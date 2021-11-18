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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) суд (24695) мера пресечения (356) Ермак Андрей (1185) Лерос Гео (377)

Сегодня Печерский суд продолжит избирать меру пресечения Леросу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Печерский суд продолжит избирать меру пресечения Леросу

Печерский райсуд Киева сегодня, 18 ноября, продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Гео Леросу.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 15:30 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится продление суда (производство 757/60393/21-к) по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не принес извинений за это. Приглашаю журналистов на судебное заседание", - рассказал политик.

Смотрите также: "Подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными", - Лерос. ВИДЕО

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Закроют. Сто пудов. Это, как Навальный у другого Вовы: непосредственной угрозы не представляет, но, ****, как камешек в ботинке - раздражает на каждом шагу.
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18.11.2021 10:18
+3
Ну так привели к власти тупого шута, а теперь удивляются почему страна превратилась в цирк. Каков поп ....
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18.11.2021 10:14
+3
Чомусь здається що десь у американському суді справа про палець чи дупу кимось комусь показану через фіранку тривала б секунд 10-15. І неважливо який вирок, штраф, чи свобода, чи сусьпільні роботи, чи нічого.
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18.11.2021 10:32
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Робити з журналістів депутатів чи інших будь-яких експертів погана затія.
Депутат в ідеалі повинен трудову копійку заробляти, а не на хайпі свою виборчу компанію будувати. Приходять у владу та не знають, що робити(

Державу будувати, це на на всі ліхтарі реагувати
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18.11.2021 10:13 Ответить
Ну так привели к власти тупого шута, а теперь удивляются почему страна превратилась в цирк. Каков поп ....
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18.11.2021 10:14 Ответить
Леросу за факи - судейский куй в @раку,
а ЗЕле за держзраду - государственную награду!!!
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18.11.2021 10:34 Ответить
Предлагаю сломать палец Леросу. А потом поставить памятник на Хрещатику-" Палец Лероса".
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18.11.2021 11:24 Ответить
Суд может принять нормальное решение и обязать вову зелю показать фак гею леру.
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18.11.2021 10:14 Ответить
Закроют. Сто пудов. Это, как Навальный у другого Вовы: непосредственной угрозы не представляет, но, ****, как камешек в ботинке - раздражает на каждом шагу.
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18.11.2021 10:18 Ответить
Не закроют 100 пудов.
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18.11.2021 10:54 Ответить
тюрма, тюрма, дай мені кличку (с)
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18.11.2021 10:25 Ответить
Ну, якщо той фак тягне на 117-у статтю...
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18.11.2021 10:30 Ответить
Яке ж воно... жидинятко образливе. І чисто за іудейськими канонами - око за око, зуб за зуб. Фак за фак
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18.11.2021 10:29 Ответить
Чомусь здається що десь у американському суді справа про палець чи дупу кимось комусь показану через фіранку тривала б секунд 10-15. І неважливо який вирок, штраф, чи свобода, чи сусьпільні роботи, чи нічого.
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18.11.2021 10:32 Ответить
как же все быстрро, работают скдьи не покладачярук, не смыкая глаз! вот бы так работали когда на скамье Тупицкий, Свинарчук, Нарик и т.п ГОВНО! но нет же там они тянут кота за яйца, получая откаты, а туту за жест , за считаные дни и расследовали и привлекли, и суд чуть ли не каждый день! Вопрос только за что? т.е. вы падлы судейские и муксорский тратите огромные средсва налогоплатильщиков на просто жест, справедливый жест! 3,14идарасы судейские!
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18.11.2021 10:33 Ответить
Тебе бы разобраться сначала в вопросе, в котором ты думаешь, что ыксперд.
Судьи не расследуют дела. Так что ******* ты, раз оскорбляешь всех, дупля не отбивая в сути вопроса.
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18.11.2021 10:57 Ответить
да то ты не внимательно читаешь! я про мусаров тоже отметил! али ты считаешь это нормально? за жест за неделю все решится, а за тупицкого месяцами длится... я считаю что это не нормально! м как налогплатильщика меня не устраивает трата народлных денег на подобнве суды, а это поверь сотни миллионов гривыень за фак))) самому тебе не смешна данная ситуация? или ты из под этих пидаров? мусор али судья, али чинуша какая то? так что читай уважно будь ласка!
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18.11.2021 13:03 Ответить
Это не твое собачье дело кто я.

Что решиться? Ты, ***, тут у нас ясновидящий? Вот когда решиться, тогда и скажешь.
Ты на своем тупом предположении, что все решиться начинаешь обсырать всех вокруг и считать себя умным?
Любое следствие длиться месяцами. Или по леросу уже закончено? Ты в силу своей тупости даже не можешь отличить наказания от меры пресечения, а корчишь из себя великого юриста.
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18.11.2021 13:38 Ответить
Че задело))) понятно или мусор, или из под судей.. я и не лезу в ход следствия, если ты не понял, то суть моего спитча это то, что это смешно выглядит вообще, это называется в нашей стране можно и до столба доэпаться, суть правонарушения не стоит олгромных средств на з/п чиновников, судей, мусаров, прокеуроров их пощьников орда и т.п! Ну и по поводу меры пресечения, напомни, как судья или мусор, сколько там судов пытались сделать? результиат есть? Срать Тупицкий хотел на вас судей и на законы!
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18.11.2021 14:31 Ответить
Меня задело только то, что в нашей стране много таких как ты. Поэтому и живем хреново. Жаль мне нашу страну, дураков много.
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18.11.2021 17:19 Ответить
И в чем моя дурость? в том что я считаю что данный процесс высосан из пальца? В том что у нас судьи в большинстве своем подонки и коррупционеры? В том что у нас суды годами судят таких как Тупицкий? В том что на этот суд, следствие и т.п. будет потрачено сотни тысяч бюджетных средств? В чемже дурость?
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18.11.2021 19:57 Ответить
А не кажется ли никому шо это как всегда - "для отвода глаз"?
Прям такой Лерос(настоящая фамилия иная, что то типо "Бургадхенян" как то так) стал правдорубом и позабыл как продавал всякие "проектики" МАФ-ов, да и Лещенко говорил шо Лерос ему представился как чуть не брат какого то мирового дизайнера и т.д.
Фильм не смотрел, но цитата - "не верю" - в самый раз.
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18.11.2021 10:38 Ответить
Смена фамилии это конечно тяжелое обвинение.
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18.11.2021 11:50 Ответить
при чем тут это то?
просто подразумеваю шо Лерос это тоже не "боший обдуванчег"
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18.11.2021 11:53 Ответить
Просто вспомнилось, что когда то Сюмар подобные тебе обвиняли в том, что помимо порохоботства она еще и с мужиком живет.
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18.11.2021 11:54 Ответить
а я что, обвиняю? просто факты - не лепить се "кумира". как с Гадей было - вроде умная, но пока молчит или спит.
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18.11.2021 11:56 Ответить
цирк триває
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18.11.2021 10:44 Ответить
Оккупанты уничтожили в Крыму независимую судебную систему, а я не пойму нашу независимую украинскую судебную систему и всё время фигурирует Печерский райсуд Киева, который как то хотели снести
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18.11.2021 10:51 Ответить
Наш суд - как тот зуд (в известном месте). Имеется в ввиду один из гнусных симптомов клятой проктологии, которую и сам не увидишь, и иным не покажешь.
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18.11.2021 10:49 Ответить
те две *****, одна из которых к слову тоже нардеп, вафлили бубочку на всю страну, угрожали расправой, обзывали - и им хоть бы ***! вова, ты типичный мудак! лови и от меня средний палец!
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18.11.2021 10:51 Ответить
Изберать? Огласите весь список пжалста
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18.11.2021 11:00 Ответить
Всё, что они могут - постричь Леросу ноготь.
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18.11.2021 11:16 Ответить
Вже пізно це казати Гео Леросу,
Та іншим гріх порадоньки не дати:
- Нічого не показуйте Зеленському,
Крім грошей, бо потрапите за грати!
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18.11.2021 13:00 Ответить
 
 