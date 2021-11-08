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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину. ДОКУМЕНТ

89 народных депутатов направили президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили обращение по поводу содержания в колонии третьего президента страны, главы Исполкома реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Гордон".

"Наши два народа знают самую высокую цену свободы и без колебаний готовы ее защищать и отстаивать за счет своей жизни. В основе нашей жизнедеятельности прочно укоренены принципы уважения фундаментальных прав человека. Понимая это, мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг ареста и заключения гражданина Украины Михеила Саакашвили", – заявили нардепы.

Они подчеркнули, что защита прав экс-президента Грузии является правом и обязательством Украины, гражданином которой тот является с 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к властям Грузии с призывом срочно обеспечить Саакашвили надлежащим лечением, - Денисова

"Мы обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михеила Саакашвили. После длительного голодания его жизнь действительно оказалась под угрозой. Необходима срочная госпитализация Михеила Саакашвили в гражданскую частную больницу высшего класса. Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь необходимостью надлежащей защиты законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили, призываем вас: безотлагательно обеспечить Михеилу Саакашвили высокий уровень медицинской опеки, что гарантирует сохранение его жизни и здоровья, обеспечить Михеилу Саакашвили беспрепятственное получение должной консульско-правовой и адвокатской защиты, как можно скорее вернуть Михеила Саакашвили в Украину", – добавили авторы обращения.

Согласно сопроводительным материалам, исходящий документ зарегистрировали 6 ноября.

Документ подписали 89 парламентариев, среди них – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его коллеги по фракции Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Елена Шуляк, Михаил Радуцкий, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк и ряд нардепов от этой партии, также в списке есть представители "Батьківщини".

Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину 01
Народные депутаты просят вернуть Саакашвили в Украину 02

Читайте также: Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси, - Пенитенциарная служба Грузии

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси.

Автор: 

ВР (29228) Грузия (4499) депутат (3310) обращение (743) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+27
Вислати підписантів на ПМЖ до Саакашвілі.
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08.11.2021 20:56
+25
Слуги наркомана не представляют народ Украины и Украину.
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08.11.2021 20:52
+23
Він тут чужак.Нехай сидить на історичній Батьківщині.
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08.11.2021 20:51
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Він тут чужак.Нехай сидить на історичній Батьківщині.
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08.11.2021 20:51 Ответить
Они отвлекают народ Украины от всех проблем и переводят на Саакашвили. Почему депутаты не озабочены полным развалом медицины в стране? Почему Ляшко сатанит до сих пор? Почему Украина занимает 3 место по смертности от Ковид в мире? Потому что развалили медицину, семейные врачи не ходят по вызовам и не лечат больных, у них нет даже приблизительного плана лечения коронавирусных, назначают абы что, что в голову взбредет. Больные вынуждены сами добираться в поликлинику заражая по пути всех окружающих, сидя в очередях, погибают прямо возле регистратур с температурой 40 и никого это не чешет. Обследование вовремя не назначают, отказывают в анализах, если бы не частная медицина не знаю что и было бы. В больницы берут только полутрупов, которых и лечить уже поздно, хотя можно было бы вылечить , если бы брали вовремя. В больницах полно тяжелых больных после так называемой вакцинации, так и диагноз пишут поствакцинальная коронавирусная пневмония. Вобщем пипец с медициной, она стала зеленым геноцидным болотом. Пора уже эту власть кастрировать за уничтожение людей.
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08.11.2021 21:56 Ответить
Ти цю владу обрала! Ти за неї агітувала! Жери та не вдавись!
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08.11.2021 23:23 Ответить
Слуги наркомана не представляют народ Украины и Украину.
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08.11.2021 20:52 Ответить
Бульбашки ні про що

Навіщо він Україні?
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08.11.2021 20:52 Ответить
Довго намагався розібратися, хто ж мені огидніший -Гарібашвілі чи Саакашвілі і зрозумів, що барига і мародьор Зеленський.
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08.11.2021 20:53 Ответить
Вислати підписантів на ПМЖ до Саакашвілі.
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08.11.2021 20:56 Ответить
Подарите им собаку...
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08.11.2021 20:56 Ответить
Это правильно, она будет доедать после голодающего.
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08.11.2021 21:41 Ответить
виродки слугоублюдошні
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08.11.2021 20:56 Ответить
жаль шо офис вкупе с бубой не поддержали голодовку михо...
суху бажано.
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08.11.2021 20:58 Ответить
это "депитутське зверненя" это подделка!.. не отпускайте этого нарко/барИгу!.. пусть сидит!
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08.11.2021 21:02 Ответить
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08.11.2021 21:13 Ответить
ник то не имеет права незаконно пересекать границы Грузии
- Грузия это не Украина - и поэтому Миша будет сидеть..
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08.11.2021 21:03 Ответить
Его отпустят, обязательно. Лет через десять
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08.11.2021 21:03 Ответить
Як сконає, то повернуть...
Заспіваєте йму «суліко»...
Але фіг він сконає... ще чуток і весь цей цирк скінчться - Лоханкін вихопить мосла з борщу і почне хомячити...
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08.11.2021 21:07 Ответить
ща буба заспивайе...
https://youtu.be/Q6I561axxNY
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08.11.2021 21:07 Ответить
Україні нафіг не потрібний, а ось в партію слуг наркомана саме те
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08.11.2021 21:08 Ответить
"Я свободен..."

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08.11.2021 21:12 Ответить
«Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
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08.11.2021 21:16 Ответить
Це вже Міхо такий?
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08.11.2021 21:16 Ответить
Закон бумерангу в дії.Мішико перевели в тюремну лікарню Глдані.Це та тюрма,де при президентстві Карлсона знущалися над зеками.Скоріш за все саме тому деякі зюзіки,арахамії і яськи гвалт зчинили.Бояться за свого волоцюгу
Стаття bbc 2012рік
https://www.bbc.com/russian/international/2012/09/120921_georgia_prison_reforms_analysis Распространение на оппозиционных грузинских телеканалах видеозаписей, показывающих избиения и издевательства над заключенными в Глданской тюрьме, вызвали огромное возмущение в Грузии. Спонтанные демонстрации продолжаются на улицах Тбилиси и других городов.
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08.11.2021 21:12 Ответить
Депутатам респект , а что президент ?
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08.11.2021 21:13 Ответить
приЗЕдент гавнюк...
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08.11.2021 21:28 Ответить
Какой президент?
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08.11.2021 22:06 Ответить
Так так ніхто і не пояснив. Чого він кинув роботу та поперся в Грузію?
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08.11.2021 21:15 Ответить
А він хотів як Чебурашка,помандрувати в ящиках з апельсинами...)
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08.11.2021 21:59 Ответить
а можна всіх 89 депутатів відправити до Саакашвілі, нехай краще там його підтримують, а на їх місце обрати 89 яки будуть боротися за Україну, а не за політичних аферистів
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08.11.2021 21:15 Ответить
осбенно депутаты готовы защищать ценой своей жизни.... с сумками, часами, косюмами на сотни тыся долларов.. вот прямо с них и начнут, все продадут и пошлют выкуп в грузию.. как же заэпали эти лицемерыв армани...........
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08.11.2021 21:25 Ответить
Нафіг віт тут потрібен.
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08.11.2021 21:27 Ответить
Суд Грузии признал Карлсона преступником и определил срок!!! Карлсон ДОБРОВОЛЬНО поехал в Грузию отбывать наказание. А украинский сброд, выбранный быдлом в депутаты, просит, по беспределу, карсона освободить!!! Но!!! Там нет своего прокурора и карманного судьи, и МВД не сопровождает обкуренных слуг урода по ****** и не помогает им кончить... УБЛЮДКИ вы кого выбрали??? Это какими подонками нужно быть, что бы во время войны, выбирать клоунов и плечевых с окружной во власть!!!
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08.11.2021 21:27 Ответить
Поверніть до України добробут!
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08.11.2021 21:28 Ответить
правильно.
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08.11.2021 21:35 Ответить
може лучше туда ему передачку собрать?
сало там, вареники, самогону?
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08.11.2021 21:37 Ответить
Горячей смолы. В глотку.
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08.11.2021 22:05 Ответить
Еще бы Ясько не подписала.. Да только нах он тут сдался? Своих клоунов мало?
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08.11.2021 21:37 Ответить
89 народных депутатов направили президенту Грузии .- Раскол в обезьяннике Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский.
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08.11.2021 21:38 Ответить
цікава в нього роль в цьому театрі
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08.11.2021 21:39 Ответить
Як же вони вже дістали з цим павіаном. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUyvNB_Hg3P0pgFNuKp2iVOiiIY6gulgzjhDfj4li2vjEtOgclq-_3CpfDeUEtL00bUW_xImRxPweczZdEkEXu447I-tJlI-J8RVwRrk-XG02jS2PZqVftD_M6CNdTTNE&__tn__=*NK-R #ЖріМіша
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08.11.2021 21:56 Ответить
Очень рад адекватным комментариям. Он вернется через 6 лет.
Миша создает клоунаду из всего. Его партактив сегодня Мишу сравнивает с Иисусом, Иванишвили - П.Пилат, а голодающая Мишина соратница - Ж. д'Арк.
Показали уже, как он голодает - принимая "мед. добавки" в виде пюре из печени и соков.
Так же он устроил эстрадный концерт на пр. Руставели в августе 2008г., празднуя "победу над Россией".
Миша сражается с реальностью, и его секта живет именно в параллельном виде.
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08.11.2021 21:58 Ответить
А что жена, Сандра, говорит?
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08.11.2021 22:03 Ответить
заздрить Лізам.
А, може, і ні
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08.11.2021 22:37 Ответить
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08.11.2021 22:06 Ответить
«Ой ***** ліл». (с)
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08.11.2021 23:19 Ответить
Интересно почему реакция США на арест Миши нулевая))
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08.11.2021 22:27 Ответить
ну, якби в тебе викрутка зламалась - яку би ти публічну реакцію продемонстрував?
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08.11.2021 22:38 Ответить
Если Саакашвили нельзя вернуть депутатам ВР, пусть депутатов ВР вернут Саакашвили.
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08.11.2021 22:45 Ответить
Михо не хочет в Украину! Он потерял веру в Украину. Делать здесь нечего.
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08.11.2021 22:46 Ответить
Михо крутит своё кино, историческое
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08.11.2021 22:52 Ответить
Если кто и может повлиять на решение грузинской стороны, то это только США.. Вопрос только в одном, нужен ли им "подбитый летчик" Михо или нет.
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08.11.2021 22:53 Ответить
Дивно, що не вся монобільшість підписала це звернення, лише 89 і то з "волонтерами".
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09.11.2021 06:49 Ответить
Це те саме якби Янукович потайки потрапив на Україну, маючи російський паспорт, був арештований - а Росія вимагала його повернути.
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09.11.2021 07:27 Ответить
Взамен на подписантов,можно вернуть.Потом найти два дубочка,нагнуть,привязать к каждому по ноге и ...отпустить.Заслужил.
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09.11.2021 07:30 Ответить
 
 