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Новости Политика Украины
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По указанию Банковой моих адвокатов планируют лишить адвокатских свидетельств, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По указанию Банковой моих адвокатов планируют лишить адвокатских свидетельств, - Лерос

Адвокатов народного депутата Гео Лероса – Игоря Черезова и Сергея Комлева в ближайшее время планируют лишить адвокатских свидетельств.

Об этом сам Лерос сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Очередная месть Зеленского. По указанию Банковой моих адвокатов Игоря Черезова и Сергея Комлева в ближайшее время планируют лишить адвокатских свидетельств. История давления продолжается с момента, когда адвокаты стали моими защитниками. Сначала им приходили "дружеские" рекомендации не браться за мои дела, но после последней успешной защиты в суде, благодаря которой властям не удалось меня посадить под домашний арест, Офис Президента усиленно ищет возможность их запугать и привлечь к ответственности по сфальсифицированным на них жалобам", - пишет Лерос.

По его словам, "чтобы обжаловать будущие незаконные решения, у адвокатов уйдут месяцы, а в их случае – годы".

"Этого будет достаточно, чтобы лишить меня защиты в судах и запугать других адвокатов, чтобы никто не брался за мои дела. Мои адвокаты уже доказали, что их не запугать. Такие испытания - дополнительный стимул сломать коррумпированный режим, чтобы каждый участник зеленого ОПГ понес ответственность", - резюмировал нардеп.

Смотрите также: "С#ки из ГБР вызывают меня на допрос 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского", - Лерос. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Смотрите также: Вероятный автор видео с братом Ермака Штанько: Я записей не делал, откуда они взялись, не знаю. ВИДЕО+ФОТО

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Та да! Пацан не зрозумів, що Квартал - це і був успіх. Вершина. Тепер лише вниз. 😊
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30.11.2021 13:54
+4
А шо так ,можно
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30.11.2021 13:05
+4
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30.11.2021 13:44
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Сталин с Берией до такого додуматься не могли. Всё-таки наш Бубочка не лох!
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30.11.2021 13:04 Ответить
У него в Кремле есть указчики и советники, а те что во круг него шушара.
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30.11.2021 18:10 Ответить
А шо так ,можно
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30.11.2021 13:05 Ответить
Надеюсь, туварисчу Зэ этот вопрос завтра зададут. Сам Лерос, правда, не сможет.
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30.11.2021 13:45 Ответить
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30.11.2021 13:44 Ответить
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло
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30.11.2021 13:46 Ответить
Та да! Пацан не зрозумів, що Квартал - це і був успіх. Вершина. Тепер лише вниз. 😊
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30.11.2021 13:54 Ответить
Всё идёт по уставу синепалого Таракана и *****, встречайте "Таёжный союз", он уже ждёт у ворот.
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30.11.2021 13:48 Ответить
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30.11.2021 13:50 Ответить
Я, с некоторых пор, начинаю понимать, почему возникли еврейские погромы.
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30.11.2021 13:51 Ответить
Паханы этих обрезанных должны повлиять на ишака, он явно дело двигает в этом направлении.
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30.11.2021 14:02 Ответить
Когда Лерос наймёт адвокатов ЕС - я сразу скину бабки в копилку их оплаты.
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30.11.2021 14:15 Ответить
Это не просто перед судом в ЕС. Надо сначала в Украине пройти их все и уже потом туда.
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30.11.2021 18:13 Ответить
Я не сказал "суд ЕС" ... я порядок прохождения дел знаю... я сказал "нанять адвокатов из Европы, чтоб они защищали ЛЕроса в украинских судах... " Вот пусть приедут голландец и итальянец ( к примеру) и пусть дерьмак у них сертификаты заберёт
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30.11.2021 18:31 Ответить
В Украине согласно закону адвокат только с неё.
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01.12.2021 17:53 Ответить
А Фейгин как работает? Он же россиянин ... ИЛи, к примеру , приедет адвокат из КАнады - видный лидер украинской диаспоры - и что , его погонят ? Хочу видеть
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01.12.2021 18:12 Ответить
Адвокатов заменить на снайперов.
Пусть попробуют их чего-то лишить.
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30.11.2021 14:24 Ответить
Ой, да ладно. Кто их будет лишать адвокатских свидетельств, если эти адвокаты - близкие друзья заместителя Ермака https://gordonua.com/news/politics/boris-filatov-dazhe-takaya-dryan-kak-lukash-imeet-pravo-na-zashchitu-105606.html
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30.11.2021 14:49 Ответить
Ставки такие сэр... Сегодня лишат... а когда надо вернут.. это ж пешки в игре
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30.11.2021 18:32 Ответить
обкладують з усіх боків
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30.11.2021 18:32 Ответить
 
 