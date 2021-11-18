Сегодня Печерский суд продолжит избирать меру пресечения Леросу
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Печерский райсуд Киева сегодня, 18 ноября, продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Гео Леросу.
Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 15:30 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится продление суда (производство 757/60393/21-к) по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не принес извинений за это. Приглашаю журналистов на судебное заседание", - рассказал политик.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.
Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".
Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.
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Депутат в ідеалі повинен трудову копійку заробляти, а не на хайпі свою виборчу компанію будувати. Приходять у владу та не знають, що робити(
Державу будувати, це на на всі ліхтарі реагувати
а ЗЕле за держзраду - государственную награду!!!
Судьи не расследуют дела. Так что ******* ты, раз оскорбляешь всех, дупля не отбивая в сути вопроса.
Что решиться? Ты, ***, тут у нас ясновидящий? Вот когда решиться, тогда и скажешь.
Ты на своем тупом предположении, что все решиться начинаешь обсырать всех вокруг и считать себя умным?
Любое следствие длиться месяцами. Или по леросу уже закончено? Ты в силу своей тупости даже не можешь отличить наказания от меры пресечения, а корчишь из себя великого юриста.
Прям такой Лерос(настоящая фамилия иная, что то типо "Бургадхенян" как то так) стал правдорубом и позабыл как продавал всякие "проектики" МАФ-ов, да и Лещенко говорил шо Лерос ему представился как чуть не брат какого то мирового дизайнера и т.д.
Фильм не смотрел, но цитата - "не верю" - в самый раз.
просто подразумеваю шо Лерос это тоже не "боший обдуванчег"
Та іншим гріх порадоньки не дати:
- Нічого не показуйте Зеленському,
Крім грошей, бо потрапите за грати!