Состоялось первое заседание ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

19 ноября состоялось первое заседание Временной следственной комиссии по расследованию смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича, созданной Постановлением Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службупарламента.

В начале заседания члены ВСК избрали секретарем Комиссии народного депутата Александра Качуру. Председатель ВСК Анна Скороход проинформировала, что в соответствии с Законом "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" на первом заседании Комиссия должна принять решение о внесении предложений Председателю Верховной Рады Украины относительно количественного и персонального состава секретариата следственной комиссии. По результатам обсуждения для обеспечения полноценного функционирования ВСК было решено привлечь на общественных началах двух человек в состав секретариата Комиссии.

Участники заседания утвердили план и порядок работы следственной комиссии. Так, было решено запросить в ГУНП в Киеве и Киевской городской прокуратуре материалы уголовного производства по факту смерти А. Полякова. Комиссия планирует изучить и проанализировать имеющуюся информацию в уголовном производстве, а также допросить свидетелей. Комиссия планирует при необходимости привлекать дополнительных специалистов в области криминалистики для полного, всестороннего и объективного исследования материалов уголовного производства.

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После получения необходимых материалов члены ВСК договорились собраться на очередное заседание по исследованию материалов, распределению поручений между членами следственной комиссии и образованию, в случае необходимости, рабочих групп по направлениям определенных задач.

18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.