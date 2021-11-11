Терехов став мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію міським головою Ігоря Терехова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Комісія ухвалює: зареєструвати Харківським міським головою... Терехова Ігоря Олександровича, висунутого місцевою міською організацією політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", - йдеться в ухвалі, прийнятій одноголосно.

Перед голосуванням голова виборчкому Олена Матвієнко повідомила, що Терехов подав необхідні для реєстрації документи (зокрема, заяву про реєстрацію міським головою, заяву про припинення дії представницького мандату, а також рішення про припинення повноважень секретаря Харківської міськради).

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Комісія також одноголосно припинила повноваження Терехова як депутата міської ради та ухвалила рішення про реєстрацію новим депутатом від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Олексія Топчія.

Раніше у четвер депутати Харківської міськради більшістю голосів підтримали дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова.

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Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.