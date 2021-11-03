Завтра Рада по сокращенной процедуре назначит ряд министров, - Арахамия

Завтра, 4 ноября, парламент сократит процедуру по назначению ряда министров Кабмина.

Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сократим все, что можно. Но точно будут выступления два "за" два "против" (во время рассмотрения каждого из назначений. - Ред.)", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему парламент не будет заслушивать кандидатов в министры, Арахамия заявил: "Почему? Просто будет не какая-то большая речь, а какая-то интра, потом два "за" два "против" и голосование".

Он рассказал, что завтра назначат первого вице-премьера-министра экономики, министра обороны, министра по вопросам реинтеграции, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а вопрос назначения министра экологии будет рассматриваться позже.

Тажке по данным Арахамии, завтра будет назначен руководитель Аппарата Верховной Рады.

Как сообщалось, сегодня Рада отправила в отставку 5 министров. Речь идет об Абрамовском, Любченко, Резникове, Уруском и Таране.

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