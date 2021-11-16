Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід нардепу Леросу 18 листопада
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Печерський районний суд Києва відклав слухання клопотання слідства про обрання позафракційному народному депутату Гео Леросу запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 18 листопада для встановлення обставин повідомлення про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На засіданні у вівторок представник захисту Лероса повідомив, що Леросу було пред'явлено одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди - за ст. 382 КК (невиконання рішення суду) та про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.
За його словами, також обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не дасть змоги йому виконувати функції народного депутата.
Представник прокуратури, відповідаючи на запитання слідчого судді, чи є у матеріалах справи розписка про вручення підозри, зазначив, що її немає у матеріалах справи, але така підозра була вручена.
Для встановлення обставин вручення та отримання підозри суд оголосив перерву у слуханні клопотання до 15:30 18 листопада.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".
Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
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Це не той що на світлині у цьому повідомленні
Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність Джерело: https://censor.net/ua/n3299823
Бо цей "процессе" навіть більш комедний "жарт" Кварталу-95 , ніж відома гра геніталіями на фортеп"яно в три рук... йой -- требо запікать !
Тримайте 🖕🖕🖕🖕✊😹
• Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 59%. Юлии Тимошенко доверяют 27%, не доверяют - 71%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 12%.
• Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% - Ю.Тимошенко, 9,2% - Ю.Бойко, 8,3% - Д.Разумкова, 7,0% - Е.Мураева, 6,9% - И.Смешко, 6,1% - В.Гройсмана, 3,3% - О.Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.
• Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 35% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 34% - Ю.Тимошенко, 32% - В.Зеленского, 26% - А.Яценюка, 22% - О.Ляшко, 21% - В.Кличко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Е.Мураева и В.Гройсмана.
• Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%.
• Рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 18,0% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» - 13,9%, «Оппозиционная платформа - За життя» - 10,7%, «Батькивщина» - 10,1%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" - 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-13 ноября 2021 года
старший брат пришол к младшему и говорит. я старше и сильнее, по этому зарплату будешь отдавать мне, а я буду содержать твою семью, воспитивать твоих детей и .....бать твою жену. ты тоже будешь это дедать, но только тогда, когда меня не будет дома.