УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5214 відвідувачів онлайн
Новини
11 419 88

Леросу вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака, - ДБР. ФОТО

Леросу вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака, - ДБР. ФОТО

За дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора 12 листопада 2021 року народному депутату України повідомлено про підозру за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж. Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним", - зазначається в повідомленні.

В ДБР наголошують, що народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості.

Леросу вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака, - ДБР 01
Леросу вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака, - ДБР 02

"Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. За результатами проведення слідчих та процесуальних дій слідчі здобули достатні докази для повідомлення про підозру", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: Леросу вручили ще одну підозру через те, що "не спростував пост про Дениса Єрмака". Сьогодні обиратимуть запобіжний захід. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що ДБР не повідомляє прізвища народного депутата, якому вручено підозру. Проте відомо, що мова про Гео Лероса та його допис щодо брата керівника офісу Президента України Андрія Єрмака Дениса Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Читайте також: Скандал із плівками Лероса був позитивним для Єрмака, - радник глави ОП Подоляк

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: 

ДБР (3482) Єрмак Андрій (1371) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
вот это пидозра так пидозра - всем пидозрам пидозра))) только для этого и стоило создавать ГБР))
показати весь коментар
12.11.2021 15:22
+34
показати весь коментар
12.11.2021 15:18
+29
Бть. На що йдуть наши податки????
показати весь коментар
12.11.2021 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.11.2021 15:18 Відповісти
вжe запустили виробництво?
показати весь коментар
12.11.2021 15:30 Відповісти
🤡🐲🐸🎹👃🏻🎹 видишь зелю - делай фак🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼
показати весь коментар
12.11.2021 16:27 Відповісти
Лероса - в Президенты! Тогда его никто не посадит.
показати весь коментар
12.11.2021 16:55 Відповісти
Надо на зеленое говно-бубочку также в суд подать Забыл скот гнусявый, а дядя Гугл помнит
показати весь коментар
12.11.2021 17:38 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2021 18:43 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2021 20:29 Відповісти
Сижу еле-еле, конечности взопрели,
Снимаю галоши, снимаю прохаря.
показати весь коментар
12.11.2021 15:21 Відповісти
ЗеИУДА , дырка тебе от бублика , а не красатуля ГЕО !!!
показати весь коментар
12.11.2021 16:28 Відповісти
О как быстренько. Зелены пуесосы умеют шевелить пятыми точками оказывается.
показати весь коментар
12.11.2021 15:21 Відповісти
да это как раз и показывает и доказывает одну поговорку быстро прыгать надо для ловли блох и еще-- и иногда промолчать лучше-хоть за умного сойдешь...а бубочка все больше и больше подтверждает какое же оно лайно...
показати весь коментар
12.11.2021 16:15 Відповісти
Егеж и дело слепили и доказательства собрали и суд провели и отследили выполнение решения суда (хотя это компетенция "державної виконавчої служби") и второе дело за это нарисовали. В вот с делом на Ермака по которому есть доказательство в виде видеозаписи пока что-то ваще никак! Видать просто тянут чтобы прошел срок давности!!!!
показати весь коментар
12.11.2021 16:38 Відповісти
вот это пидозра так пидозра - всем пидозрам пидозра))) только для этого и стоило создавать ГБР))
показати весь коментар
12.11.2021 15:22 Відповісти
...та то все - мишина возня...
коли вже від "принципових", дороговалютних бЄздЄльніков ДБР буде підозра говнокомандувачу Зєлі про зраду, офшори, вагнергейти, ковідкрадівництво та брехню своєму ушастому зелохторату...?
показати весь коментар
12.11.2021 15:23 Відповісти
Це боротьба з олігархами, хто не зрозумів.
показати весь коментар
12.11.2021 15:25 Відповісти
Наша боротьба з олігархами вона така!
показати весь коментар
12.11.2021 16:11 Відповісти
Так ось нащо то ДБР з допомогою Європи створили! Меркель із Саркозі його створили щоб Лероса кошмарити і все?
показати весь коментар
12.11.2021 15:26 Відповісти
Ні Європа, ні Америка не прзначала в ДБР ригоаналів. Це вже зЕ-рмак, під керівництвом портнова.
показати весь коментар
12.11.2021 15:55 Відповісти
Бть. На що йдуть наши податки????
показати весь коментар
12.11.2021 15:27 Відповісти
Наші податки ідуть на обслуговування нашого вибору.
показати весь коментар
12.11.2021 15:31 Відповісти
Це не мій вибір. Я тут взагалі потерпілий, бо за демократії доводится приймати вибір більшості. Також з 73% недолугих виборців мені доводится платити за їх вибір. У буквальному сенсі. Такими собі реальними Грівнями. А ось будуть наступни вибори такимиж демократичними та майже без порушень - подивимось.
показати весь коментар
13.11.2021 11:28 Відповісти
когда то Немцов так советовал Ельцину на его вопрос о приемнике - Назначайте кого угодно, но только не маленького роста, потому что маленькие обычно обиженные и злобные
- в Украине выбрали Карлика, а на Московии карлика назначили..
показати весь коментар
12.11.2021 15:28 Відповісти
когда младшего братца поймали за торговлей должностями, старший прикрылся статьей о втручанні в діяльність державного діяча, т.е. торговля должностями - это такая нормальная практика державного діяча..., а некоторые этой законной деятельности пытаются помешать..., дожили, блин...
показати весь коментар
12.11.2021 15:28 Відповісти
Прийде час - і "брати Гадюкіни" (д"Єрмаки) виставлять на аукціон і посаду президента! Просто ще не визначилися із стартовою ціною!
показати весь коментар
12.11.2021 15:52 Відповісти
ДБР - позорище!!! Тьфу, млять
показати весь коментар
12.11.2021 15:28 Відповісти
У Ільфа і Петрова, в «Золотому теляті», були «діти лейтенанта Шмідта», а у нас з»явились «брати Єрмака»….

*

Ну, і як «ЗЕлюкам» живеться після виборів «кота в мішку»?
«Надулися, як миш на крупу…», і мовчать… Вони думали, що там буде «сфінкс», на мільйон доларів, а виявилося блохасте і лишайне нещастя, з 95-го кварталу Кривого Рогу…

*Сделайте шута королём, и он превратит королевство в шутовской балаган…


*

Нет ничего более жалкого и смешного, чем клоун, подающий в суд за то, что над ним смеются…

*

-Так, я не понял! Пачему «кокс» не «вставляет»?!!! «Бодяжите», сволочи???!!!

- В.А., «папа»распорядился… Сказал, что Вы, последнее время, такое говорите и творите, что в Украине даже последние идиоты начали догадываться, КОГО они, на свою голову, выбрали…



показати весь коментар
12.11.2021 15:29 Відповісти
та ні,недавно одну соску тут на цензорі бачив так воно кричить що ЗЕлупа буде знову приезидентом.
показати весь коментар
13.11.2021 09:17 Відповісти
"Нема "непродажних людей - просто їх ціну ще не визначили!" Людині заплатили - от вона і "старається"! Тим більше - вона ж не публічно" виступає - а під "псевдонімом" А насправді вона може буть на людях "патріоткою" Просто "гроші не пахнуть!"
показати весь коментар
13.11.2021 09:23 Відповісти
що ти гониш?Чи це ти по собі судиш?🤣
я таких ідіотів вже багато разів бачив в інеті,і ти хочеш сказати що всі вони на зарплаті?🤦‍♂️🤣
а як же ті 73% теж на зарплаті?ЛОЛ....
показати весь коментар
13.11.2021 09:28 Відповісти
І скрін добрий виклав і я навіть за цей скрин тобі лайк поставив,але коли ти відкрив рота то мені вже перехотілося тобі лайкати.
показати весь коментар
13.11.2021 09:30 Відповісти
Мені з горя повіситься? Надто я багато з такими "непродажними" в судах зустрічався , щоб свою думку про людей мінять! Ціна може буть різна : для когось - просто гроші ... Для когось - посада... Для когось - благополуччя їх рідних (включаючи і їх життя)... Так що , перед тим , як розмахувать "непідкупністю", сядь і подумай - може і в тебе є "ціна"?...
показати весь коментар
13.11.2021 09:38 Відповісти
ти по собі всих не рівняй,а плакати тобі чи ридати я лише тобі раджу завіситися на мотузці,так буде краще для всих...
в твій брєд можна повірити коли ті люди при владі або на гарній посаді яку не хочут втрачати,і на людях вонибудуть підтримувати але в інтернеті та ще й під псевдонімом немає ніякого бажаття говорити брехню...можливо в тебе по другому так це вже діагноз.
показати весь коментар
13.11.2021 09:43 Відповісти
але простому трудязі немає ніякого сенсу писати брехню.
показати весь коментар
13.11.2021 09:45 Відповісти
у мене навіть дружина за ЗЕлупу голосувала)))хоча я знею проводив бесіди і не один раз...
показати весь коментар
13.11.2021 09:46 Відповісти
так вона що теж проплачена???ЛОЛ
показати весь коментар
13.11.2021 09:47 Відповісти
Можу зробить висновок: або ти - "невиправний ідеаліст" або ти - "на проплаті" І в першому і в другому випадку - біда для України Бо для неї що "корисний ідіот" що "продажна тварюка" - "вшистко єдно" Один губить державу по тупості а інший - по продажності!
показати весь коментар
13.11.2021 09:50 Відповісти
я давно вже зробив висновок і свій лайк який тобі поставив видалив👨тому що коли таке як ти відкрило рота відразу стало видно що маю справу з дебілом,тому щось далі обговорювати немає ніякого сенсу.Крапка
показати весь коментар
13.11.2021 09:55 Відповісти
тим більш така істота та ще під псевдонімом,тоді можна і справді подумати що ти проплачений?🤣
можеш не відповідати,я більше не бажаю с тобою сперечатися.
показати весь коментар
13.11.2021 09:57 Відповісти
або корисний ідіот
показати весь коментар
13.11.2021 09:58 Відповісти
або продажна тварюка - "вшистко єдно"
показати весь коментар
13.11.2021 09:59 Відповісти
А про що ти можеш сперечаться? У тебе ж нема аргументів! Якщо я викраду близьку тобі людину і скажу: "Або говори те що я хочу або вона вмре!" - побачимо куди ти свою непідкупність" запхнеш! Не таким "героям" подібними методами "хребта ламали" Оце і є та "ціна" на яку ти погодишся!
показати весь коментар
13.11.2021 10:05 Відповісти
я вже все сказав,я не причому якщо тобі не дійшло,не хотів знову дебілом обзивати, але ти просто сам цю назву підтвержуєш.
показати весь коментар
13.11.2021 10:40 Відповісти
Та називай скільки хочеш! Ходжа Насреддін колись сказав: "Скільки не кричи "Халва!" в роті солодше не стане!" Скільки ти мене "дебілом" називать не будеш - ти все одно не порозумнішаєш!
показати весь коментар
13.11.2021 10:49 Відповісти
смішно коли дебіли себе розумними вважають
показати весь коментар
13.11.2021 12:08 Відповісти
Це ти про себе? Молодець! Шаную самокритичних!
показати весь коментар
13.11.2021 12:23 Відповісти
Ну ВСЕ! Я пішов шукать мотузку!
показати весь коментар
13.11.2021 10:02 Відповісти


Це не убієнний, кривавим Порошенком на доМьасі, брат дерьмака продає державні посади, це якийсь нікому невідомий лисий ушльопок. " Не винаВАТА он"
показати весь коментар
12.11.2021 15:29 Відповісти
На что ещё потратить народные деньги, как не на содержание дармоедов атакующих критиков Гундосика...?
показати весь коментар
12.11.2021 15:30 Відповісти
Нарешті ДБР отримало дуже важливу державницьку справу, а то бідні сиділи без роботи...
показати весь коментар
12.11.2021 15:32 Відповісти
Дэу, учись приседать на пляшку!
Это только начало😉
показати весь коментар
12.11.2021 15:32 Відповісти
Державне бюро розслідувань покликано запобігати, виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати кримінальні правопорушення
-----------------------------------
и какую статью УК ему шьют?
показати весь коментар
12.11.2021 15:35 Відповісти
ППЦ. паРаша окружает, газа нет, угля нет, экономика в #ОПЕ, каждый день умирает по 700-800 человек, а эти падлы Лероса гоняют! суки, главное не дать им в час Х свалить в Израиль!
показати весь коментар
12.11.2021 15:39 Відповісти
..підззаллупна дбр займається заказной хн'й від ОПи... за що українці платять зряплату шакалам тупорилоої зєлі?...
ззєля буде сидіти у в"язниці.. сподіваюсь, в українській і надовго..
73% дебілів,, ви наголосували всій Україні довгострокові проблеми.....(((
показати весь коментар
12.11.2021 15:40 Відповісти
Дострокові проблеми- це що, імпічмент та вибори ?
показати весь коментар
12.11.2021 16:08 Відповісти
..- це проблеми у розвитку і достатку дітей та онуків 73%вого лохторату.. 25% "порохоботів" були готові до провалу зебілів і мають якусь "подушку" від дебілів-аніматорі.. але, звичайно, потерпатимуть усі Українці.. бо понавибирали ідіотів-аніматорів..(
показати весь коментар
12.11.2021 16:39 Відповісти
странно,почему какое то дбр?у нас есть спецназ сбу,есть спецподразделение вдв,есть в конце концов стратегические ракетные войска для такого страшного врага ,хреново что нет ядерного оружия.ВРАГОВ БУДИМ БАМБИТЬ - царь всея черни и плебеев Владимир Какаразница-1й.
показати весь коментар
12.11.2021 15:59 Відповісти
Леросу вручена підозра за показ одного середнього пальця своєї правої руки. Люди в Україні, тепер усім нам треба ховати "дулю тільки у кармані, бо три пальці в "дулі" це три підозри. Дожилися, курва.
показати весь коментар
12.11.2021 15:59 Відповісти
А Зеленський молодий. Років 50-60 ще протягне...
показати весь коментар
12.11.2021 16:00 Відповісти
Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:

Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…

Американці - Кіссінджера…

Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…

І лише українці із усіх євреїв умудрились вибрать єврея -ДЛБЙБа…
показати весь коментар
12.11.2021 16:18 Відповісти
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

Той зрадів:

О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…



*
показати весь коментар
12.11.2021 16:21 Відповісти
НКВД будет делать своё дело. А бубочка дело диктатора. Шутки закончились.
показати весь коментар
12.11.2021 16:05 Відповісти
Що, дочекався таки Сраліна?
показати весь коментар
12.11.2021 16:28 Відповісти
думаете ким-чен-ины и ***** сразу появляллись? Там все так же начиналось...
показати весь коментар
12.11.2021 16:06 Відповісти
за зраду та корупцію у моні не судять. судять за палець показаний в сторону зрадників та корупцыонерів а їх справи засекречують. ось така вона, реформована прокуратува
показати весь коментар
12.11.2021 16:15 Відповісти
Це не Леросу вручили підозру це вручили підозру свободі слова. Тепер кожний хто має іншу думку чим найвеличніший може отримати підозру і не важливо за що. Твердою ходою ідем до диктатури де худоба повинна стояти в стойлі і не мичати. Наголосували недоумки 73процентні
показати весь коментар
12.11.2021 16:15 Відповісти
мстя мая будєт страшной
показати весь коментар
12.11.2021 16:16 Відповісти
Сейчас адвокаты Лероса подтянуться и будет Бенедиктова по кабинетам прятаться, как это было когда к ней Порошенко в "гости" пожаловал
показати весь коментар
12.11.2021 16:21 Відповісти
Ботва в разносе ,видно получку получила.
показати весь коментар
12.11.2021 16:34 Відповісти
зато рейтинги "ростуть", ідут в глибокий відрив від 73 %.... ймовірно їх до піка можуть піднести або віялові відключення або нові тарифи...
показати весь коментар
12.11.2021 16:40 Відповісти
сссыкунятко обиженый
показати весь коментар
12.11.2021 16:43 Відповісти
Да зеленский ---ЭТО МЕЛКО !
показати весь коментар
12.11.2021 16:53 Відповісти
Это ему так Ленка в спальне говорит
показати весь коментар
13.11.2021 09:06 Відповісти
Кім Чен Зе?
показати весь коментар
12.11.2021 17:00 Відповісти
Вашу ж грьобану бабушку!
У нас за цією статтею можна пересаджати сайже усіх чиновників, а слідчих то й по кілька десятків разів.
А пришили статтю тільки Леросу.
показати весь коментар
12.11.2021 17:10 Відповісти
А что Гео должен опровергать, если на видео зафиксировано, как это чмо торгует должностями ?

ПыСы всем ботам : идите сразу... вы в курсе - куда
показати весь коментар
12.11.2021 17:26 Відповісти
Чмо, которое по решению суда отказалось кровь сдавать - все у него ОК. А Леросу сразу подозрение.
показати весь коментар
12.11.2021 17:56 Відповісти
Опроса расстрелять!Семье помочь с похоронами!Объявить народные гуляния,в связи с преджевременной кончиной лероса,и выходной день!Слава Украине!
показати весь коментар
12.11.2021 17:58 Відповісти
Если Боги хотят кого-то наказать, то отнимают разум.
Видно, Боги решили наказать нашего величайшего лидер всей вселенной и отняли у него разум, хотя его там и было совсем немного.
И этот идиот старательно делает из малоизвестного широкой публике до последнего времени депутата Лероса народного героя.
показати весь коментар
12.11.2021 18:29 Відповісти
А саме сумне те, що всі "проковтнуть" і будуть вмикати "ждуна" й надалі, навіть Ю.Бутусов, який напише-прокоментує-і напише потім слідуючу новину...і знову все по "кругу"! Корктко - "толку" від новини, якщо немає "дійсної" реакціїї на безгулзхдя ДіючоїВлади і всім...пх!
показати весь коментар
12.11.2021 19:32 Відповісти
Погуглив , бюджет ДБР 2,5 млрд. грн ! Вважаю що ці гроші просто на вітер , якщо ДБР ні на що більше не здатні як тільки виконувати забаганки психічно хворого ЗЕ.
показати весь коментар
12.11.2021 19:59 Відповісти
Лерос представляет часть народа,которая за него голосовала.Поэтому,то что его ущемляют,это значит затыкать рот 100 тысячам населения. Показывать фак- он на это имеет право и обязанность.
показати весь коментар
12.11.2021 20:10 Відповісти
P.S. Видите ли фак президенту недопустимо,а чесать яйца и заказывать повий в той же Раде на глазах всей страны это нармалёк,народ не слабонервный в отличии от президента. Народ проглотит.
показати весь коментар
12.11.2021 20:21 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2021 21:55 Відповісти
🖕Зе🖕
показати весь коментар
13.11.2021 10:19 Відповісти
 
 