Или смерть, или свобода: Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдани

Голодающий в грузинской тюрьме экс-президент Грузи Михеил Саакашвили категорически отказывается от перевода в тюремную больницу. Он написал новое письмо, которое озвучил адвокат политика Ника Гварамия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия.Онлайн".

Гварамия сообщил, что Михеил Саакашвили категорически отказывается от его перевода в тюремную больницу в Глдани.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", - отмечается в письме Саакашвили.

"Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", — заявил Гварамия.

По словам Ники Гварамия, единственное, что вдохновляет Саакашвили - это его мотивация к неминуемой победе.

"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михеил Саакашвили не умрет", - сказал Ника Гварамия.

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По словам Гварамия, Саакашвили призвал всех прийти на избирательные участки и поприветствовал кандидатов в мэры.

"Ему это очень нравится, и он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это", — сказал Гварамия.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.