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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Народні депутати просять повернути Саакашвілі до України. ДОКУМЕНТ

Народні депутати просять повернути Саакашвілі до України. ДОКУМЕНТ

89 народних депутатів надіслали президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністру країни Іраклію Гарібашвілі звернення щодо утримання в колонії третього президента країни, голови Виконкому реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

"Наші два народи знають найвищу ціну свободи і без вагань готові її захищати та відстоювати коштом свого життя. В основі нашої життєдіяльності міцно вкорінені принципи поваги до фундаментальних прав людини. Розуміючи це, ми глибоко стурбовані ситуацією навколо арешту та ув'язнення громадянина України Міхеіла Саакашвілі" – заявили нардепи.

Вони наголосили, що захист прав експрезидента Грузії є правом та зобов'язанням України, громадянином якої той є із 2015 року.

Читайте: Саакашвілі госпіталізовано до тюремної лікарні у Тбілісі, - Пенітенціарна служба Грузії

"Ми занепокоєні погіршенням стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Після тривалого голодування його життя дійсно опинилося під загрозою. Необхідна термінова госпіталізація Михайла Саакашвілі до цивільної приватної лікарні найвищого класу. Враховуючи вищевикладене, а також керуючись необхідністю належного захисту законних прав та інтересів громадянина вас: невідкладно забезпечити Михайлу Саакашвілі високий рівень медичної опіки, що гарантуватиме збереження його життя та здоров'я; забезпечити Михайлу Саакашвілі безперешкодне отримання належного консульсько-правового та адвокатського захисту; якнайшвидше повернути Михайла Саакашвілі до України", – додали автори звернення.

Відповідно до супровідних матеріалів, вихідний документ зареєстрували 6 листопада.

Також читайте: "Тепер я помру з голоду, щоб своїм прикладом звільнити Грузію і "зняти її з пазурів" російських олігархів": нова заява Саакашвілі

Документ підписало 89 парламентаріїв, серед них – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його колеги по фракції Єлизавета Ясько, Єлизавета Богуцька, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Олена Шуляк, Михайло Радуцький; голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та низка нардепів від цієї партії, також у списку є представники "Батьківщини".

Народні депутати просять повернути Саакашвілі до України 01
Народні депутати просять повернути Саакашвілі до України 02

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.

Автор: 

ВР (14942) Грузія (1843) депутат (1771) звернення (598) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+27
Вислати підписантів на ПМЖ до Саакашвілі.
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08.11.2021 20:56
+25
Слуги наркомана не представляют народ Украины и Украину.
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08.11.2021 20:52
+23
Він тут чужак.Нехай сидить на історичній Батьківщині.
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08.11.2021 20:51
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Він тут чужак.Нехай сидить на історичній Батьківщині.
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08.11.2021 20:51 Відповісти
Они отвлекают народ Украины от всех проблем и переводят на Саакашвили. Почему депутаты не озабочены полным развалом медицины в стране? Почему Ляшко сатанит до сих пор? Почему Украина занимает 3 место по смертности от Ковид в мире? Потому что развалили медицину, семейные врачи не ходят по вызовам и не лечат больных, у них нет даже приблизительного плана лечения коронавирусных, назначают абы что, что в голову взбредет. Больные вынуждены сами добираться в поликлинику заражая по пути всех окружающих, сидя в очередях, погибают прямо возле регистратур с температурой 40 и никого это не чешет. Обследование вовремя не назначают, отказывают в анализах, если бы не частная медицина не знаю что и было бы. В больницы берут только полутрупов, которых и лечить уже поздно, хотя можно было бы вылечить , если бы брали вовремя. В больницах полно тяжелых больных после так называемой вакцинации, так и диагноз пишут поствакцинальная коронавирусная пневмония. Вобщем пипец с медициной, она стала зеленым геноцидным болотом. Пора уже эту власть кастрировать за уничтожение людей.
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08.11.2021 21:56 Відповісти
Ти цю владу обрала! Ти за неї агітувала! Жери та не вдавись!
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08.11.2021 23:23 Відповісти
Слуги наркомана не представляют народ Украины и Украину.
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08.11.2021 20:52 Відповісти
Бульбашки ні про що

Навіщо він Україні?
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08.11.2021 20:52 Відповісти
Довго намагався розібратися, хто ж мені огидніший -Гарібашвілі чи Саакашвілі і зрозумів, що барига і мародьор Зеленський.
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08.11.2021 20:53 Відповісти
Вислати підписантів на ПМЖ до Саакашвілі.
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08.11.2021 20:56 Відповісти
Подарите им собаку...
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08.11.2021 20:56 Відповісти
Это правильно, она будет доедать после голодающего.
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08.11.2021 21:41 Відповісти
виродки слугоублюдошні
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08.11.2021 20:56 Відповісти
жаль шо офис вкупе с бубой не поддержали голодовку михо...
суху бажано.
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08.11.2021 20:58 Відповісти
это "депитутське зверненя" это подделка!.. не отпускайте этого нарко/барИгу!.. пусть сидит!
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08.11.2021 21:02 Відповісти
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08.11.2021 21:13 Відповісти
ник то не имеет права незаконно пересекать границы Грузии
- Грузия это не Украина - и поэтому Миша будет сидеть..
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08.11.2021 21:03 Відповісти
Его отпустят, обязательно. Лет через десять
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08.11.2021 21:03 Відповісти
Як сконає, то повернуть...
Заспіваєте йму «суліко»...
Але фіг він сконає... ще чуток і весь цей цирк скінчться - Лоханкін вихопить мосла з борщу і почне хомячити...
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08.11.2021 21:07 Відповісти
ща буба заспивайе...
https://youtu.be/Q6I561axxNY
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08.11.2021 21:07 Відповісти
Україні нафіг не потрібний, а ось в партію слуг наркомана саме те
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08.11.2021 21:08 Відповісти
"Я свободен..."

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08.11.2021 21:12 Відповісти
«Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
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08.11.2021 21:16 Відповісти
Це вже Міхо такий?
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08.11.2021 21:16 Відповісти
Закон бумерангу в дії.Мішико перевели в тюремну лікарню Глдані.Це та тюрма,де при президентстві Карлсона знущалися над зеками.Скоріш за все саме тому деякі зюзіки,арахамії і яськи гвалт зчинили.Бояться за свого волоцюгу
Стаття bbc 2012рік
https://www.bbc.com/russian/international/2012/09/120921_georgia_prison_reforms_analysis Распространение на оппозиционных грузинских телеканалах видеозаписей, показывающих избиения и издевательства над заключенными в Глданской тюрьме, вызвали огромное возмущение в Грузии. Спонтанные демонстрации продолжаются на улицах Тбилиси и других городов.
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08.11.2021 21:12 Відповісти
Депутатам респект , а что президент ?
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08.11.2021 21:13 Відповісти
приЗЕдент гавнюк...
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08.11.2021 21:28 Відповісти
Какой президент?
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08.11.2021 22:06 Відповісти
Так так ніхто і не пояснив. Чого він кинув роботу та поперся в Грузію?
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08.11.2021 21:15 Відповісти
А він хотів як Чебурашка,помандрувати в ящиках з апельсинами...)
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08.11.2021 21:59 Відповісти
а можна всіх 89 депутатів відправити до Саакашвілі, нехай краще там його підтримують, а на їх місце обрати 89 яки будуть боротися за Україну, а не за політичних аферистів
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08.11.2021 21:15 Відповісти
осбенно депутаты готовы защищать ценой своей жизни.... с сумками, часами, косюмами на сотни тыся долларов.. вот прямо с них и начнут, все продадут и пошлют выкуп в грузию.. как же заэпали эти лицемерыв армани...........
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08.11.2021 21:25 Відповісти
Нафіг віт тут потрібен.
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08.11.2021 21:27 Відповісти
Суд Грузии признал Карлсона преступником и определил срок!!! Карлсон ДОБРОВОЛЬНО поехал в Грузию отбывать наказание. А украинский сброд, выбранный быдлом в депутаты, просит, по беспределу, карсона освободить!!! Но!!! Там нет своего прокурора и карманного судьи, и МВД не сопровождает обкуренных слуг урода по ****** и не помогает им кончить... УБЛЮДКИ вы кого выбрали??? Это какими подонками нужно быть, что бы во время войны, выбирать клоунов и плечевых с окружной во власть!!!
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08.11.2021 21:27 Відповісти
Поверніть до України добробут!
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08.11.2021 21:28 Відповісти
правильно.
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08.11.2021 21:35 Відповісти
може лучше туда ему передачку собрать?
сало там, вареники, самогону?
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08.11.2021 21:37 Відповісти
Горячей смолы. В глотку.
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08.11.2021 22:05 Відповісти
Еще бы Ясько не подписала.. Да только нах он тут сдался? Своих клоунов мало?
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08.11.2021 21:37 Відповісти
89 народных депутатов направили президенту Грузии .- Раскол в обезьяннике Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский.
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08.11.2021 21:38 Відповісти
цікава в нього роль в цьому театрі
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08.11.2021 21:39 Відповісти
Як же вони вже дістали з цим павіаном. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B6%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUUyvNB_Hg3P0pgFNuKp2iVOiiIY6gulgzjhDfj4li2vjEtOgclq-_3CpfDeUEtL00bUW_xImRxPweczZdEkEXu447I-tJlI-J8RVwRrk-XG02jS2PZqVftD_M6CNdTTNE&__tn__=*NK-R #ЖріМіша
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08.11.2021 21:56 Відповісти
Очень рад адекватным комментариям. Он вернется через 6 лет.
Миша создает клоунаду из всего. Его партактив сегодня Мишу сравнивает с Иисусом, Иванишвили - П.Пилат, а голодающая Мишина соратница - Ж. д'Арк.
Показали уже, как он голодает - принимая "мед. добавки" в виде пюре из печени и соков.
Так же он устроил эстрадный концерт на пр. Руставели в августе 2008г., празднуя "победу над Россией".
Миша сражается с реальностью, и его секта живет именно в параллельном виде.
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08.11.2021 21:58 Відповісти
А что жена, Сандра, говорит?
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08.11.2021 22:03 Відповісти
заздрить Лізам.
А, може, і ні
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08.11.2021 22:37 Відповісти
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08.11.2021 22:06 Відповісти
«Ой ***** ліл». (с)
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08.11.2021 23:19 Відповісти
Интересно почему реакция США на арест Миши нулевая))
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08.11.2021 22:27 Відповісти
ну, якби в тебе викрутка зламалась - яку би ти публічну реакцію продемонстрував?
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08.11.2021 22:38 Відповісти
Если Саакашвили нельзя вернуть депутатам ВР, пусть депутатов ВР вернут Саакашвили.
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08.11.2021 22:45 Відповісти
Михо не хочет в Украину! Он потерял веру в Украину. Делать здесь нечего.
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08.11.2021 22:46 Відповісти
Михо крутит своё кино, историческое
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08.11.2021 22:52 Відповісти
Если кто и может повлиять на решение грузинской стороны, то это только США.. Вопрос только в одном, нужен ли им "подбитый летчик" Михо или нет.
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08.11.2021 22:53 Відповісти
Дивно, що не вся монобільшість підписала це звернення, лише 89 і то з "волонтерами".
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09.11.2021 06:49 Відповісти
Це те саме якби Янукович потайки потрапив на Україну, маючи російський паспорт, був арештований - а Росія вимагала його повернути.
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09.11.2021 07:27 Відповісти
Взамен на подписантов,можно вернуть.Потом найти два дубочка,нагнуть,привязать к каждому по ноге и ...отпустить.Заслужил.
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09.11.2021 07:30 Відповісти
 
 