споткнётся и головой о бордюр приложится..
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23.10.2021 09:00 Ответить
Зачем нам публикуют высеры всяких дебилов?
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23.10.2021 09:01 Ответить
ох же чмо это и угрёбищное - и душой, и телом... правда, безмозглое...
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23.10.2021 09:10 Ответить
На Кацапии закончилась наркота, вот бедолагии и "скребут по сусекам". А у Пушилина еще осталось, видно по поступкам.
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23.10.2021 09:13 Ответить
А ЗЕ не запросив її в Київ концерт давати ?
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23.10.2021 09:39 Ответить
Все нижеплинтусные желают окунуться в ордловское дерьмо.
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23.10.2021 09:53 Ответить
У нас как я понимаю на законодательном уровне не война , а антитеррористическая операция. Поэтому международные законы ведения войны здесь не имеют силы. А с террористами разговор короткий. Поймали , раскрутили на всю катушку, выяснили все с него можно выжать и в расход. Как обменный фонд использовать это только потакать оккупантам захватывать все новых и новых людей.. "за брошенный мимо урны окурок" А учитывая численность населения в Крыму, ОРДЛО, ездящих туда " по делам и т.д" граждан Украины, находящихся в РФ, Беларуси граждан Украины по разным причинам, у них обменный фонд 7-8 миллионов человек.
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23.10.2021 11:30 Ответить
мокшанская безмозглая чупакабра, а па савмистительству еще и пивица ртом, чичерина, приехала в дыныры шобы хоть как-то о себе напомнить. патамушо больше нигде ни она, ни ее "пение" никому не интересны
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23.10.2021 11:55 Ответить
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23.10.2021 11:56 Ответить
Ветром голову надуло, лалала.
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23.10.2021 12:10 Ответить
Если ета ватнница РОК певица, то Кабздон вообще трешером был! )
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23.10.2021 14:42 Ответить
А это тчно- женщина? Ну у нее и **...ло! Ночью в темном переулке встретишь- сразу кошелек отдашь? И переднего зуба еще нет!
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23.10.2021 17:26 Ответить
 
 