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Леросу вручили ще одну підозру через те, що "не спростував пост про Дениса Єрмака". Сьогодні обиратимуть запобіжний захід. ДОКУМЕНТ

Позафракційному нардепу Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це Лерос повідомив в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді!", - зазначає парламентарій.

Далі він детально зупиняється на тому, щодо якої справи йому вручили сьогоднішню підозру.

Леросу вручили ще одну підозру через те, що не спростував пост про Дениса Єрмака. Сьогодні обиратимуть запобіжний захід 01

"Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака!!! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду! Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадитиЩе раз повторюю, навіть цей факт є не доведеним, а жодного повідомлення про спростування я не отримував від державних органів!", - пише Лерос.

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"Взагалі, яким чином слідчий орган вручив клопотання о 14:22, знав, що о 17:00 буде суд про обрання мені запобіжного заходу? Все вже домовлено! Це розправа Зеленського, але я готовий до будь-якого сценарію!", - резюмував він.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


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Топ коментарі
+31
Бггг, мы долго сиеялись с россиян за то что их садят за комменты.... Схема заработала в Украине....
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12.11.2021 15:07
+29
Трухін покалічив людей, включно з дітьми, і йому нічого не вручають.
Навпаки, найвеличніший-найнікчемніший каже "Нічого страшного, ніхто ж не загинув..."
А за фак найнікчемнішому оформили підозру на другий-третій день.
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12.11.2021 15:12
+23
Як Лерос може спростувати очевидне?

https://www.youtube.com/watch?v=qf5i6tjne40&t=3s

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12.11.2021 15:10
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ща лерос на кичу залетит за пост и фак)))
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12.11.2021 15:05 Відповісти
А придурок Буратино полетит как и положено полено в огонь....
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Самое главное - не говорить об этом самому ермаку.
Чтобы утечки не было.
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12.11.2021 15:06 Відповісти
Главное чтобы ермаки не успели сбежать !
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12.11.2021 16:16 Відповісти
Бггг, мы долго сиеялись с россиян за то что их садят за комменты.... Схема заработала в Украине....
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12.11.2021 15:07 Відповісти
ну, люди ж мабуть саме цього й прагнули голосуючи за зеленське - перетворення України на росію, зі своїм власним путіним та своєю власною "єдиноюросиєю".
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12.11.2021 15:10 Відповісти
Ты это только сейчас понял???
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12.11.2021 16:14 Відповісти
Я не п'ю алкоголь, не тикайте мені
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Кушаешь?
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12.11.2021 18:45 Відповісти
Думаю Лєросу пора створювати свою партію - зелебобіки розкручують його як можуть, навіть не здогадуючись в глибині своєї тупості. Аплодую!
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12.11.2021 15:08 Відповісти
І дати назву - "Партія любителів середнього пальця".
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12.11.2021 15:12 Відповісти
І неодмінно взяти до списку першим номером Пальчевського.
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12.11.2021 15:27 Відповісти
Як Лерос може спростувати очевидне?

https://www.youtube.com/watch?v=qf5i6tjne40&t=3s

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12.11.2021 15:10 Відповісти
Який нафіг запобіжний захід? Він недоторканий, як діючий депутат, а нихто ниякіх повноважень з нього не знимав. У Раді не голосували за його видачу. Зо за й..й цирк?
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12.11.2021 15:10 Відповісти
Депутатську недоторканість саме для цього зняли, а лохи аплодували. Не для того ж щоб саджати наркоманів та педофілів з приСЛУГИ блазня.
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12.11.2021 15:36 Відповісти
3 вересня 2019 ВРУ було прийнято законопроєкт щодо скасування депутатської недоторканності. За це проголосували 373 депутати, закон набув чинності 1 січня 2020 року.
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12.11.2021 15:38 Відповісти
Генпрокурор або виконавець його обов'язків, а не парламент, підтримуватиме клопотання на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, негласних слідчих, розшукових дій стосовно депутатів Ради.
Розслідувати депутатів зможуть лише Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР). Затримання депутата без погоджень дозволяється тільки в тому разі, якщо його застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Про свої дії правоохоронці зобов'язані повідомити голові Ради протягом 24 годин.
Клопотання про дозвіл слідчих дій проти депутата, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути узгоджені генпрокурором. Розгляд таких клопотань здійснюватиметься слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, а в кримінальних процесах, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. Такі клопотання розглядаються з обов'язковою участю депутата, крім застосування негласних слідчих дій або обшуку, а про подібне засідання слідчий суддя зобов'язаний заздалегідь повідомляти членові парламенту.

Цей закон не підтримали представники партій "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина". Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин на пленарному засіданні зазначив, що цей законопроєкт не скасовує депутатської недоторканності, а "її цементує".
Він розкритикував монополію генерального прокурора на здійснення всіх можливих дій стосовно народних депутатів. "Ми фактично робимо залежність недоторканності від однієї людини", - цитує Юрчишина агентство "Інтерфакс-Україна".
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12.11.2021 16:20 Відповісти
Бубочка обидчивая... А ермак хочет стать неприкасаемым. Он ведь не имеет никакого иммунитета.
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12.11.2021 15:10 Відповісти
Бідняга, можуть ще відрубати середній палець в якості покарання! Але це краще ніж горілка з метадоном.
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12.11.2021 15:10 Відповісти
А хто сказав, що Лероса метадоном та димідролом цькувати не будуть? Цей заключний номер пройде вже у в'язниці. Пам'ятайте, як пішов із життя Магницький !
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12.11.2021 16:24 Відповісти
Бабченко о том, как радовались идиоты когда снимали депутатскую неприкосновенность..
https://youtu.be/H3JHKUW6MoE

Выбрали дурака, и... Сняли от него защиту!
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12.11.2021 15:11 Відповісти
Ну хоч хтось про це сказав!
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12.11.2021 15:43 Відповісти
Неоднозначный порохобот-аналитик. Временами адекватные вещи говорит, но чаще кажется, что он сумасшедший.
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12.11.2021 16:54 Відповісти
Трухін покалічив людей, включно з дітьми, і йому нічого не вручають.
Навпаки, найвеличніший-найнікчемніший каже "Нічого страшного, ніхто ж не загинув..."
А за фак найнікчемнішому оформили підозру на другий-третій день.
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12.11.2021 15:12 Відповісти
Ківа під час війни посилає вітання вбивцям українців, і сидить у Раді, ніхто йому підозру не вручає за підтримку окупантів,сепаратизм, та зраду.
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12.11.2021 15:24 Відповісти
СБУ не може не хоче знайти мокшанського громадянства у сепаратиста, який балатувався і обраний у Раду.
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12.11.2021 16:30 Відповісти
Зелень VS зелень.
Жаба VS гадюка.
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12.11.2021 15:12 Відповісти
То есть не Ермак должен был объясняться, чем его брат занимается?
Так они же говорили что вознаграждение будет за сообщение о коррупции. Какое? Вот эта підозра и есть вознаграждение?
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12.11.2021 15:13 Відповісти
Карлик мстительный,будет гадить чужими руками,гнида
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12.11.2021 15:13 Відповісти
А Портнов ще досі в системі Єрмака, в підрозділі управляння судами?
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12.11.2021 15:15 Відповісти
Офігенний злочин, тягне на пожиттєве...
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12.11.2021 15:18 Відповісти
Йой, Зе позаздрив середньому пальцю Гео, чим же ти грав на пианінах, болєзний?
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12.11.2021 15:18 Відповісти
Ви не маєте права задавати такі питання. Для цього є експерти - наприклад членомір міжнародного класу пан Сергій Іванов - ось почитайте і оцініть рівень професіоналізму.
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12.11.2021 15:23 Відповісти
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12.11.2021 15:28 Відповісти
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12.11.2021 15:31 Відповісти
Ну да, видео где Ланос своё авто предлагает поджечь это монтаж, а его видосики истина высшей инстанции )
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12.11.2021 15:19 Відповісти
В цирк треба ходити, а не жити в ньому. Але ж нарід вирішив по іншому.
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12.11.2021 15:19 Відповісти
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12.11.2021 15:19 Відповісти
Ермак страшен в гневе.Герос поставил не на ту лошадь!!Жалко...
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12.11.2021 15:20 Відповісти
Лерос должен "спростувати", а мы все должны "развидеть"
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Ви бачили вивернутий навиворіт здоровий глузд? Ось він і є. В цікавий час живемо.)
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12.11.2021 15:26 Відповісти
что-то не так с дбр..., скоро оно займется выгулом собак без намордника и отказами от уборки экскрементов..., что с правильными органами делает короткий поводок..., в чьих он руках, интересно..., неужели сам великий за него дергает...
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12.11.2021 15:21 Відповісти
Шоу с судьей Чаусом закончилось, началось с депутатом Леросом. Когда Жулю на коляску будут сажать?
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12.11.2021 15:22 Відповісти
Ну що, адепти відміни депутатської недоторканості, догавкались?
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12.11.2021 15:23 Відповісти
зюзя не міг не захистити брата свого боса
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12.11.2021 15:24 Відповісти
Лол, а какое опровержение он должен сказать, на видео Денис Ермак прямым текстом говорит сколько стоит назначение на ту или иную должность.совсемш зелёное шапито нюх потеряло
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12.11.2021 15:26 Відповісти
Вот это зелень исполняет. Пора уже шпионаж в пользу Японии Леросу пришить,как в лихие 30-е.
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12.11.2021 15:29 Відповісти
Справедливость по-малански. Привыкай. Те.
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12.11.2021 15:31 Відповісти
Велкам в диктатуру зермака.
Для шапітолію їхнє правління закінчиться трагічно.
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12.11.2021 15:31 Відповісти
нужно спалить на хер печерский суд,и проблема исчезнет.
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12.11.2021 15:36 Відповісти
Ну що ЗЕлохи, ви нарешті зрозуміли для чого існувала депутатська недоторканість?
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12.11.2021 15:40 Відповісти
Что бы факи в Раде показывать и в Фейсбуке гадости писать.
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12.11.2021 16:52 Відповісти
Якщо ти зі пр иСЛУГИ блазня то можна і шістьох людей обдовбаному на трасі покалічити.
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12.11.2021 18:33 Відповісти
Андрій Єрмак колись мав міцні ділові відносини з Росією. "Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з Беркута в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був проінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина", - зазначила євродепутатка.
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12.11.2021 15:43 Відповісти
А якісь факти є ? От цікаво - якщо такі заяви робляться, то чим вони підкріплені? Наприклад про батька і КДБ ! Правда цікаво . У вас є якісь пруфи ?
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12.11.2021 17:46 Відповісти
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12.11.2021 17:51 Відповісти
Що собі дума зелений кондом Єрмака?
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12.11.2021 15:55 Відповісти
ЗеБанда-свора мелких мстительных шавок.
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13.11.2021 06:20 Відповісти
 
 