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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Или смерть, или свобода: Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдани

Или смерть, или свобода: Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдани

Голодающий в грузинской тюрьме экс-президент Грузи Михеил Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу. Он написал новое письмо, которое озвучил адвокат политика Ника Гварамия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия.Онлайн".

Гварамия сообщил, что Михеил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", -  отмечается в письме Саакашвили.

"Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", — заявил Гварамия.

По словам Ники Гварамия, единственное, что вдохновляет Саакашвили - это его мотивация к неминуемой победе.

"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михеил Саакашвили не умрет", - сказал Ника Гварамия.

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По словам Гварамия, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поприветствовал кандидатов в мэры.

"Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это", — сказал Гварамия.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

голодовка (829) Грузия (4504) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+15
У нього була свобода, молоденька тьолочка і 100%-на інформація, що в Грузії проти нього порушено декілька кримінальних справ. Чому він туди поїхав? Моя версія - під дією психотропних речовин, інших пояснень нема.
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27.10.2021 11:43 Ответить
+12
Его выбор. Тогда закройте и забудьте. Нефиг на самоубийц время тратить.
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27.10.2021 11:39 Ответить
+11
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27.10.2021 11:40 Ответить
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Дайош слабоду Мішіко!
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27.10.2021 11:33 Ответить
вперёд ногами, шоль?
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27.10.2021 12:24 Ответить
Да и хрен с ним
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27.10.2021 12:27 Ответить
Каждому Карлсону по штанам с пропеллером!
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27.10.2021 12:33 Ответить
А что там Госдеп? Пока еще не время дать команду?!
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27.10.2021 11:34 Ответить
Саакашвили радикалист по натуре. Не учел,что народ...он и есть народ. Тем более под пропагандой кацапов. Спасать сразу не кинулся.Ему нужна кровь. Чтобы дойти до стадии такого же радикализма.Видимо Михаил пошел в вабанк...
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27.10.2021 11:35 Ответить
А може причина бвльш проста - наркотики і віскарь в 9:30 ранку?
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27.10.2021 11:38 Ответить
Грузини писали, що то була їхня спецоперація виманювання Саакашвілі в Грузію. Малювали йому картину, що от приїде і влада впаде ... От він і приїхав і прямому і в переносному значеннях.

Приїхав, іще і Україну підставив.
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27.10.2021 11:42 Ответить
«Радикаліст», «зарплата как в рахє»-з тобою все зрозуміло.
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27.10.2021 12:26 Ответить
Дайте ему борща напоследок
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27.10.2021 11:37 Ответить
Михуил, свобода возможна. За хорошее поведение по условно досрочному . Лет через 6.
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27.10.2021 11:39 Ответить
Задолбали, смирительная рубашка и шланг в рот.
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27.10.2021 11:39 Ответить
Его выбор. Тогда закройте и забудьте. Нефиг на самоубийц время тратить.
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27.10.2021 11:39 Ответить
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27.10.2021 11:40 Ответить
ну и чудненько... пожелание учтено
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27.10.2021 11:40 Ответить
Смерть,Миша,только смерть...свобода тебе не светит лет 6...
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27.10.2021 18:52 Ответить
У нього була свобода, молоденька тьолочка і 100%-на інформація, що в Грузії проти нього порушено декілька кримінальних справ. Чому він туди поїхав? Моя версія - під дією психотропних речовин, інших пояснень нема.
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27.10.2021 11:43 Ответить
Юродствуешь? Кроме телок и психотропов больше в голове ничего нет?
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27.10.2021 12:00 Ответить
Издевается. И совершенно справделиво. Некто решил, чтол у него штаны с пропеллером, и если что, народ вынесет его на руках прямо в президентское кресло. Очень себя любит, но не учел одного. Он нахрен в Грузии не нужен, как и в Украине. Артистов разговорного жанра и без него хватает.
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27.10.2021 12:14 Ответить
То есть вы беретесь судить о человеке на основании картинок из интернета? Ну-ну...
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27.10.2021 13:10 Ответить
Можливо і це. Але основне, то операція грузинських спецслужб по виманюванню + допомога наших спецслужб (про це в Грузії теж писали). Як що наші і не допомагали, то, з високою вірогідністю, "не заважали". Адже Саакашвілі незручний союзник для любої влади, він може бути тільки першим. От і спекалися.
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27.10.2021 12:01 Ответить
ну да. в фуре в вентиляционном отсеке. пару дней как минимум. это ж как вштыриться нужно было?
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27.10.2021 12:27 Ответить
А других идей нет?
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27.10.2021 14:20 Ответить
Дамочки бальзаковского возраста аж обмочились.
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27.10.2021 11:46 Ответить
Він зараз не в тій ситуації, щоб висувати ультиматуми.
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27.10.2021 11:54 Ответить
карлсон нам будет тебя не хватать ....
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27.10.2021 11:56 Ответить
где-то такое уже было...

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27.10.2021 11:59 Ответить
>проблемы с передвижением

все видели как он на решетку залез и сердечки крутил
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27.10.2021 12:06 Ответить
Ему так хреново..., но он неумрет. Канешна не умрет - жрет по ночам в два горла.
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27.10.2021 12:10 Ответить
может это передозировка медом
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27.10.2021 12:13 Ответить
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27.10.2021 12:18 Ответить
Начхати,що там буде з приблудним боровом з пропеллером.Головне,щоб більше ноги його у нас не було.На утримання того гастролера афериста Україна потратила купу грошей.Для чого?Краще б кисень на ті гроші для лікарень закупили.
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27.10.2021 12:22 Ответить
...На утримання того гастролера афериста Україна потратила купу грошей... Огромный оклад за ничегонеделание за госсчет!!! это преступление зеленого !!! домик достроил под Обуховом.
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27.10.2021 13:25 Ответить
Всім відверто насрати
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27.10.2021 12:23 Ответить
Почему молчит его любовница??
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27.10.2021 12:31 Ответить
Значит здоровый.
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27.10.2021 12:58 Ответить
У меня кот такой же отважный - всегда ставит меня перед выбором: или ты дашь мне свежую говяжью вырезку, или я жрать ничего не буду - вот умру, а ты плакать будешь! Это при том, что у него брюхо по земле трется во время ходьбы.
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27.10.2021 12:59 Ответить
И кто в итоге побеждает??? У меня такой пес!! Я **** жрать не буду тебе на зло, пойду по помойкам, все, ухожу, ушел, в смысле я не вернусь, все это конец, не ждите меня... Выхожу утром - сидит, миской сучит -ЖРАТЬ ДАВАЙ!!! Так шо плавали, знаем!!!
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27.10.2021 13:32 Ответить
Побеждает, как всегда, голод. У кота эти понты исключительно когда тепло - как дело доходит до ночи - жрет все, что положишь. А так, днем, даже под ноги падает - можно через него перецепиться и упасть - но, эти фокусы не проходят, один шалбан меняет у него настроение моментально. Жалею я его, мудака рыжего, мясом кормлю.
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27.10.2021 15:55 Ответить
Какие-то упыри, из тех, кто "самые умные", предлагали на полном серьезе назначить это "создание" премьер-министром Украины!
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27.10.2021 13:02 Ответить
кацапы и подбарыжные боты ликуют.
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27.10.2021 15:06 Ответить
он продался зеленскому, поэтому украинцам пох на него
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27.10.2021 16:28 Ответить
 
 