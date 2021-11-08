Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину. ДОКУМЕНТ
89 народных депутатов направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обращение по поводу содержания в колонии третьего президента страны, главы Исполкома реформ Украины Михеила Саакашвили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".
"Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михеила Саакашвили", – заявили нардепы.
Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.
"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михеила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михеилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михеилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михеила Саакашвили в Украину", – добавили авторы обращения.
Согласно сопроводительным материалам, исходящий документ зарегистрировали 6 ноября.
Документ подписали 89 парламентариев, среди них – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его коллеги по фракции Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Елена Шуляк, Михаил Радуцкий, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и ряд нардепов от этой партии, также в списке есть представители "Батьківщини".
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.
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Навіщо він Україні?
суху бажано.
- Грузия это не Украина - и поэтому Миша будет сидеть..
Заспіваєте йму «суліко»...
Але фіг він сконає... ще чуток і весь цей цирк скінчться - Лоханкін вихопить мосла з борщу і почне хомячити...
https://youtu.be/Q6I561axxNY
И не теряет бодрость духа никогда».
Стаття bbc 2012рік
https://www.bbc.com/russian/international/2012/09/120921_georgia_prison_reforms_analysis Распространение на оппозиционных грузинских телеканалах видеозаписей, показывающих избиения и издевательства над заключенными в Глданской тюрьме, вызвали огромное возмущение в Грузии. Спонтанные демонстрации продолжаются на улицах Тбилиси и других городов.
сало там, вареники, самогону?
Миша создает клоунаду из всего. Его партактив сегодня Мишу сравнивает с Иисусом, Иванишвили - П.Пилат, а голодающая Мишина соратница - Ж. д'Арк.
Показали уже, как он голодает - принимая "мед. добавки" в виде пюре из печени и соков.
Так же он устроил эстрадный концерт на пр. Руставели в августе 2008г., празднуя "победу над Россией".
Миша сражается с реальностью, и его секта живет именно в параллельном виде.
А, може, і ні