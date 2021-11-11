Терехов стал мэром Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации городским головой Игоря Терехова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комиссия решила: зарегистрировать Харьковским городским головой... Терехова Игоря Александровича, выдвинутого местной городской организацией политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", - говорится в постановлении, принятом единогласно.

Перед голосованием глава избиркома Елена Матвиенко сообщила, что Терехов подал необходимые для регистрации документы (в частности, заявление о регистрации городским головой, заявление о прекращении действия представительского мандата, а также решение о прекращении полномочий секретаря Харьковского горсовета).

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Комиссия также единогласно прекратила полномочия Терехова как депутата городского совета и приняла решение о регистрации новым депутатом от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Алексея Топчия.

Ранее в четверг депутаты Харьковского горсовета большинством голосов поддержали досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.