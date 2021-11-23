Состоялось первое заседание ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
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19 ноября состоялось первое заседание Временной следственной комиссии по расследованию смерти (убийства) народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича, созданной Постановлением Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службупарламента.
В начале заседания члены ВСК избрали секретарем Комиссии народного депутата Александра Качуру. Председатель ВСК Анна Скороход проинформировала, что в соответствии с Законом "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" на первом заседании Комиссия должна принять решение о внесении предложений Председателю Верховной Рады Украины относительно количественного и персонального состава секретариата следственной комиссии. По результатам обсуждения для обеспечения полноценного функционирования ВСК было решено привлечь на общественных началах двух человек в состав секретариата Комиссии.
Участники заседания утвердили план и порядок работы следственной комиссии. Так, было решено запросить в ГУНП в Киеве и Киевской городской прокуратуре материалы уголовного производства по факту смерти А. Полякова. Комиссия планирует изучить и проанализировать имеющуюся информацию в уголовном производстве, а также допросить свидетелей. Комиссия планирует при необходимости привлекать дополнительных специалистов в области криминалистики для полного, всестороннего и объективного исследования материалов уголовного производства.
После получения необходимых материалов члены ВСК договорились собраться на очередное заседание по исследованию материалов, распределению поручений между членами следственной комиссии и образованию, в случае необходимости, рабочих групп по направлениям определенных задач.
18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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