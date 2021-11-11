Терехов став мером Харкова
Харківська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію міським головою Ігоря Терехова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Комісія ухвалює: зареєструвати Харківським міським головою... Терехова Ігоря Олександровича, висунутого місцевою міською організацією політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", - йдеться в ухвалі, прийнятій одноголосно.
Перед голосуванням голова виборчкому Олена Матвієнко повідомила, що Терехов подав необхідні для реєстрації документи (зокрема, заяву про реєстрацію міським головою, заяву про припинення дії представницького мандату, а також рішення про припинення повноважень секретаря Харківської міськради).
Комісія також одноголосно припинила повноваження Терехова як депутата міської ради та ухвалила рішення про реєстрацію новим депутатом від "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Олексія Топчія.
Раніше у четвер депутати Харківської міськради більшістю голосів підтримали дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова.
Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.
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"Мертва рука Гєпи"
"Харків, Харків,
Де твоє обличчя..."
Микола Хвильовий
У харьковчан уже стало трендом,
выбирать себе в меры мертвецов...
ну, то есть просто - Допа-жопа не прикрытая
(нет, я не харьковчанин, просто предварительно сижу тут вещаю, как попугай...)
Место Терехова в Харьковском горсовете
займет Алексей Топчий
Чем известен Топчий? рыгеонал
СБУ подозревала Топчия в организации беспорядков в Харьковском городском совете 20 июня 2018 года. А также подозревали его в создании «конвертационного центра», который присваивал деньги из бюджета Харькова. 15 июля 2021 года Дзержинский районный суд продолжил досудебное расследование по этому делу до 20 января 2022 года.
По версии СБУ, «Практик» использовали для вывода средств Харьковского городского бюджета в теневой оборот.
https://nakipelo.ua/mesto-terehova-v-harkovskom-gorsovete-zajmet-aleksej-topchij/
https://www.youtube.com/watch?v=l9peENX_WKE
https://www.facebook.com/100001595213690/posts/4971791882883936/?d=n 3 ч. ·
Вже декілька тижнів вся країна спостерігає за подіями навколо жахливого смертельного ДТП у м. Харків, винуватцем якого став 16-річний місцевий мажор Микола, який без прав на швидкості 200 км/год проїхав на червоне світло на Інфініті та протаранив Шевролє.
При перегляді наявних в інформаційному просторі відео з місця аварії навіть звичаній людині, зрозуміло, за кермом був саме він. Проте, є особи, які намагаються поставити даний факт під сумнів. Нам стало відомо, що саме співробітники патрульної поліції оперативно встановили по відеокамерам свідків, які бачили, як за декілька хвилин до трагедії малолітній винуватиць підбирав свою попутницю. Тому, розвести у Колі не вийде.
Водночас, місцеві еліти намагаються зробити винними патрульних поліцейських та перекласти провину за вказане ДТП на них.
Мені здається, що у читача зараз відбудеться вриз мозку від таких тверджень! Але так, є сценаристи, які вирішили розіграти свою комбінацію навколо трагедії і все це не просто так. Беріть поп-корн та читайте далі уважно.
Одразу після аварії батько Миколайчика дзвонить тво голови Харківської обласної державної адміністрації Саші Скакуну. Чому?
Бо Скакун колишній СБУшник та прикривав батька Колі на зорі його становлення, коли той контрабандно завозив м'ясо з Росії. Отримує від нього кеш і нині. У ході розмови Скакун дізнається, що Інфініті на якій скоєно ДТП, 19 жовтня 2021 року свіжо офрмлене на матір Колі, яка в той же день вилітала з країни та фізично не була присутня в МРЕО і це легко перевірити по камерам. Скакун одразу ж вмикається та просить голову поліції області Перліна (донедавна очільник експертно-криміналістичної служби нацполу в Харківській області) попередити керівника МРЕО про таку халепу та посприяти у затягуванні майбутніх експертиз. Як ми бачимо зараз, Перлін обіцянку виконав.
Проте, повернемось до МРЕО - очільник Денис Бакумов, після усвідомлення, що реєстрація Інфініті відбулась з порушенням, звертається до свого рідного брата Сашка Бакумова - нардеп від «Слуги народу»: брате, виручай. І тут Сашко придумав історію, а давайте я підніму на ноги нардепів від Слуг Харківщині і ми всіх собак повісимо на патрульну поліцію.
Читач задасть питання: до чого тут патрульні?!
Сашко Бакумов все продумав: малого Колю зупиняли патрульні приблизно за місяць до страшного дтп і вже тоді вони встановили, що у нього немає прав і повинні були забрати авто на штрафмайданчик. А якщо б патрульні забрали авто, то вочевидь аварії б не було.
У мене питання до Сашка: що ти куриш??? Коли патрульні зупинили малого, то він був за кермом Доджа, а ДТП він скоїв на Інфініті, яке було зареєстроване з порушеннями 19 жовтня 2021 р.!
Сашко Бакумов іде далі і починає піднімати хвилю проти патрульних долучивши до цього кіпішу своїх земляків Слуг: Сушка, Здебського та Микишу. Всі ці веселі комбінатори в чотири горлянки з соцмереж починають зміщувати акценти з Колі на патрульних.
Хіба це вони давали Колі ключі від Інфініті, може вони керували цим авто, хіба це вони прикормили грошима Скакуна, хіба це їх брат очолює МРЕО, хіба це їх брат нардеп?!
Ми продовжимо слідкувати за дійовими особами цієї п'єси та триматимемо вас обов'язково в курсі.
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