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Новости Политика Украины
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суд (24693) Лерос Гео (377) Ермак Денис (92)

Печерский суд продолжит избирать меру пресечения нардепу Леросу 18 ноября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский суд продолжит избирать меру пресечения нардепу Леросу 18 ноября

Печерский районный суд Киева отложил слушание ходатайства следствия об избрании внефракционному народному депутату Гео Леросу меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 ноября для установления обстоятельств сообщения о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании во вторник представитель защиты Лероса сообщил, что Леросу было предъявлено одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах - по ст. 382 УК (неисполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

По его словам, также избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не позволит ему выполнять функции народного депутата.

Читайте также: Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака, - ГБР. ФОТО

Представитель прокуратуры, отвечая на вопрос следователя, есть ли в материалах дела расписка о вручении подозрения, отметил, что ее нет в материалах дела, но такое подозрение было вручено.

Для установления обстоятельств вручения и подозрения суд объявил перерыв в слушании ходатайства до 15:30 18 ноября.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Топ комментарии
+14
Правонарушительные органы дружно исполняют каприз Гундосика - любыми путями убрать Лероса из зала ВР
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16.11.2021 17:27
+12
моня признался что слил дело вагнеровцев врагу, а это госизмена. бутусов доказал что таких операций сорвано семь. сбу не дало военной разведке раскрыть всех влиятельных политиков и больших чиновников работающих на россию. дела про крупной коррупции в ближайшем окружении зеленского уходят на поку и не расследуються или под гриф секретности. БЕНЯ, за которого государственный банк отдал 150 ярдов, чтоб удержать людей от бунтов и спасти экономику приехал и опять безнаказанно грабит Украину и чем же ****, занята прокуратура, рнбо, и внутренняя безопасность? ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!! ФАК Лероса РАССЛЕДУЮТ!!!!!
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16.11.2021 18:35
+8
Справа проти Медведчука тому приклад.
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16.11.2021 17:55
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А що там за пика адвоката за Ланосом?
Це не той що на світлині у цьому повідомленні

Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність Джерело: https://censor.net/ua/n3299823
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16.11.2021 17:25 Ответить
Ти на свою зебільну пику в дзеркало подивись 🙂
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16.11.2021 18:00 Ответить
🐲😈 🤢🤡🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼 Членограй , от мертвого осла уши получишь , а не Лероса !
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16.11.2021 19:20 Ответить
Правонарушительные органы дружно исполняют каприз Гундосика - любыми путями убрать Лероса из зала ВР
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16.11.2021 17:27 Ответить
Якщо судді Печерского суду мали б почуття гумору ,я б їм би порадив обрати "міну запобіжного заходу" в вигляді річного абонімента в Трускавець .

Бо цей "процессе" навіть більш комедний "жарт" Кварталу-95 , ніж відома гра геніталіями на фортеп"яно в три рук... йой -- требо запікать !
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16.11.2021 17:29 Ответить
Зебобіки вже підтягуються захищати потерпілого нар4омана і дЄрмака 😡
Тримайте 🖕🖕🖕🖕✊😹
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16.11.2021 17:32 Ответить
• Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 10-13 ноября 2021 года, демонстрируют, что направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (23%), как неправильное - 69%, затруднились ответить - 8%. За последние два месяца тех, кто считает направление развития страны неправильным, увеличилось (в начале сентября - 58%). Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи и избирателей партии «Слуга народа».



• Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 59%. Юлии Тимошенко доверяют 27%, не доверяют - 71%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 12%.



• Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% - Ю.Тимошенко, 9,2% - Ю.Бойко, 8,3% - Д.Разумкова, 7,0% - Е.Мураева, 6,9% - И.Смешко, 6,1% - В.Гройсмана, 3,3% - О.Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.



• Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 35% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 34% - Ю.Тимошенко, 32% - В.Зеленского, 26% - А.Яценюка, 22% - О.Ляшко, 21% - В.Кличко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Е.Мураева и В.Гройсмана.



• Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%.



• Рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 18,0% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» - 13,9%, «Оппозиционная платформа - За життя» - 10,7%, «Батькивщина» - 10,1%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" - 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.





Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-13 ноября 2021 года
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16.11.2021 17:34 Ответить
зебил,никто уже не обращает внимание на "рейтинг",купленный зекрысами -остальные покупаться просто отказались)))
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16.11.2021 19:08 Ответить
Клоун вошел в роль Януковоща...
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16.11.2021 17:35 Ответить
Бандюкович и тот , простил СТУДЕНТА БРОСИВШЕГО В НЕГО 🥚яйцо !
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16.11.2021 19:22 Ответить
Интересно, фак в сторону ЗеДерьмака - это более тяжкое преступление, чем гос.измена?
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16.11.2021 17:37 Ответить
Справа проти Медведчука тому приклад.
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16.11.2021 17:55 Ответить
А цікаво, запобіжни захід щоб запобігти чого? Лерос буде тицяти факи перехожим на Хрещатику?, чи в кулуарх ВР?
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16.11.2021 18:35 Ответить
моня признался что слил дело вагнеровцев врагу, а это госизмена. бутусов доказал что таких операций сорвано семь. сбу не дало военной разведке раскрыть всех влиятельных политиков и больших чиновников работающих на россию. дела про крупной коррупции в ближайшем окружении зеленского уходят на поку и не расследуються или под гриф секретности. БЕНЯ, за которого государственный банк отдал 150 ярдов, чтоб удержать людей от бунтов и спасти экономику приехал и опять безнаказанно грабит Украину и чем же ****, занята прокуратура, рнбо, и внутренняя безопасность? ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!! ФАК Лероса РАССЛЕДУЮТ!!!!!
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16.11.2021 18:35 Ответить
И так, еще 2 года...
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16.11.2021 18:45 Ответить
Товарищи, а вам не кажется, что треугольник смещается на восток? Три диктатора, три хороших друга.
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16.11.2021 19:07 Ответить
у рф друзей нет. оно, старший брат. только по старшинству у него законы шариата. когда старшего слушают беспрекословно, а по натуре, закон джунглей, типа, кто сильнее. и получаеться следующее, пожожее на анекдот.
старший брат пришол к младшему и говорит. я старше и сильнее, по этому зарплату будешь отдавать мне, а я буду содержать твою семью, воспитивать твоих детей и .....бать твою жену. ты тоже будешь это дедать, но только тогда, когда меня не будет дома.
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16.11.2021 19:16 Ответить
Пішов на хрін... в тебе точно найкращі три хорошіх друга хрін та дві руки...
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17.11.2021 00:17 Ответить
ошибаешься, ТРИ!!! если в эту зиму его не снесут нах....
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16.11.2021 19:07 Ответить
шмаркля себе возомнив божеством ! ахахаха ! значить від тюрми буде косити на дурку
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16.11.2021 19:10 Ответить
а ты Иван, видел хоть одного сидящего папередника???
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16.11.2021 19:18 Ответить
Найшвидше покаже довідку, що він не повноцінний і взагалі наркоман. І його звільнять.
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16.11.2021 19:58 Ответить
О КАК ВСЕ БЫСТРО, МОГУТ ЖЕ СУДЬИ КОГДА ПРИКАЖУТ! а то коррупционеров десятилетиями расследуют, судят а потом забывают про них... судьи вы *********!
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16.11.2021 19:10 Ответить
В Державі так все добре, що зайнялися розслідуванням події світового масштабу... Кожному треба показати середній палець всій владі за її бездіяльність та невігластво... Але пока наважився тільки пан Лерос...
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16.11.2021 19:20 Ответить
Рабы и быдло73%🐏🐑 довольны , косточкой в 1000 сребрянников
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16.11.2021 19:26 Ответить
47 долларов на две пары нутриевых носков для зимы пенсам
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16.11.2021 19:38 Ответить
На 2 месяца привязать средний палец к большому и запретить пользоваться сливным бачком в общественных местах.
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16.11.2021 19:46 Ответить
 
 