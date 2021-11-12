Леросу вручили ще одну підозру через те, що "не спростував пост про Дениса Єрмака". Сьогодні обиратимуть запобіжний захід. ДОКУМЕНТ

Позафракційному нардепу Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це Лерос повідомив в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді!", - зазначає парламентарій.

Далі він детально зупиняється на тому, щодо якої справи йому вручили сьогоднішню підозру.

"Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака!!! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду! Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадити. Ще раз повторюю, навіть цей факт є не доведеним, а жодного повідомлення про спростування я не отримував від державних органів!", - пише Лерос.

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"Взагалі, яким чином слідчий орган вручив клопотання о 14:22, знав, що о 17:00 буде суд про обрання мені запобіжного заходу? Все вже домовлено! Це розправа Зеленського, але я готовий до будь-якого сценарію!", - резюмував він.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.