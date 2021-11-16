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суд (8032) Лерос Гео (381) Єрмак Денис (92)

Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід нардепу Леросу 18 листопада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід нардепу Леросу 18 листопада

Печерський районний суд Києва відклав слухання клопотання слідства про обрання позафракційному народному депутату Гео Леросу запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 18 листопада для встановлення обставин повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок представник захисту Лероса повідомив, що Леросу було пред'явлено одну підозру в рамках об'єднаного кримінального провадження, а в самому клопотанні про обрання запобіжного заходу йдеться про два епізоди - за ст. 382 КК (невиконання рішення суду) та про кримінальний проступок у зв'язку з хуліганськими діями у Верховній Раді.

За його словами, також обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не дасть змоги йому виконувати функції народного депутата.

Представник прокуратури, відповідаючи на запитання слідчого судді, чи є у матеріалах справи розписка про вручення підозри, зазначив, що її немає у матеріалах справи, але така підозра була вручена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Печерський райсуд обиратиме нардепу Леросу запобіжний захід

Для встановлення обставин вручення та отримання підозри суд оголосив перерву у слуханні клопотання до 15:30 18 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Правонарушительные органы дружно исполняют каприз Гундосика - любыми путями убрать Лероса из зала ВР
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16.11.2021 17:27
+12
моня признался что слил дело вагнеровцев врагу, а это госизмена. бутусов доказал что таких операций сорвано семь. сбу не дало военной разведке раскрыть всех влиятельных политиков и больших чиновников работающих на россию. дела про крупной коррупции в ближайшем окружении зеленского уходят на поку и не расследуються или под гриф секретности. БЕНЯ, за которого государственный банк отдал 150 ярдов, чтоб удержать людей от бунтов и спасти экономику приехал и опять безнаказанно грабит Украину и чем же ****, занята прокуратура, рнбо, и внутренняя безопасность? ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!! ФАК Лероса РАССЛЕДУЮТ!!!!!
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16.11.2021 18:35
+8
Справа проти Медведчука тому приклад.
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16.11.2021 17:55
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А що там за пика адвоката за Ланосом?
Це не той що на світлині у цьому повідомленні

Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність Джерело: https://censor.net/ua/n3299823
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16.11.2021 17:25 Відповісти
Ти на свою зебільну пику в дзеркало подивись 🙂
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16.11.2021 18:00 Відповісти
🐲😈 🤢🤡🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼 Членограй , от мертвого осла уши получишь , а не Лероса !
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16.11.2021 19:20 Відповісти
Правонарушительные органы дружно исполняют каприз Гундосика - любыми путями убрать Лероса из зала ВР
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16.11.2021 17:27 Відповісти
Якщо судді Печерского суду мали б почуття гумору ,я б їм би порадив обрати "міну запобіжного заходу" в вигляді річного абонімента в Трускавець .

Бо цей "процессе" навіть більш комедний "жарт" Кварталу-95 , ніж відома гра геніталіями на фортеп"яно в три рук... йой -- требо запікать !
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16.11.2021 17:29 Відповісти
Зебобіки вже підтягуються захищати потерпілого нар4омана і дЄрмака 😡
Тримайте 🖕🖕🖕🖕✊😹
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16.11.2021 17:32 Відповісти
• Результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 10-13 ноября 2021 года, демонстрируют, что направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (23%), как неправильное - 69%, затруднились ответить - 8%. За последние два месяца тех, кто считает направление развития страны неправильным, увеличилось (в начале сентября - 58%). Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи и избирателей партии «Слуга народа».



• Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 59%. Юлии Тимошенко доверяют 27%, не доверяют - 71%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 59%, не знают его - 12%.



• Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% - Ю.Тимошенко, 9,2% - Ю.Бойко, 8,3% - Д.Разумкова, 7,0% - Е.Мураева, 6,9% - И.Смешко, 6,1% - В.Гройсмана, 3,3% - О.Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.



• Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 35% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 34% - Ю.Тимошенко, 32% - В.Зеленского, 26% - А.Яценюка, 22% - О.Ляшко, 21% - В.Кличко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Е.Мураева и В.Гройсмана.



• Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%.



• Рейтинг партий возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 18,0% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» - 13,9%, «Оппозиционная платформа - За життя» - 10,7%, «Батькивщина» - 10,1%. Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" - 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.





Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-13 ноября 2021 года
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16.11.2021 17:34 Відповісти
зебил,никто уже не обращает внимание на "рейтинг",купленный зекрысами -остальные покупаться просто отказались)))
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16.11.2021 19:08 Відповісти
Клоун вошел в роль Януковоща...
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16.11.2021 17:35 Відповісти
Бандюкович и тот , простил СТУДЕНТА БРОСИВШЕГО В НЕГО 🥚яйцо !
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16.11.2021 19:22 Відповісти
Интересно, фак в сторону ЗеДерьмака - это более тяжкое преступление, чем гос.измена?
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16.11.2021 17:37 Відповісти
Справа проти Медведчука тому приклад.
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16.11.2021 17:55 Відповісти
А цікаво, запобіжни захід щоб запобігти чого? Лерос буде тицяти факи перехожим на Хрещатику?, чи в кулуарх ВР?
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16.11.2021 18:35 Відповісти
моня признался что слил дело вагнеровцев врагу, а это госизмена. бутусов доказал что таких операций сорвано семь. сбу не дало военной разведке раскрыть всех влиятельных политиков и больших чиновников работающих на россию. дела про крупной коррупции в ближайшем окружении зеленского уходят на поку и не расследуються или под гриф секретности. БЕНЯ, за которого государственный банк отдал 150 ярдов, чтоб удержать людей от бунтов и спасти экономику приехал и опять безнаказанно грабит Украину и чем же ****, занята прокуратура, рнбо, и внутренняя безопасность? ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!! ФАК Лероса РАССЛЕДУЮТ!!!!!
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16.11.2021 18:35 Відповісти
И так, еще 2 года...
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16.11.2021 18:45 Відповісти
Товарищи, а вам не кажется, что треугольник смещается на восток? Три диктатора, три хороших друга.
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16.11.2021 19:07 Відповісти
у рф друзей нет. оно, старший брат. только по старшинству у него законы шариата. когда старшего слушают беспрекословно, а по натуре, закон джунглей, типа, кто сильнее. и получаеться следующее, пожожее на анекдот.
старший брат пришол к младшему и говорит. я старше и сильнее, по этому зарплату будешь отдавать мне, а я буду содержать твою семью, воспитивать твоих детей и .....бать твою жену. ты тоже будешь это дедать, но только тогда, когда меня не будет дома.
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16.11.2021 19:16 Відповісти
Пішов на хрін... в тебе точно найкращі три хорошіх друга хрін та дві руки...
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17.11.2021 00:17 Відповісти
ошибаешься, ТРИ!!! если в эту зиму его не снесут нах....
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16.11.2021 19:07 Відповісти
шмаркля себе возомнив божеством ! ахахаха ! значить від тюрми буде косити на дурку
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16.11.2021 19:10 Відповісти
а ты Иван, видел хоть одного сидящего папередника???
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16.11.2021 19:18 Відповісти
Найшвидше покаже довідку, що він не повноцінний і взагалі наркоман. І його звільнять.
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16.11.2021 19:58 Відповісти
О КАК ВСЕ БЫСТРО, МОГУТ ЖЕ СУДЬИ КОГДА ПРИКАЖУТ! а то коррупционеров десятилетиями расследуют, судят а потом забывают про них... судьи вы *********!
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16.11.2021 19:10 Відповісти
В Державі так все добре, що зайнялися розслідуванням події світового масштабу... Кожному треба показати середній палець всій владі за її бездіяльність та невігластво... Але пока наважився тільки пан Лерос...
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16.11.2021 19:20 Відповісти
Рабы и быдло73%🐏🐑 довольны , косточкой в 1000 сребрянников
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16.11.2021 19:26 Відповісти
47 долларов на две пары нутриевых носков для зимы пенсам
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16.11.2021 19:38 Відповісти
На 2 месяца привязать средний палец к большому и запретить пользоваться сливным бачком в общественных местах.
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16.11.2021 19:46 Відповісти
 
 