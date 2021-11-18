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Новини Політика України
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Зеленський (17415) суд (8035) запобіжний захід (363) Єрмак Андрій (1228) Лерос Гео (381)

Сьогодні Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід Леросу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід Леросу

Печерський райсуд Києва сьогодні, 18 листопада, продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Гео Леросу.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 15:30 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15 відбудеться продовження суду (провадження 757/60393/21-к) по обранню мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському та за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це. Запрошую журналістів на судове засідання", - розповів політик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Подібні "інциденти з середнім пальцем" у виконанні "слуг народу" залишилися безкарними", - Лерос. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
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Топ коментарі
+4
Закроют. Сто пудов. Это, как Навальный у другого Вовы: непосредственной угрозы не представляет, но, ****, как камешек в ботинке - раздражает на каждом шагу.
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18.11.2021 10:18
+3
Ну так привели к власти тупого шута, а теперь удивляются почему страна превратилась в цирк. Каков поп ....
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18.11.2021 10:14
+3
Чомусь здається що десь у американському суді справа про палець чи дупу кимось комусь показану через фіранку тривала б секунд 10-15. І неважливо який вирок, штраф, чи свобода, чи сусьпільні роботи, чи нічого.
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18.11.2021 10:32
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Робити з журналістів депутатів чи інших будь-яких експертів погана затія.
Депутат в ідеалі повинен трудову копійку заробляти, а не на хайпі свою виборчу компанію будувати. Приходять у владу та не знають, що робити(

Державу будувати, це на на всі ліхтарі реагувати
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18.11.2021 10:13 Відповісти
Ну так привели к власти тупого шута, а теперь удивляются почему страна превратилась в цирк. Каков поп ....
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18.11.2021 10:14 Відповісти
Леросу за факи - судейский куй в @раку,
а ЗЕле за держзраду - государственную награду!!!
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18.11.2021 10:34 Відповісти
Предлагаю сломать палец Леросу. А потом поставить памятник на Хрещатику-" Палец Лероса".
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18.11.2021 11:24 Відповісти
Суд может принять нормальное решение и обязать вову зелю показать фак гею леру.
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18.11.2021 10:14 Відповісти
Закроют. Сто пудов. Это, как Навальный у другого Вовы: непосредственной угрозы не представляет, но, ****, как камешек в ботинке - раздражает на каждом шагу.
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18.11.2021 10:18 Відповісти
Не закроют 100 пудов.
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18.11.2021 10:54 Відповісти
тюрма, тюрма, дай мені кличку (с)
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18.11.2021 10:25 Відповісти
Ну, якщо той фак тягне на 117-у статтю...
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18.11.2021 10:30 Відповісти
Яке ж воно... жидинятко образливе. І чисто за іудейськими канонами - око за око, зуб за зуб. Фак за фак
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18.11.2021 10:29 Відповісти
Чомусь здається що десь у американському суді справа про палець чи дупу кимось комусь показану через фіранку тривала б секунд 10-15. І неважливо який вирок, штраф, чи свобода, чи сусьпільні роботи, чи нічого.
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18.11.2021 10:32 Відповісти
как же все быстрро, работают скдьи не покладачярук, не смыкая глаз! вот бы так работали когда на скамье Тупицкий, Свинарчук, Нарик и т.п ГОВНО! но нет же там они тянут кота за яйца, получая откаты, а туту за жест , за считаные дни и расследовали и привлекли, и суд чуть ли не каждый день! Вопрос только за что? т.е. вы падлы судейские и муксорский тратите огромные средсва налогоплатильщиков на просто жест, справедливый жест! 3,14идарасы судейские!
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18.11.2021 10:33 Відповісти
Тебе бы разобраться сначала в вопросе, в котором ты думаешь, что ыксперд.
Судьи не расследуют дела. Так что ******* ты, раз оскорбляешь всех, дупля не отбивая в сути вопроса.
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18.11.2021 10:57 Відповісти
да то ты не внимательно читаешь! я про мусаров тоже отметил! али ты считаешь это нормально? за жест за неделю все решится, а за тупицкого месяцами длится... я считаю что это не нормально! м как налогплатильщика меня не устраивает трата народлных денег на подобнве суды, а это поверь сотни миллионов гривыень за фак))) самому тебе не смешна данная ситуация? или ты из под этих пидаров? мусор али судья, али чинуша какая то? так что читай уважно будь ласка!
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18.11.2021 13:03 Відповісти
Это не твое собачье дело кто я.

Что решиться? Ты, ***, тут у нас ясновидящий? Вот когда решиться, тогда и скажешь.
Ты на своем тупом предположении, что все решиться начинаешь обсырать всех вокруг и считать себя умным?
Любое следствие длиться месяцами. Или по леросу уже закончено? Ты в силу своей тупости даже не можешь отличить наказания от меры пресечения, а корчишь из себя великого юриста.
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18.11.2021 13:38 Відповісти
Че задело))) понятно или мусор, или из под судей.. я и не лезу в ход следствия, если ты не понял, то суть моего спитча это то, что это смешно выглядит вообще, это называется в нашей стране можно и до столба доэпаться, суть правонарушения не стоит олгромных средств на з/п чиновников, судей, мусаров, прокеуроров их пощьников орда и т.п! Ну и по поводу меры пресечения, напомни, как судья или мусор, сколько там судов пытались сделать? результиат есть? Срать Тупицкий хотел на вас судей и на законы!
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18.11.2021 14:31 Відповісти
Меня задело только то, что в нашей стране много таких как ты. Поэтому и живем хреново. Жаль мне нашу страну, дураков много.
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18.11.2021 17:19 Відповісти
И в чем моя дурость? в том что я считаю что данный процесс высосан из пальца? В том что у нас судьи в большинстве своем подонки и коррупционеры? В том что у нас суды годами судят таких как Тупицкий? В том что на этот суд, следствие и т.п. будет потрачено сотни тысяч бюджетных средств? В чемже дурость?
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18.11.2021 19:57 Відповісти
А не кажется ли никому шо это как всегда - "для отвода глаз"?
Прям такой Лерос(настоящая фамилия иная, что то типо "Бургадхенян" как то так) стал правдорубом и позабыл как продавал всякие "проектики" МАФ-ов, да и Лещенко говорил шо Лерос ему представился как чуть не брат какого то мирового дизайнера и т.д.
Фильм не смотрел, но цитата - "не верю" - в самый раз.
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18.11.2021 10:38 Відповісти
Смена фамилии это конечно тяжелое обвинение.
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18.11.2021 11:50 Відповісти
при чем тут это то?
просто подразумеваю шо Лерос это тоже не "боший обдуванчег"
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18.11.2021 11:53 Відповісти
Просто вспомнилось, что когда то Сюмар подобные тебе обвиняли в том, что помимо порохоботства она еще и с мужиком живет.
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18.11.2021 11:54 Відповісти
а я что, обвиняю? просто факты - не лепить се "кумира". как с Гадей было - вроде умная, но пока молчит или спит.
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18.11.2021 11:56 Відповісти
цирк триває
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18.11.2021 10:44 Відповісти
Оккупанты уничтожили в Крыму независимую судебную систему, а я не пойму нашу независимую украинскую судебную систему и всё время фигурирует Печерский райсуд Киева, который как то хотели снести
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18.11.2021 10:51 Відповісти
Наш суд - как тот зуд (в известном месте). Имеется в ввиду один из гнусных симптомов клятой проктологии, которую и сам не увидишь, и иным не покажешь.
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18.11.2021 10:49 Відповісти
те две *****, одна из которых к слову тоже нардеп, вафлили бубочку на всю страну, угрожали расправой, обзывали - и им хоть бы ***! вова, ты типичный мудак! лови и от меня средний палец!
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18.11.2021 10:51 Відповісти
Изберать? Огласите весь список пжалста
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18.11.2021 11:00 Відповісти
Всё, что они могут - постричь Леросу ноготь.
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18.11.2021 11:16 Відповісти
Вже пізно це казати Гео Леросу,
Та іншим гріх порадоньки не дати:
- Нічого не показуйте Зеленському,
Крім грошей, бо потрапите за грати!
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18.11.2021 13:00 Відповісти
 
 