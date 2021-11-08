Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину. ДОКУМЕНТ

89 народных депутатов направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обращение по поводу содержания в колонии третьего президента страны, главы Исполкома реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

"Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михеила Саакашвили", – заявили нардепы.



Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.

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"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михеила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михеилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михеилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михеила Саакашвили в Украину", – добавили авторы обращения.

Согласно сопроводительным материалам, исходящий документ зарегистрировали 6 ноября.



Документ подписали 89 парламентариев, среди них – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его коллеги по фракции Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Елена Шуляк, Михаил Радуцкий, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и ряд нардепов от этой партии, также в списке есть представители "Батьківщини".









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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.