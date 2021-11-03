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Новости
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Завтра Рада по сокращенной процедуре назначит ряд министров, - Арахамия

Завтра Рада по сокращенной процедуре назначит ряд министров, - Арахамия

Завтра, 4 ноября, парламент сократит процедуру по назначению ряда министров Кабмина.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сократим все, что можно. Но точно будут выступления два "за" два "против" (во время рассмотрения каждого из назначений. - Ред.)", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему парламент не будет заслушивать кандидатов в министры, Арахамия заявил: "Почему? Просто будет не какая-то большая речь, а какая-то интра, потом два "за" два "против" и голосование".

Он рассказал, что завтра назначат первого вице-премьера-министра экономики, министра обороны, министра по вопросам реинтеграции, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а вопрос назначения министра экологии будет рассматриваться позже. 

Тажке по данным Арахамии, завтра будет назначен руководитель Аппарата Верховной Рады. 

Как сообщалось, сегодня Рада отправила в отставку 5 министров. Речь идет об АбрамовскомЛюбченко, Резникове, Уруском и Таране

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предложила кандидатов на вакантные места министров, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) назначение (2184) Арахамия Давид (991) Слуга народа (2638)


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Топ комментарии
+3
Судить вас скотов тоже надо будет по сокращенной процедуре...два за...два против...и червонец строгача...каждому...
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03.11.2021 14:53 Ответить
+2
быстро назначают, потом быстро снимают, и так по кругу...
а можно рассмотреть министров не из СН?
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03.11.2021 14:45 Ответить
+2
Нет
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03.11.2021 14:48 Ответить
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быстро назначают, потом быстро снимают, и так по кругу...
а можно рассмотреть министров не из СН?
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03.11.2021 14:45 Ответить
Нет
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03.11.2021 14:48 Ответить
и самое главное в круговороте этого гофна - безответственность ! никто ни за что не отвечает... подурковал...нажился...отхлынул...( а связи остались)
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03.11.2021 14:48 Ответить
Командовать парадом буду я!
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03.11.2021 14:45 Ответить
по сокращенной процедуре ))))) - это так умиляет )))
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03.11.2021 14:47 Ответить
Раду можно закрывать на амбарный замок! Делать маленький кабинетик на первом этаже на Банковой и там всю эту шнабутень "принимать" вместе с психотропными таблетками.
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03.11.2021 14:48 Ответить
Ставки сделаны.Ставок больше нет.
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03.11.2021 14:50 Ответить
Судить вас скотов тоже надо будет по сокращенной процедуре...два за...два против...и червонец строгача...каждому...
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03.11.2021 14:53 Ответить
Мабуть тому і помилка, що завтра 4 октября! А какая разніца?
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03.11.2021 14:53 Ответить
Арахамия в очередной раз доказывает, что вся проблема в кроватях, стоящих в кабинете министров. И от того, как быстро и ловко они поменяют, ситуация в Украине значительно улучшится. А мог бы просто сказать, что увольняем тех, кто не сработался с Ермаком.
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03.11.2021 14:55 Ответить
Больше министров, тупых и продажных. График ротации будет прилагаться?
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03.11.2021 14:57 Ответить
Ото пашуть!
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03.11.2021 14:58 Ответить
 
 