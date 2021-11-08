Народні депутати просять повернути Саакашвілі до України. ДОКУМЕНТ

89 народних депутатів надіслали президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністру країни Іраклію Гарібашвілі звернення щодо утримання в колонії третього президента країни, голови Виконкому реформ України Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

"Наші два народи знають найвищу ціну свободи і без вагань готові її захищати та відстоювати коштом свого життя. В основі нашої життєдіяльності міцно вкорінені принципи поваги до фундаментальних прав людини. Розуміючи це, ми глибоко стурбовані ситуацією навколо арешту та ув'язнення громадянина України Міхеіла Саакашвілі" – заявили нардепи.

Вони наголосили, що захист прав експрезидента Грузії є правом та зобов'язанням України, громадянином якої той є із 2015 року.

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"Ми занепокоєні погіршенням стану здоров'я Михайла Саакашвілі. Після тривалого голодування його життя дійсно опинилося під загрозою. Необхідна термінова госпіталізація Михайла Саакашвілі до цивільної приватної лікарні найвищого класу. Враховуючи вищевикладене, а також керуючись необхідністю належного захисту законних прав та інтересів громадянина вас: невідкладно забезпечити Михайлу Саакашвілі високий рівень медичної опіки, що гарантуватиме збереження його життя та здоров'я; забезпечити Михайлу Саакашвілі безперешкодне отримання належного консульсько-правового та адвокатського захисту; якнайшвидше повернути Михайла Саакашвілі до України", – додали автори звернення.

Відповідно до супровідних матеріалів, вихідний документ зареєстрували 6 листопада.

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Документ підписало 89 парламентаріїв, серед них – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його колеги по фракції Єлизавета Ясько, Єлизавета Богуцька, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Олена Шуляк, Михайло Радуцький; голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та низка нардепів від цієї партії, також у списку є представники "Батьківщини".





Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.